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25 документов. Саммит ШОС в Астане: каких договоренностей достигли
00:27 05.07.2024

4 июля 2024,

4 июля Белоруссия стала полноправным членом организации
Елизавета Гриценко

В четверг, 4 июля, во время заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Белоруссия стала полноправным членом альянса. До этого страна имела статус наблюдателя. Подробнее о ШОС, саммите, проходящем в Астане, а также сотрудничестве с другими организациями - в материале "Известий".

Саммит ШОС в Астане: когда, что обсуждалось
В среду и четверг, 3 и 4 июля, в Астане (Казахстан) проходит саммит ШОС. На второй день выпадает проведение встречи в новом формате, получившем название "ШОС плюс". Начался день с принятия Белоруссии в состав объединения как полноправного члена.

"Белоруссия выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. [...] Решение о принятии Белоруссии в состав ШОС принято. Александр Григорьевич [Лукашенко], искренне поздравляю вас", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая саммит.

Тема мероприятия 4 июля - "Укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру развития".

В ходе саммита главы государств и правительств 4 июля утвердили Астанинскую декларацию объединения, в ней выражены основные тезисы, которым привержены все члены:

- неукоснительное соблюдение режима нераспространения ядерного оружия;

- принятие документа о свободе космоса от оружия;

- соблюдение конвенции о запрете разработки и производства биологического и токсинного оружия;

- противодействие транснациональной преступности;

- всеобъемлющая реформа ООН для укрепления ее авторитета;

- присоединение всех стран мира к инициативе объединения "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

Среди других тезисов также звучала критика односторонних санкций и торговых ограничений, готовность работать над предотвращением рисков и повышением безопасности в сфере искусственного интеллекта, приверженность мирному урегулированию разногласий между странами.

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Помимо Астанинской декларации, по итогам заседания участники подписали и ряд других договоров. В их числе заявления глав государств ШОС о принципах добрососедства, доверия и партнерства, об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии, об эффективном управлении отходами, соглашение между правительствами стран ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Также были утверждены инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", проект стратегии развития ШОС до 2035 года, Антинаркотическая стратегия на 2024–2029 годы, программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы и план мероприятий по реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года.

Всего было подписано 25 документов.

Представительство в ШОС также переходит к Китаю. Следующий саммит организации пройдет именно там.

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Шанхайская организация сотрудничества берет свое начало в 1996 году, когда была создана "Шанхайская пятерка". В объединение вошли Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджикистан. В основу сотрудничества легли соглашения об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (1996 и 1997 годы соответственно). В 2000 году было принято решение о преобразовании "Пятерки", в ее состав вошел также Узбекистан.

15 июня 2001 года в Шанхае (Китай) руководители шести государств приняли решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Позднее к ШОС присоединились Индия, Пакистан и Иран. 4 июля 2024 года в состав вошла 10-я страна - Белоруссия.

Помимо полноправных государств-членов, в организацию входят два наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 государств - партнеров по диалогу, в числе которых есть Непал, Камбоджа, Турция, Египет и другие страны.

Деятельность ШОС во многом направлена на обеспечение безопасности и поддержание стабильности на всем Евро-Азиатском пространстве, на совместное противостояние новым вызовам и угрозам, укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства.

Сотрудничество ШОС, БРИКС и ЕАЭС
Россия активно развивает сотрудничество со многими странами мира в рамках организаций, таких как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Таким образом Россия дает ответ недружественным странам на продолжающиеся санкции. В рамках организаций РФ формирует новые векторы сотрудничества, развивает диалог со странами. Главными темами выступают экономический рост и развитие, укрепление внешнеполитических связей.

В рамках сотрудничества БРИКС и ШОС проходят саммиты, которые в большей степени направлены на политические и экономические вопросы. Традиционно во время этих саммитов лидеры государств проводят личные встречи, различные конференции, круглые столы, а также проходит обсуждение развития стран - участниц обоих объединений.

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани (второй слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Однако в 2023 году Владимир Путин объявил о планах расширения культурных связей в рамках не только БРИКС и ШОС, но и со странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), странами Африки и Латинской Америки.

Источник - Известия
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