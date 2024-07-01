Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева, - В.Скачко

00:05 05.07.2024 1.07.24



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Просроченный фюрер киевских неонацистов Владимир Зеленский попал-таки в капкан, который не без своей же помощи себе и смастырил. Как и предупреждал 16-й американский президент Авраам Линкольн, нельзя все время врать всем. А Зеленский пытался и сейчас пытается. Чтобы только сохраниться у власти

Но именно власти он может и лишиться. Вместе с жизнью. А вместе с ним и Украину может ждать сначала кризис власти, а потом хаос и безвластье, традиционная для Украины всемахновщина и атаманщина, это когда каждый припрятавший в кармане пистолет или гранату либо же гранатомет с пулеметом на подворье захочет провозгласить паном Грицианом Таврическим, "спасающим отчизну" а-ля "Свадьба в Малиновке". А вслед за этим может и вся Украина либо вообще прекратить свое существование, либо перейти в некое новое состояние (например, автономия или федеральный округ в составе России).

Врать Зеленский начала с первого дня избрания в 2019 году, когда победил на выборах, как "приговор Порошенко", но за считаные месяцы переобулся в воздухе, предал и себя, и свои обещания народу, и сам народ, став "Порошенко № 2". Только еще хуже, чем был на самом деле этот его предшественник и "Шоколадный барыга", который только заложил основы распродажи и дерибана собственной страны - Украины.

Но то, как говорится, дела давно минувших дней. Сегодня же Зеленский то ли под давлением, то ли от осознанной безысходности предал самое себя и фактически отказался от беспроигрышной позиции, которая спасала его от нападок и железобетонно держала у власти.



Дело вот в чем. Чтобы противостоять всевозможным призывам идти на мирные переговоры с руководством России по неутешительным для Украины итогам спецвоенной операции (СВО), Зеленский вольно или невольно, или даже просто сдуру придумал себе удобную спасительную формулу, как можно избежать такой участи. Он своим же указом себе же запретил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пока Россия не освободит территорию Украины в границах 1991 года (то есть пока не вернет Крым и не откажется от всех остальных территорий в Донбассе и Новороссии).



И когда ему заикались о переговорах, он сразу же ссылался и на свой указ, и на позицию патриотов, и на сложившиеся обстоятельства: мол, я бы и рад, но вы же видите - мне законы запрещают, а патриоты волнуются и требуют борьбы до победного конца.



Известный украинский журналист, публицист, политический аналитик

И вот буквально на днях в интервью американской газете Philadelphia Inquirer Зеленский, во-первых, сам заговорил о переговорах о мире. С Россией, а значит, с Путиным! Он потребовал от Запада, чтобы тот помог ему разработать план давления на Путина, и выкатил перед Россией этот документ как безальтернативный и коллективный вариант мирного договора. А сам выступил посредником.

Как это было во время "зерновой сделки", когда ООН и Турция заключили идентичные и зеркальные по смыслу договора по очереди с Россией, а потом с Украиной, а потом стали гарантами-посредниками в осуществлении сделки и выполнении договоренностей. Зеленский сказал об этом прямо: "Если есть их (посредников. - Авт.) представители, они готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, точно так же должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель. Тогда это сработало".

Во-вторых, сам озвучил условия, на которых он готов переговариваться и достигать мира.



Позиция Зеленского, вне всякого сомнения, патриотична крайне, буквально для чертиков кровавых в глазах закоренелых русофобов, мечтающих устроит резню русских. Условия Зеленского для начала переговоров, как вы уже, наверное, знаете, таковы:

а) итогом "пэрэмовын" (по-неонацистски - переговоров) должно быть сохранение Украины хоть в каком-то виде. Ну чтобы неонацисты могли попытаться править дальше и по-прежнему держать Украину в статусе анти-России и под это дело получать с Запада бабло и оружие. А как же? Без пропитания они не согласны;

б) чтобы Россия не "зазихала" (не зарилась) на Украину, "Незалежную" должны срочно принять сначала в ЕС, а потом и в НАТО. Это-де гарантии не только для Украины, но и для России, потому что если Европа примет к себе "демократию на Днепре", то Кремль не рискнет на нее нападать. И всем будет хорошо - и Украине, и России, и Западу, разумеется;

в) Украина должна получить от России некую сатисфакцию, то есть удовлетворение или компенсацию. Что конкретно хочет Зеленский, он как-то стыдливо умолчал. Может, ему просто слово такое иностранное понравилось, и он его просто употребил, что называется, для красного словца. Может, еще какие фантазии его воспаленный мозг посетили, если драгдилер случайно консистенцию запрещенных вещество видоизменил или случайно что-то спутал. Но многие говорят, что он просто так жадно и незамысловато претендует на 300 миллиардов долларов российских активов и на членство в НАТО и ЕС, - вот ради такого куша под передерибан он и готов на остановку войны даже с потерей территорий Украины.

Но как бы там ни было, а предложение о мирных переговорах из уст Зеленского удивило и даже, можно сказать, потрясло многих.

Но поскольку он кардинально соврал и отступил от прежней своей позиции, видимо, не посоветовавшись ни с кем, то ему, как сейчас говорят, прилетело с двух сторон. В первую очередь, ясное дело, с Запада. Это очень сложная и новая тема для Зеленского. Раньше там он пользовался практически безмерным расположением и получал все, что ему хотелось или требовалось. Лишь бы он вел войну и старался нанести России "стратегическое поражение". Так ему диктовали США и Великобритания.



