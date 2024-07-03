Исламизм как ментальная ловушка глобалистов, - А.Школьников

11:42 04.07.2024

его принятие тождественно добровольной деградации и отказу от развития

Андрей Школьников



В последние десятилетия мир ощутил на себе дыхание не только экономической и военной, но и культурно-смысловой глобализации. Стремление объединить и унифицировать все человечество требовало уничтожения иных проектов, как национальных (в основе традиции этнической системы), так и региональных (в основе религия или морально-нравственный кодекс). Все люди на планете должны были стать очень похожими, вместо множества различных цветов – лишь один, наполненный оттенками, но один. Например, белый, как у народов Крайнего севера.



После завершения Холодной войны, Запад начал перекрашивать весь мир, объясняя, что между либеральным и ультралиберальным есть множество промежуточных состояний – выбирай любой. Однако, даже центризм, не говоря о консерватизме, стал табу. Действуя в логике – "слона надо есть по частям", глобалисты не ставили себе цели разом переформатировать весь мир под свои воззрения. Кластер ТНК, Иудейский проект, Ватикан планировали стать метрополией ультралиберальной мир-системы (витрина проекта "инклюзивный капитализм"), повторить процесс глобализации, но не экономическими, а культурно-социальными методами и инструментами.



Наднациональные элиты не планировали пускать в центр мир-системы простое население, бывший "золотой миллиард". Для становления претендентом на вхождение в полупериферию от стран и этнических систем требовалось добровольное принятие ультралиберальных принципов (перверсии, отказ от традиций, религии и др.). Европа свой необратимый, исторический и самоубийственный выбор сделала, США сопротивляются.



Все остальные должны были стать периферией, пропаганда либеральных принципов и норм на первом этапе в отношении их была не так важна. Ключевыми задачами являлась остановка их развития и уничтожение корней. В случае успеха время начинало работать на глобалистов, так как технологический, научный, военный, экономический и т.д. разрыв постоянно нарастал. Странам и этническим системам давали лукавый выбор между плохим (архаизация и тупик развития) или очень плохим (принятие ультралиберализма и потеря себя).



Радикальный исламизм (салафизм, ваххабизм) является иллюзией плохого выбора, ментальной ловушкой и инструментом Фининтерна для разрушения, деиндустриализации общества, уничтожения традиций, уникальных особенностей. Его принятие тождественно добровольной деградации и отказу от развития, вычеркиванию согласившихся исламских стран из будущего на весь XXI в. Не имея возможности добиться своей главной цели, глобалисты уничтожали потенциальных конкурентов и несогласных. Может показаться, что демография, которая к слову ухудшается, станет козырем, но нет.



В "глобальном мире для избранных" не будет никакой свободы передвижения простого населения, равенства и ценности жизни. Отсутствие морали, безнаказанность, технологическое превосходство и квази-религиозная идея позволят снизить численность населения планеты до 1 млрд. человек, благо результаты covid-19 очень внимательно анализируются и изучаются, для повторения. Третий Рейх в своих воззваниях уверял, что защищает Европу, склоняя на свою сторону разные малые народы, участь которых была бы точно такой же, как и остальных.



Данный план не прошел, но запущенные процессы, проекты, полностью подконтрольные глобалистам институты и структуры продолжают действовать по инерции, включая радикальных исламистов, готовящих принявшие их народы на заклание. В свое время различные гуманисты убеждали в отсутствии необходимости в армии, подписывая смертный приговор поверившим, так и сейчас, исламисты запрещают развитие и создают основание для последующих крайне жестких мер в отношении поверивших.



И, да, глобальный мир распадается, но исламизм точно так же тождественен отказу от развития и историческому проигрышу, закрытые границы и realpolitik никуда не денутся…