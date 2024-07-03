В Казахстане передумали менять свой герб

00:11 05.07.2024

Вопрос изменения герба Казахстана сняли с повестки дня, сообщает "Власть".



"Вопрос снят с повестки дня", - говорится в ответе минкультуры.



Сообщается, что в начале апреля министр финансов Мади Такие высказал мнение, что решение о смене герба надо отложить из-за паводков.



Минфин также сообщил, что в 2024 году дополнительные расходы на изготовление нового герба минкультуры не заявляло.



Напомним, Токаев предложил изменить герб Казахстана, так как "в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи".



А 26 апреля сообщалось, что пул экспертов по вопросу изменения государственного герба формируют в Казахстане.