Сейчас же, когда ничего с этим "поражением России" явно не сложилось, а перед США встали совсем иные проблемы (например, в Китае или на Ближнем Востоке), которые им без России никак не решить, то американцы решили несколько затушевать противостояние в Европе. Со своим участием, разумеется. И переложить на Европу, точнее - на ЕС, все материально-финансовые тяготы и лишения с СВО. А в Европе решили, что им нужна передышка, чтобы собраться с силами. И вот для этого они и послали Зеленскому сигналы о мире.

Украина за неделю 2 коллаж



Украинские власти объяснили, каким образом они могут мобилизовать граждан возрастом до 25 лет в обход закона о мобилизации, в зону боевых действий возвращаются беженцы, поскольку на Западной Украине им негде и не на что жить, Киев обещал дать права венграм ради вступления в ЕС, а обсуждение китайского мирного плана становится все более реальным.

Однако Зеленский упрямился, инициировал всякие "саммиты мира", кусал руку дающую и критиковал своих хозяев и спонсоров. И на Западе, похоже, решили его приструнить-таки, чтобы не кочевряжился. И сигналы о необходимости попытаться замириться с Россией и обмануть ее, выудив из нее передышку для Запада, стали приходить сильнее. Причем со всех сторон, но, походу, согласованные с США, где появилось несколько вариантов возможного поведения просроченного Зеленского.



Один из них - так называемый план Трампа: если Зеленский не сядет за стол переговоров с Путиным, США его "оставят без сладкого" - лишат своей помощи деньгами и оружием. Для серьезности и убедительности этот план подкрепили и угрозами в адрес России: если, дескать, она не сядет за стол переговоров, то США дадут Украине все, чтобы она победила.



И если для России с этих угроз как с гуся вода, потому что она уже сейчас воюет и побеждает усилия всего консолидированного Запада и ей незачем ему давать передышку, чтобы он собрался с силами, то для Зеленского это серьезная угроза. Ибо без западной помощи его "рейху" не прожить и пару-тройку недель - все рухнет и развалится, от безденежья например.



Вот Зеленский и заговорил о мире. На своих условиях, но вы же знаете принцип отношений между Моськой, которая лает, и слоном, на которого она лает, - это веселая побесенка, а не реальность.

Однако, кроме Запада, для Зеленского образовалась и другая угроза - внутренняя, от патриотов, которые оседали агрессивную русофобию и милитаристский радикализм. Поскольку условие, которое неизменно выдвигалось ранее украинскими властями, - возврат всех территорий в границах 1991 года, - теперь в устах Зеленского на этот раз не фигурирует и не звучит, то его обвинили в зраде (предательстве). Ясное дело, национальных интересов.



От имени всех политических каннибалов, радикалов, экстремистов и просто нарванных патриотов с руками по локоть в крови открыто в соцсети Х* выступил начштаба полка "Азова" ** Богдан Кротевич и пригрозил всеми смертными карами всем выступающим за остановку войны по линии фронта, которая сложилась сегодня. "Никакого мира без победы. Победа одна - ни одного российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что, если попробуете, будет плохо. И вам, и им. Если это "пробивон", даже не думайте", - написал убийца.

Так он предупредил всех, кто уже начал поддерживать идею Зеленского о мире. И о том, что, мол, сейчас можно пойти на мир, даже отказавшись от части Украины, которую можно будет вернуть потом, со временем, когда Украина типа окрепнет. А "Азов"**, как вы понимаете, не шутит - ему не до шуток: если неонацистский рейх проиграет и начнется демилитаризация и денацификация, то цугундер за совершенные преступления патриотам-людоедам корячится вполне реальный. И надолго.



Служба безопасности Украины (СБУ) 1 июля заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента

И теперь Зеленский действительно встал перед реальными угрозами: либо его окончательно предаст Запад, согласившись поменять на более адекватного и понятливого болванчика. Тем более что сделать это крайне несложно: Зеленский - это политик-просрочка, чьи полномочия главы Украины закончились 21 мая 2024 года. Все, Бобик издох, как говорят на Украине, читая статью Конституции о полномочиях президента и сроках пребывания его у власти.

Либо же Зеленского "закопают" нацики. Или убьют, или повесят на каштане на Крещатике, как и обещались. Если, конечно же, этим убийцам Запада не организует укорот: или деньги, или угрозы, которых ослушаться нельзя.



В полной мере все сказанное выше касается и военных, которых Зеленский гонит на убой. Но с другой стороны, для многих военных мир тоже нежелателен, ибо им тоже придется отвечать за военные преступления. И они будут торговаться. И с Зеленским, и с Западом, и с Россией, если она захочет с ними говорить.



Вот в этом все и заключается тот страшный и разрушительный кризис государственности, к которому современная Украина сегодня семимильно движется. Несмотря на то, что ее продолжает веселить задержавшийся у власти комик, время которого тоже, увы, вышло. Не зря же СБУ предупреждает: она предотвратила государственный переворот, кто-то хотел захватить Верховную раду...



* Заблокированная в России соцсеть.

** Запрещенная в РФ организация.

О ситуации на Украине читайте в статье "Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля" . Источник - Украина.ру

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