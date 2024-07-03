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Среда, 03.07.2024
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Казах генерал Нурлан Ермекбаев назначен Генсеком ШОС с 1.01.25
16:22 04.07.2024

Представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев назначен генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2025-2027 годы.

Решение о назначении Ермекбаева принято на саммите ШОС в Астане в четверг.

Он возглавит организацию по принципу ротации с 1 января 2025 года, сменив на данном посту представителя Китая Чжана Мина, который занимает пост генсека ШОС с 1 января 2022 года.

Ермекбаев с января 2023 года был заместителем генсека ШОС, до этого августа 2018 года он был министром обороны, а еще раньше – с апреля 2018 года был помощником президента – секретарем совета безопасности Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Закон.Кз
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720099320


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