Политика ОПЕК+ привела к трансформации нефтяного рынка Соединенные Штаты – главный бенефициар, - НГ

11:57 04.07.2024 02.07.2024

Политика ОПЕК+ привела к трансформации нефтяного рынка



Соединенные Штаты – главный бенефициар изменений, а Россия и Саудовская Аравия – главные проигравшие

Ольга Соловьева



Ограничение объемов нефтедобычи положительно сказалось на стоимости российского сырья.

Цены на нефть во вторник на торгах впервые за два месяца превысили 87 долл. за баррель. Поддержку котировкам оказали ураган в Атлантическом океане и обострение отношений Израиля и Ливана. В то же время на цены давит низкий спрос в Китае, который стал за последние годы ведущим покупателем топлива. А политика ОПЕК+ по сдерживанию цен трансформировала и рынок предложения. Выгодоприобретателем на нем по росту добычи сырья стали Соединенные Штаты.



Днем во вторник стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 87,18 долл. за баррель. Brent торгуется выше 87 долл. впервые с 30 апреля. Августовский контракт на сорт WTI подорожал до 83,96 долл. за баррель.



Как полагают аналитики, цены на нефть растут в ожидании увеличения спроса на бензин в летний период. Трейдеры "спешат нарастить позиции до широко ожидающегося дефицита во втором полугодии", заявил управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. "Слухи о слабом спросе давили на цены, но от летней жары эти опасения испарились, – сказал он. – Автомобильные поездки и грузоперевозки, бронирования авиабилетов – все это демонстрирует хорошую динамику, причем не только в США, но и во всем мире".



Кроме того, поддержку черному золоту оказывает начавшийся сезон ураганов. Как сообщается, ураган "Берил", который сформировался в Атлантическом океане, усилился до самой высокой пятой категории. По данным агентства Bloomberg, это самый сильный ураган, который когда-либо формировался в Атлантике в это время года. И ожидается, что "Берил" переместится в Мексиканский залив, что осложнит нефтедобычу в регионе.



Также росту котировок способствуют опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник израильские военные сообщили, что 18 солдат получили ранения в результате атаки беспилотника проиранской шиитской организации "Хезболла", базирующейся в Ливане. В организации заявили, что атака была нацелена на командный центр и стала ответом на обстрел Израилем домов в Ливане. Конфликт может перерасти в полномасштабную войну, не исключает агентство Bloomberg. Эскалация напряженности между Израилем и движением "Хезболла", поддерживаемым Ираном, вызвала опасения, что в конфликт может быть напрямую вовлечен Тегеран. Иран добывает около 3 млн барр. нефти в день, или около 3% мирового объема добычи. Часть экспертов не исключают, что рост напряженности в регионе приведет к дальнейшему росту цен на нефть.



"Угроза полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке означает риски перебоев с поставками нефти из региона. В ценах на нефть опять формируется риск-премия, несмотря на тревожные сигналы на стороне спроса", – считает инвестиционный аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов.



До этого момента именно ограниченный рост спроса на сырье тормозил рост цен на черное золото. В частности, импорт сырой нефти в Азию, в крупнейший в мире регион – потребитель нефти, в первой половине 2024 года был ниже, чем в прошлом году. По данным агентства Reuters, Азия импортировала 27,16 млн барр. в сутки (б/с) сырой нефти в период с января по июнь, что на 130 тыс б/с меньше, чем за тот же период 2023 года.



В первую очередь такие результаты были обусловлены снижением объемов поставок в Китай, который является крупнейшим мировым импортером нефти. Так, в первой половине года объем китайского импорта составил около 11,08 млн б/с, что на 300 тыс. б/с меньше, чем годом ранее.



При этом и в Международном энергетическом агентстве (МЭА), и в ОПЕК прогнозируют рост потребления сырой нефти в КНР. Так, в июньском ежемесячном отчете ОПЕК по рынку нефти ожидалось, что спрос на нефть в Китае в 2024 году вырастет на 720 тыс. б/с по сравнению с 2023 годом. В МЭА ждут роста на 500 тыс. б/с. И вопрос в том, сможет ли экономика Китая восстановиться во второй половине года.



Эксперты же обращают внимание на то, что мировой нефтяной рынок за последние годы фактически стал рынком одного покупателя – Китая, который обеспечил весь прирост общемирового спроса на нефть с 2019 года. "В частности, только с 2019-го по 2023 год глобальный спрос на нефть вырос на 2 млн б/с, однако в структуре прироста весь положительный эффект, и даже больше, взял на себя Китай, который увеличил потребление нефти почти на 2,3 млн б/с. То есть весь остальной мир в минусе на 200 тыс. б/с", – замечает финансовый аналитик Павел Рябов (Telegram-канал Spydell_finance).



Впрочем, продолжает он, за это же время произошли изменения и со стороны предложения. Так, за те же четыре года США достигли абсолютного рекорда по добыче нефти – 19,4 млн б/с к 2024 году и +2,2 млн б/с к уровню производства 2019 года, говорит аналитик. "При этом весь остальной мир сократил добычу на 1,1 млн б/с за четыре года", – подчеркивает Рябов.



За это же время самая большая деградация добычи наблюдалась в странах Африки, где добыча сократилась на 1,1 млн б/с, до 7,2 млн б/с. Страны Ближнего Востока нарастили добычу всего на 220 тыс., до 30,4 млн б/с. При этом добыча в Саудовской Аравии сократилась на 443 тыс., до 11,4 млн б/с. В свою очередь, страны СНГ сократили добычу почти на 1 млн, до 13,75 млн б/с, а Россия снизила производство на 0,6 млн, до 11,1 млн б/с. Таким образом, одним из основных бенефициаров трансформации нефтяного рынка с точки зрения чистого прироста добычи стали США, а одними из основных проигравших – Россия и Саудовская Аравия, резюмирует аналитик.



Главная причина этого – нежелание стран ОПЕК+ увеличивать добычу, напоминает начальник аналитического отдела "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев. "Саудовская Аравия и Россия как два основных участника ОПЕК+, которые добывают больше всех нефти в сутки, пока не стремятся увеличивать объем суточной добычи. ОПЕК+ таким образом стремится найти шаткую границу равновесия спроса и предложения на рынке нефти", – считает он.



По мнению эксперта, нефтяные перспективы России в этой связи остаются односторонними. "При текущем дефиците бюджета Россия заинтересована в том, чтобы средневзвешенная цена на нефть марки Urals была как минимум не ниже 70 долл. за баррель на протяжении года. Это предполагает цену за нефть марки Brent не ниже 80 долл. В случае снижения цен Россия вполне может сокращать добычу в рамках ОПЕК+ по сравнению с другими странами", – рассуждает он. По мнению экономиста, речь скорее о сохранении политики сдержек и противовесов, когда все стороны – участники ОПЕК+ пытаются извлечь для себя максимальную выгоду.



"Российской стороне выгодны любые колебания нефтяных цен в сторону повышения. Чем выше цена на нефть, тем больше экспортных доходов получает российский бюджет, несмотря на санкционные ограничения, а также признанную неэффективной работу механизма потолка цен", – добавляет доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль.



"Что касается российских доходов от продажи нефти, то, по оценке Минфина, нефтегазовые доходы в январе–мае взлетели на 73,5% по отношению к тому же периоду прошлого года. А в июне, по оценкам Reuters, доходы могут прибавить 50% к июню 2023 года. В данном случае драйвером роста доходов выступает цена на нефть. В 2023 году дисконт за Urals достигал 35 долл. вследствие эмбарго и потолка цен, сейчас скидка меньше – 10 долл.", – указывает аналитик компании "Цифра брокер" Полина Щукина.



Однако со стороны добычи и потенциальных объемов реализации ситуация выглядит противоположной, продолжает она. "По прогнозу, добыча нефти в РФ составит около 505–515 млн т, что на 3–5% меньше показателя прошлого года и на 8–18 млн т ниже прогноза по добыче в феврале 2024 года. Такие показатели добычи были в пандемийном 2020 году, когда ОПЕК+ пошла на существенное сокращение добычи. При этом в середине июня США повысили прогноз добычи нефти на 2024 год на 40 тыс. б/с, до 13,24 млн б/с, что эквивалентно 664,5 млн т. Потенциальный рост добычи в США может нивелировать эффект от сокращения добычи странами ОПЕК+, направленный на удержание баланса спроса и предложения на рынке и, как следствие, комфортного для альянса уровня цен на нефть", – делает вывод аналитик. То есть на текущий момент Россия выигрывает от роста цен на нефть, но ограничена со стороны объемов.

С точки зрения проигрыша/выигрыша нужно смотреть в первую очередь на денежный поток от продаж нефти – для бюджетов стран и компаний важно прежде всего это, полагает руководитель управления аналитических исследований "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. "Россия и Саудовская Аравия вместе с другими членами ОПЕК+ сумели сохранить как раз стабильность денежных поступлений и ценовых уровней. То, что развитие добычи идет в новых регионах – нормально, а в некоторых случаях обусловлено политическими соображениями. Теоретически можно будет бороться и за увеличение рыночной доли, но это возможно только при условии сильных консолидированных позиций внутри ОПЕК+ в сочетании с невозможностью широкого субсидирования уходящих в убыточную область проектов конкурентов", – указывает он.



"В мае РФ получила доходов от продажи нефти 632,5 млрд. руб. – это больше, чем аналогичный показатель за тот же месяц в 2022-ми в 2023 году. Для большего сравнения, в феврале 2022-го только на нефти бюджет заработал 697,1 млрд – немногим меньше текущих показателей. Argus в свою очередь, сообщает, что дисконт на нефть марки Urals в июне упал ниже 15 долл за баррель. Дисконты в Китае составляют менее 2 долл. То есть на текущий момент мы видим, что ситуация с дисконтами улучшается", - обращает внимание аналитик "Финам" Николай Дудченко. Источник - НГ

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