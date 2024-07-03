Даже сам Байден усомнился в своем переизбрании, - НГ

00:22 05.07.2024

3.07.2024



На замену кандидату от демократов прочат Мишель Обаму

Данила Моисеев



Разговоров о том, что Джозефу Байдену пора выйти из президентской гонки, становится все больше.

Джозеф Байден в среду вечером встретился с губернаторами-демократами в Белом доме. Встреча с однопартийцами призвана показать избирателям и политикам, что глава государства находится в добром здравии и его неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом – недоразумение. Однако сомнений в партии меньше не становится. В это же время Трамп добился важной победы в суде: его приговор по делу о финансовых махинациях переносится на 18 сентября, что означает, что он сможет принять участие во вторых дебатах с Байденом.

Совместный звонок губернаторов-демократов состоялся в понедельник. По данным NBC News, его организовал даже не Джозеф Байден, а губернатор Миннесоты Тим Уолз, председатель Ассоциации губернаторов-демократов. Никого из администрации Байдена на проводе не было. Показательно, что в Белом доме отказались комментировать детали встречи. Хотя, казалось бы, какие могут быть проблемы, тем более что на встрече будут лишь дружественные силы? В общем, кулуарно губернаторы решали, как поправить репутацию Байдена.



Но и разговоры о дееспособности главы государства, вероятно, тоже имели место. Решили: необходимо встретиться непосредственно с Байденом, после чего сделали звонок уже в Белый дом. Безусловно, никто из демократов не хочет победы Трампа. Но уже и СМИ открыто пишут о том, что в партии едва ли не паника. В администрации Байдена демократы сомневаются и пытаются спасти положение 81-летнего политика чуть ли не без него самого. Да и сам он подумывает о том, стоит ли продолжать усердствовать. Правда, эту информамцию в Белом доме спешно стали опровергать.



Интересно, что и про вице-президента Камалу Харрис разговоров до последнего времени было минимум: ее рейтинги, видимо, как и авторитет, довольно низки. В обсуждении встречи с губернаторами она даже не была посредником, что могло бы быть логичным. В Белый дом направился и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом – его называют едва ли не основным претендентом на замену в президентской гонке. А вот в понедельник на вышеупомянутом совместном звонке коллег-губернаторов он отсутствовал, утверждают калифорнийские СМИ. Не его ли возможную кандидатуру обсуждали однопартийцы?



Тем временем разговоров об итогах дебатов меньше не становится. Кто-то из демократов уже открыто призывает Байдена выйти из предвыборной гонки. Например, это сделал член Палаты представителей от штата Техас Ллойд Доггетт. Нэнси Пелоси хотя и выразила свою поддержку Байдену и не отговаривала его от участия в выборах, но логично поставила вопрос: являлся ли провал президента на дебатах случайностью, связанной в том числе с усталостью после перелета, или это уже речь о постоянном не совсем дееспособном состоянии? На самом деле, для большинства избирателей это вопрос скорее риторический. Второй вопрос, который поставила Пелоси: может ли Байден дать гарантии избирателям, что сможет управлять страной? И ответ на него очевиден: нет, поскольку здоровье у президента не в порядке и есть риск ухудшения состояния, но не его улучшения. 25 членов Палаты представителей от Демократической партии собираются совместно попросить Байдена выйти из гонки. Главным кандидатом на замену президента станет все-таки Харрис. Во-первых, как-никак она узнаваема. Во-вторых, что даже более важно, Харрис – вице-президент, и ей положено подменять главу страны в случае необходимости. К тому же, по последним опросам, в очном противостоянии с Трампом она пока проигрывает лишь 1%. Лучший показатель у Мишель Обамы, но у нее нет опыта управленца.



По данным опроса USA Today, более 41% сторонников демократов хотят замены Байдена. Большинство из них все равно проголосуют за престарелого президента – просто потому, что не хотят возвращения в Белый дом Трампа. Да и не все республиканцы рады видеть Трампа своим кандидатом. И все-таки запрос на замену Байдена более чем серьезен. Тем более что кто-то не пойдет отдать свой голос вовсе.



Например, часть избирателей, насчитывающая 17% от обладающих правом голоса, после дебатов вообще задумалась о том, чтобы проголосовать за альтернативного кандидата. А таким вариантом практически является только Роберт Фрэнсис Кеннеди. Еще 8% убедились в том, что на выборы им не стоит ходить в принципе. А демократам нужна полная мобилизация электората. Не говоря уже о ресурсах: доноры Демократической партии тоже не уверены в том, что Байден осилит предвыборную кампанию и второй раз победит Трампа.



Другой плохой новостью для демократов стало то, что судья Хуан Мерчан перенес оглашение приговора Трампу по делу о финансовых махинациях на 18 сентября. Также было разрешено подать ходатайство об отмене обвинительного приговора. В любом случае бывший президент сможет принять участие во втором туре дебатов, который состоится 10 сентября, и два с половиной месяца вести избирательную кампанию.