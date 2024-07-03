Закулисье саммита ШОС: Путин на Aurus, на обед куырдак и филе осетра

16:48 04.07.2024

В Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России Владимир Путин, который находится в Казахстане с двухдневным визитом, передвигается по Астане на своем Aurus. Лидер Китая Си Цзиньпин тоже прибыл во Дворец независимости на отечественном авто.



Сегодня после пленарного заседания и двусторонних встреч на полях саммита главы стран-членов объединения собрались на официальный прием, организованный от имени президента Казахстана.



В меню участников ШОС в Астане вошли говяжий брискет с картофелем по-деревенски и чебуреки с телятиной. Список блюд, которыми угощали лидеров стран на Шанхайской организации сотрудничества, опубликовали СМИ. Гостям саммита подали куырдак из баранины и тушпару из говядины с бульоном. В меню также было филе каспийского осетра и салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, а на десерт - ванильное суфле с карамельным грильяжем. Из напитков лидерам стран предложили вино из винограда Рислинг и Саперави.



Авторы: ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА