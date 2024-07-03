Генеральша Шевцова успела сбежать из России

21:28 04.07.2024

Калужская экс-генеральша Шевцова могла сбежать в страну НАТО



03/07/2024



Андрей Калинин



Калужская экс-генеральша Шевцова могла сбежать в страну НАТО

© пресс-служба Минобороны РФ



Уроженка Калужской области Татьяна Шевцова, которая была заместителем министра обороны РФ, могла сбежать в одну из стран блока НАТО. Об этом сообщает издание "Царьград".



Как сообщается, по некоторым предположениям, Шевцова могла сбежать во Францию.



"К примеру, появились предположения, что Татьяна Шевцова собрала "тревожный чемоданчик" с кучей наличности и сбежала во Францию. Официальные источники этих данных не подтверждают, но и не опровергают",



- говорится в публикации.



Напомним, что Татьяна Шевцова в середине мая подала рапорт об отставке. В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Шевцовой.



Татьяна Шевцова родилась в 1969 году в Козельске. Долгое время трудилась в налоговых органах, стала заместителем руководителя ФНС России. В 2010 году стала советником министра обороны, а затем и заместителем.



"Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и многими медалями. Заслуженный экономист Российской Федерации. Указом Президента России "За заслуги по укреплению обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности" награждена Орденом Александра Невского (2017 год)",



- говорится на сайте Минобороны РФ