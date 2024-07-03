Вышла новая книга А.А.Горского "Князья и княгини русского Средневековья: Исторические последствия малоизвестных событий"

12:11 04.07.2024

Горский А.А. Князья и княгини Русского Средневековья. Исторические последствия малоизвестных событий. - М.: Наука, 2024. - 199 с. ISBN 978-5-02-041084-8



В книге изучаются события, которые современниками и позднейшим историописанием не были отмечены как значимые, но сыграли важную роль в отечественной истории, а также участвовавшие в них исторические фигуры, многие из которых по тем или иным причинам остались в тени, хотя их деяния имели важные последствия.



Среди этих личностей князья Всеволод Ольгович, Мстислав Ростиславич, Лев Данилович, Дмитрий Александрович, Юрий Данилович, а также княгини – супруги Владимира Мономаха, Ярослава Всеволодича и Даниила Александровича.



В главах, героями которых являются хорошо изученные фигуры – Александр Невский и его отец Ярослав Всеволодич, рассматриваются результаты их деятельности, оставшиеся вне поля зрения в историографии.



Исследование деяний представителей правящего на Руси княжеского рода позволило выявить немало событий, которые привели (или могли привести) к серьезным долгосрочным последствиям.