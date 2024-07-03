Путин вспомнил о каких-то стамбульских договоренностях с бандеровцами

15:13 04.07.2024

РИА Новости. Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут лечь в основу переговоров, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС Плюс".

"Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они "вполне устраивали Украину".



После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.



Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".