Американского генерала-морпеха Маллена, похоже, смертельно ранило в Украине

21:23 04.07.2024

Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину

Дарья Григоренко



Генерал морской пехоты США в отставке Уильям Маллен скоропостижно скончался в учебном центре Twentynine Palms, штат Калифорния, после поездки на Украину, сообщили СМИ.

Как пишет Military Times, генерал Маллен ушел в отставку в 2020 году с должности командующего по подготовке кадров и образованию. Недавно он посетил Украину, где консультировал украинских военных по вопросам подготовки, передает "Московский комсомолец".



Маллен обладал богатым военным опытом. Он командовал батальоном в Ираке с 2005 по 2007 год.



В ходе своей последней командировки на Украину генерал Маллен встречался с представителями министерства обороны Украины и делился опытом в области разработки учебных программ для военных. Он также участвовал в пересмотре и оптимизации программ обучения для украинских офицеров.



Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем.