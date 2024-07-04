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Тимофей Бордачев: Что Россия получает от участия в ШОС
14:54 04.07.2024

4 ИЮЛЯ 2024,

ШОС – это своего рода "защита оборудования от некорректных действий пользователя", когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"

Россия – это страна, которая никогда и ничего не делает во внешней политике просто из необходимости следовать правилам или отвечать ожиданиям других. Для этого она слишком большая и богатая, поэтому в своем развитии мало зависит от того, что думают о ней другие государства.

По этой причине, кстати, на протяжении долгих лет буксовала стратегия развития отношений со странами Азии – выгоду от экономической деятельности, инвестиции и технологии мы получали из Европы, а участвовать в азиатских форматах и организациях просто ради символического присутствия было совершенно бессмысленно. Но как только Запад довел отношения до военно-политического кризиса, мы естественным образом начали компенсировать ущерб через развитие связей на Востоке. Что, собственно говоря, видно по растущим объемам торгового оборота.

Геополитическое положение России позволяет ей свободно выбирать, на каком направлении ей действительно нужно сейчас что-то делать – западном, южном или восточном. Так что, если Россия активно участвует в каком-то международном объединении, значит для нас это действительно имеет смысл. Дальше начинаются технические вопросы дипломатии.

В эти дни в столице Казахстана проходит одно из важнейших международных событий года – саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом мероприятии участвуют руководители 16 стран-участниц, включая Россию, семь наблюдателей и еще одна страна, которая стала на этот раз полноправным участником объединения – это Белоруссия.

Также на полях саммита проходят двусторонние встречи: руководители крупных держав – России и Китая – используют такую возможность для разговоров с глазу на глаз со своими региональными партнерами. Те, в свою очередь, имеют дополнительную возможность поговорить между собой. Однако, помимо важности личных контактов руководителей, что важно с учетом отношения Запада к тайне чужих коммуникаций, ШОС имеет для нас и практическое значение.

Зачем же эта организация нужна России? Оснований развивать и беречь ШОС несколько. И все они связаны с приоритетами России на региональном и глобальном уровне.

Во-первых, это дипломатический инструмент для поддержания безопасности внутри Евразии. Другими словами, способ сделать так, чтобы в будущем не пришлось тратить много на оборону южных рубежей.

Во-вторых, ШОС, даже не стремясь к этому официально, расшатывает международный порядок, где только Запад получает абсолютную выгоду в экономике и безопасности.

В-третьих, с помощью этой организации можно решать конкретные вопросы развития и снижения тактических рисков. Другими словами, распределять расходы на предотвращение некоторых проблем между большой группой стран, а не делать все полностью за наш счет.

ШОС была создана в 2001 году, когда гегемония США в мировых делах практически никем не подвергалась сомнениям, если не в теории, то на практике. К тому времени американцы уже вторглись в Афганистан, и страны – учредители ШОС (Россия, Китай и четыре республики Центральной Азии) понимали: нерешенность политических проблем между ними может привести к западному вмешательству и туда. Все хорошо знают, что важнейший приоритет Запада – способствовать нестабильности в окружающем мире. А Евразия здесь на первом месте, поскольку тут расположены Россия и Китай, которые могут теоретически угрожать монополии США и Европы. Собственно говоря, дестабилизация Евразии является, прямо или косвенно, одним из столпов американской внешней политики со Второй мировой войны.

Создание ШОС и взаимодействие стран-учредителей смогли снять существенную часть этих проблем. По меньшей мере, перевести отношения между странами в новый формат, который не позволял серьезного внешнего вмешательства. Инструментом стало то, что китайцы называют "Шанхайский дух": равноправие и доверие между всеми участниками, независимо от их размеров. Тем самым был поставлен серьезный заслон на пути перетягивания этих государств во враждебные другим участникам союзы. Неслучайно, рассуждая о теоретической возможности принятия в ШОС Турции, один из наиболее высокопоставленных российских дипломатов сказал, что для этого ей придется выйти из НАТО.

ШОС – это своего рода "защита оборудования от некорректных действий пользователя", когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок. Уважительное отношение России к сотрудничеству стран Центральной Азии с Китаем связано с тем, что ШОС, как и многое другое, ограничивает вероятность появления поводов для того, чтобы эти государства стали для нас источником озабоченности. Хотя не гарантирует полностью.

В январе 2022 года мы видели, что страна, принимающая сейчас саммит ШОС, чудом не погрузилась в пучину гражданской войны. Спасти ее смогли только коллективные усилия союзников Казахстана по ОДКБ. Полностью застрахованным от негативных последствий управленческих ошибок в новых независимых государствах не может быть никто. Но пока ШОС дает серьезную уверенность, что развитие их общих соседей не принесет проблем России и Китаю. Тем более что общее международное положение сейчас таково, что угрозы интересам России автоматически будут угрозами для Китая – просто в силу общего источника проблем.

Этот источник – уже упомянутая политика стран Запада по созданию раскола и нестабильности. В первую очередь ради сохранения своего уникального положения, которое ШОС подрывает самим фактом своего существования. ШОС основана на равенстве и взаимном уважении, а значит, противоречит основным принципам, по которым США выстраивают отношения со своими союзниками и близкими государствами. Участие в ШОС и общих инициативах является добровольным – это противоположно американскому подходу, основанному на принуждении. Примеры участия Японии и Южной Кореи в "санкциях" против России лучше всего показывают, как США "сотрудничают" с теми, кто от них зависит. Конечно, когда никто не ходит строем, намного труднее реализовывать совместные решения. Но в Евразии невозможно создать такой же казарменный порядок, как на Западе. А значит, нужно действовать исходя из имеющихся обстоятельств.

На саммите ШОС сейчас присутствуют такие страны, как Азербайджан, ОАЭ, Турция, Монголия, Туркменистан и Катар – ни одна из них не является военно-политическим союзником России или Китая. Однако их представители сейчас в Астане не с целью послушать, что говорят страны-участницы, и передать это в Вашингтон. Они не хотят больше быть в зависимости от США и ищут новых друзей. Такими друзьями становятся не только сравнительно нейтральные страны Центральной Азии, Индия или Пакистан, но и Россия, Китай и Иран, сами имена которых вызывают в Вашингтоне очень эмоциональную реакцию. Авторитет ШОС ненавязчиво размывает систему авторитарного управления в мировых делах, а только она дает США надежду на то, чтобы изолировать когда-то Россию.

И, наконец, в рамках ШОС страны-участницы и гости могут хоть как-то координировать борьбу с такими частными явлениями, как трансграничная преступность, наркоторговля или разные виды политического экстремизма. Это для России выгодно – даже через незначительную координацию действий снижается индивидуальная нагрузка на каждое из государств. Возникающая экономия не является фантастически значительной, но намного превосходит то, что Россия тратит на ШОС в размерах дипломатических усилий и связанных с этим расходов.

Участие в ШОС для России выгодно: экономически и политически. На региональном и глобальном уровне. И сохранить эту организацию, усилить ее влияние на развитие стран-участниц, безусловно, в наших интересах.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720094040


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