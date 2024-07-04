Соросята Молдовы и Армении шагают по одной методичке

00:25 05.07.2024

Алексей Логофет. 04.07.2024



В Молдове вся власть принадлежит "соросятам", являющимся одновременно гражданами Румынии. Подобно "птенцам гнезда Сороса" из команды премьер-министра Армерии Никола Пашиняна, они даже в названии партии использовали одно и то же слово.



Об этом в программе "Честно говоря" на канале Общественная служба новостей рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов, доктор политологии Богдан Цырдя.



По его словам, президент Майя Санду является основателем и неформальным лидером правящей в Молдове партии "Действие и солидарность". Аббревиатура партии по-молдавски "ПАС" – в переводе на русский "шаг". При этом политический альянс Никола Пашиняна, существовавший в 2018 – 2021 годах и также связанный с западными фондами, тоже назывался "Мой шаг".



Цырдя напомнил, что Майя Санду является гражданкой Румынии, как и спикер парламента Игорь Гроссу, премьер-министр Дорин Речан и три четверти членов правительства, Конституционного суда, директор Службы информации и безопасности страны. Одновременно все эти люди являются членами сети различных НКО, которые финансировались фондами Джорджа Сороса, Конрада Аденауэра, Фридриха Эбберта и другими грантовыми структурами.



"То есть, они все соросята", – объясняет Цырдя.