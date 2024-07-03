Точные расчеты: Путин обсудил с лидерами ШОС расширение торговли вопреки санкциям

12:16 04.07.2024 Турция предложила России довести товарооборот до $100 млрд, а Пакистан - наладить бартер



Дмитрий Лару



Увеличение товарооборота с Турцией до $100 млрд и строительство АЭС в Синопе, поставки СПГ и торговля на основе бартера с Пакистаном, квоты для монгольских студентов, расчеты в нацвалютах с Азербайджаном, туризм в Китай и другие вопросы оказались в центре внимания переговоров Владимира Путина с представителями шести государств. Они прошли в Астане 3 июля в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. Многие острые вопросы обсуждались за закрытыми дверями - украинский кризис, поиск конкретных решений, позволяющих развивать торговлю в условиях западных санкций. Прошедшие переговоры продемонстрировали готовность ключевых региональных игроков к диалогу с Москвой. О том, кого пригласили в Астану и как РФ вместе с партнерами реагирует на рестрикции западных стран - в материале "Известий".



Кого пригласили на саммит ШОС



Тот факт, что в Астане собрались представители сразу четырех ядерных держав (России, Индии, КНР и Пакистана), никак не повлиял на обыденную жизнь города. Усиления мер безопасности не ощущалось. Немногочисленные силовики обращали на себя внимание лишь тем, что из-за дождя стояли одновременно с автоматом и зонтиком в руках. Мало было и баннеров, которые напоминали бы гражданам о начале саммита ШОС. Вдоль улиц можно было увидеть китайские флаги, которые подготовили к приезду Си Цзиньпина, совмещающего участие в форуме с госвизитом.



В общей сложности, Казахстан пригласил лидеров как минимум 16 стран. Кроме стран - участниц ШОС (помимо вышеупомянутых в организацию входят Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), речь идет о странах-наблюдателях (Белоруссия, которая должна уже 4 июля расширить "девятку", а также Монголия), партнерах по диалогу (Азербайджан, Катар, ОАЭ, Турция) и Туркменистане, которого позвали в качестве гостя председательствующей стороны. Афганистан, имеющий статус наблюдателя, по всей видимости, приглашения не получил, хотя Астана исключила движение "Талибан" (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из черного списка.



Владимира Путина, прибывшего в Астану ранним утром 3 июля, ожидала в первый день насыщенная международная программа. В общей сложности, в графике числилось как минимум шесть двусторонних переговоров. Пять из них прошли в гостинице "Ритц-Карлтон" и только с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым беседа состоялась в Президентском центре - новом многофункциональном образовательном комплексе. Кроме того, еще до начала переговорного марафона официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил контактов российского президента с катарской делегацией. Однако эта встреча если и состоится, то уже 4 июля.



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Отношения с Китаем: рост товарооборота и миллион туристов



Основное внимание было приковано к двум встречам главы РФ - с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.



Лидеры России и Китая встречались относительно недавно - в середине мая Владимир Путин посетил Пекин и Харбин. В Астане в открытой части особо громких заявлений не прозвучало. Владимир Путин отметил, что российско-китайские отношения "переживают наилучший период в своей истории". Это проявляется и в гуманитарной сфере. Согласно данным российского президента, в прошлом году взаимный турпоток составил свыше 1,2 млн поездок. А в январе – мае 2024-го только каналом безвизового группового туризма воспользовались более 260 тыс. человек.



Другие темы наверняка затрагивались в закрытой части. Не исключено, что российский лидер, в частности, обсудил с главой КНР свой недавний визит в Пхеньян, который завершился подписанием договора о стратегическом партнерстве, предполагающего оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.



Важной темой российско-китайского диалога в последнее время стал украинский кризис. На КНР возлагаются большие надежды с точки зрения урегулирования конфликта. Китай еще в феврале 2023 года изложил свою позицию по этому вопросу, которую положительно оценили в РФ.



Кроме того, Китай вместе с Бразилией в июне этого года призвал провести мирную конференцию, в которой приняли бы участие как Россия, так и Украина. Это предложение стало альтернативой мероприятию в швейцарском Бюргенштоке, прошедшему без участия российской делегации (Китай своих представителей в Европу тоже не отправил). По итогам переговоров Дмитрий Песков заметил, что китайская сторона в Астане подчеркнула бесперспективность каких-либо форматов без российского участия.



- Китай заинтересован в урегулировании украинского кризиса. У него есть собственные амбиции в области глобального управления. Для страны крайне важно показать себя лидером, обладающим высокими моральными качествами, государством, стоящим на стороне глобальной справедливости, - объяснила "Известиям" старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Екатерина Заклязьминская.



