Казах генерал Нурлан Ермекбаев назначен Генсеком ШОС с 1.01.25

16:22 04.07.2024

Представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев назначен генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2025-2027 годы.



Решение о назначении Ермекбаева принято на саммите ШОС в Астане в четверг.



Он возглавит организацию по принципу ротации с 1 января 2025 года, сменив на данном посту представителя Китая Чжана Мина, который занимает пост генсека ШОС с 1 января 2022 года.



Ермекбаев с января 2023 года был заместителем генсека ШОС, до этого августа 2018 года он был министром обороны, а еще раньше – с апреля 2018 года был помощником президента – секретарем совета безопасности Казахстана.