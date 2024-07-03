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|На границе Узбекистана с Казахстаном обнаружен туннель для контрабанды индийских лекарств
11:28 04.07.2024
На границе Узбекистана и Казахстана обнаружен секретный тоннель и изъяты лекарства индийского производства на сумму 1 млрд сумов.
В Узбекистане раскрыта деятельность трансграничной преступной группы, занимавшейся поставкой из Индии через Казахстан крупных партий лекарственных средств негарантированного качества. Оперативное мероприятие было проведено Службой государственной безопасности совместно с Пограничными войсками и специализированным таможенным комплексом "Ташкент-Аэро" Таможенного комитета, сообщила пресс-служба СГБ.
В ходе оперативного мероприятия было установлено, что очередная партия лекарств была доставлена из Дели в Алматы транзитом через Ташкент, затем привезена в приграничное село Достык Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана и через секретный тоннель переправлена в махаллю Урикзор Ташкентского района Ташкентской области.
Тоннель длиной 310 м выходил в доме жителя махалли Урикзор 1975 года рождения. Сообщается, что он оборудован вентиляцией и освещением, в нем также предусмотрены тележки и канаты для переправки грузов.
У предполагаемых членов преступной группы были изъяты 17048 упаковок лекарств индийского производства 107 наименований, в том числе "Альбумин", "Ремдесивир", "Меропенем" и другие. Их общая стоимость оценена более чем в 1 млрд сумов.
Возбуждено уголовное дело, задержано несколько человек, подозреваемых в участии в преступной группе. Их число не называется, на видео видно четыре человека.
До этого сообщалось об обнаружении целого ряда тоннелей, ведущих в Кыргызстан, по которым поставлялись контрабандные товары.