Не менее важной, а, возможно, даже более значимой для Москвы и Пекина темой, остается торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот РФ и КНР достиг рекордных показателей - по итогам 2023 года он превысил $240 млрд. Но эта кооперация затруднена западными ограничениями в отношении РФ и вторичными санкциями, которые угрожают китайским банкам и компаниям за сотрудничество с российской стороной.



- Сложности с расчетами есть. Платежи действительно идут с серьезными задержками. Бывают случаи - до 60 дней. Иногда вообще не идут. Многие компании сейчас - как российские, так и китайские - сталкиваются с этой проблемой. Но есть решения, просто о них никто не говорит. Никто сейчас в здравом уме не будет публично говорить о способах решения этих проблем. Счастье любит тишину, - отметил в беседе с "Известиями" вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Павел Кузнецов.



При этом основные способы, как можно проводить расчеты, известны. Это небольшие финансовые институты не в активном публичном поле, это различные сложные расчеты через транзитные страны, смена HS-кодов, использование зачетов или бартерных сделок и так далее, уточнил Павел Кузнецов.



- Вариантов много, они опробованы многими странами в разные периоды локальной или глобальной напряженности. Поэтому ничего супернового здесь нет. Есть какие-то особые схемы, которые могут быть разработаны под каждый конкретный случай, но в целом все стандартно. И нашим западным не друзьям это тоже известно. Они пытаются найти, мы пытаемся не показать. Это такая гонка волка за зайцем или, если точнее, орла за медведем, - добавил Павел Кузнецов.



При этом не стоит воспринимать КНР в качестве "спасителя" российской экономики. Китай, который сильно пострадал в период коронавирусной пандемии, заинтересован в активном развитии связей с РФ. Сейчас в стране есть очень много компаний, которые, по словам эксперта, "внешне выглядят вполне прилично, заводы работают, что-то производится, большие красивые офисы, но реально денег в компаниях нет". И в банках кредитных ресурсов тоже нет.



- Поэтому тот самый новый экспортный объем на Россию, который появился два года назад, дал шанс хотя бы части этих предприятий и компаний. И тот же северо-восточный Китай, прилегающий к нашему Дальнему Востоку, сейчас получил второе рождение именно благодаря работе на Россию, местные китайцы даже называют это шансом на возрождение, - резюмировал Павел Кузнецов.



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Путин пообещал посетить Турцию



Что касается встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, то открытая часть прошла в максимально дружественной атмосфере. Турецкий президент, который как и Си, назвал российского лидера дорогим другом, пригласил Владимира Путин посетить республику в кратчайшее время. "Обязательно приеду", - отреагировал глава РФ.



Кроме того, стороны затронули сотрудничество в сфере атомной энергетики. В частности, сейчас ведется диалог по сооружению АЭС в Синопе. "Здесь, я уверен, мы можем сделать очень серьезные шаги", - сказал Эрдоган. При этом создание основного проекта - АЭС "Аккую" - идет по плану, несмотря на все препятствия, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.



Сейчас главная цель, по словам турецкого лидера, заключается в том, чтобы довести товарооборот до $100 млрд. В настоящий момент он находится на уровне $55 млрд. Но добиться поставленной задачи будет непросто, учитывая фактор западных санкций. Достаточно отметить, что, например, в феврале турецкий экспорт сократился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.



- Возникшие в январе этого года трудности с платежными переводами между Россией и Турцией не устранены, турецкие экспортеры жалуются на то, что не могут решить проблему, - рассказал "Известиям" президент ассоциации российско-турецких бизнесменов Хаджи Акдемир.



По его словам, в расчеты между предпринимателями России и Турции вмешивается администрация США, которая требует закрыть возможности для обхода рестрикций. В результате местные банки уже отказались от использования карт российской платежной системы "Мир" и разорвали корреспондентские отношения, пояснил Хаджи Акдемир.



При этом на протяжении более двух лет Турция считается одним из главных транзитных направлений поставок товаров, в том числе из недружественных стран.



- Мы можем отправить любой товар из Турции, но невозможно свободно производить денежные расчеты. Иногда приходится деньги переводить в криптовалюте или наличными. Остаются только доверительные отношения и все, - добавил Хаджи Акдемир.



Решение украинского кризиса тоже занимает важное место в российско-турецком диалоге. Но обсуждение вопросов по этому направлению ведется в основном в непубличной плоскости. Несмотря на членство в НАТО, Анкара с начала СВО прикладывала серьезные усилия для урегулирования украинского конфликта. В Стамбуле проходило несколько раундов переговоров о прекращении боевых действий. Но Киев в итоге от диалога отказался и не стал подписывать подготовленное соглашение (как позже призналась украинская сторона, на такой шаг она пошла, в том числе, под давлением Великобритании).



