Израиль явочным порядком присоединил к себе 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан

14:51 04.07.2024

Максим Попов



Власти Израиля объявили государственной землей участок площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав".

По данным правозащитников, это самая большая палестинская территория, которая была признана государственной землей Израиля за последние 30 лет, передает РИА "Новости".



Известно, что с начала 2024 года Израиль уже объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями. Правозащитники отмечают, что такая практика является одним из основных методов, с помощью которого Тель-Авив стремится утвердить контроль над участками на оккупированных территориях.



Напомним, в середине июне министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур раскрыл ежедневный ущерб из-за операции Израиля.