Кроме того, стоит отметить, что при содействии Турции в июле 2022-го была согласована "зерновая сделка", которая позволила организовать безопасный морской коридор для сельхозпродукции из украинских портов (в июле 2023-го она прекратила свое действие).



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Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности Анкары взять на себя роль медиатора в украинском конфликте.



- Конфликт на Украине негативно сказывается на самой Турции, ей приходится тяжело не только экономически, но и политически. Будучи членом Североатлантического альянса, Анкара пытается не навредить своим связям с Москвой, абстрагируясь от реальной военной помощи для ВСУ. Это, безусловно, приводит к росту давления на турецкие власти как внутри страны со стороны западников, так и со стороны Вашингтона, Лондона и Брюсселя, - заметил востоковед Мурад Садыгзаде.



Из международных тем на повестке стоит стремление Турции сблизиться с БРИКС, а также нормализация отношений Анкары с Дамаском.



Все переговоры объединяла экономическая повестка



Переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошли как в расширенном составе с участием делегаций, так и в формате "тет-а-тет". Эксперты уверены, что именно в закрытом формате затрагивался вопрос нормализации отношений Баку и Еревана, а именно как может выглядеть итоговый мирный договор между двумя соседними странами и как он будет соблюдаться. Для Москвы этот вопрос играет ключевую роль, особенно в контексте активных попыток Запада вытеснить Россию с Южного Кавказа, пояснил аналитик ВШЭ Тигран Мелоян.



- Успех как Запада, так и России здесь будет зависеть от того, при содействии какой из третьих сторон было подписано это самое соглашение, - добавил он.



Если говорить про экономический трек, то в центре внимания оказалось транспортно-логистическое сотрудничество двух стран, связанное с развитием западного маршрута Международного транспортного коридора "Север – Юг". Кроме того, как отметил вице-премьер Алексей Оверчук, президенты обсуждали сборку российских автомобилей в закавказской республике. При этом в условиях санкций для развития совместных проектов важен рост взаиморасчетов в нацвалютах. И в этом направлении есть конкретные успехи.



- По азербайджанскому экспорту в Россию - это уже более 70%, а по российскому экспорту в Азербайджан - около 50%, - сказал Ильхам Алиев.



И с Казахстаном Россия вынуждена развивать торговые отношения в условиях экономических ограничений. Две страны, которые имеют самую протяженную сухопутную границу, реализуют более 135 двусторонних проектов на сумму $26,5 млрд. Поэтому вопросы диверсификации издержек в связи с рестрикциями со стороны Запада остаются на повестке дня, говорит научный сотрудник кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Дарья Сапрынская.



России в непростых условиях удается углублять связи и с Монголией. При этом на встрече с монгольским президентом Ухнагийном Хурэлсухом Владимир Путин обратил внимание на важность заключения в будущем торгового соглашения Улан-Батора с ЕАЭС. Кроме того, стороны обсудили вопрос прохождения газопровода "Сила Сибири – 2" по территории Монголии, сообщил вице-премьер Александр Новак.



Москва уделяет внимание и гуманитарному сотрудничеству с этой страной. В частности, Россия готова увеличить квоту на обучение монгольских студентов. Как заметила Дарья Сапрынская, сейчас также обсуждается вопрос об открытии новых российско-монгольских школ в приграничных районах.



Пакистан предложил России расширить торговлю на основе бартера. Такая практика широко использовалась в 50–70-е годы прошлого века.



- Мы экспортировали много техники и продукции из СССР, мы поставляли в вашу страну кожу, текстиль на условиях бартера. Мне представляется, что сейчас пришло время преодолеть финансовые, банковские проблемы, расширить наши торговые отношения на условиях бартера, - сказал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.



По словам Александра Новака, Россия в расчетах с дружественными странами уже использует бартерную схему, а в будущем может перейти на цифровые валюты. В повестке переговоров оказался также вопрос поставки сжиженного природного газа, уточнил он. Кроме того, Москва готова увеличить поставки нефти в Пакистан.



По мнению ведущего научного сотрудника ИКСА РАН Владимира Сотникова, в последнее время достаточно серьезно растет объем взаимной торговли. Сейчас он составляет $1 млрд. Но в отношениях РФ и Пакистана есть еще одна важная тема политического характера - это афганская проблема и дальнейшее взаимодействие с талибами, подытожил Владимир Сотников. Источник - Известия

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