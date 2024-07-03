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Политические элиты США в бешенстве. Байден меняет правила игры
00:37 05.07.2024

Демократы и республиканцы готовятся к окончательному выбору

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американцы продолжают обсуждать недавние дебаты Байдена и Трампа. Как принято говорить - кандидатов в президенты. На самом деле официально их еще не утвердили. Это должны сделать на партийных съездах - конвенциях. Пока оба - лишь победители праймериз. Что их ждет в ближайшие два месяца - в материале РИА Новости.

Что с Байденом после дебатов?

Действующий глава государства выступил настолько плохо, что демократы подумывают о его замене. Но ближайшее окружение Байдена настаивает на продолжении кампании.

"Один из информированных источников сообщил, что "вся семья едина", и категорично добавил: президент не собирается выходить из гонки и не обсуждал это", - пишет The New York Times.

Есть вброс и о том, что демократы могут провести свою конвенцию на месяц раньше. На официальном сайте дата прежняя - август.

Вообще-то, победителя праймериз не утвердить очень сложно. Но возможно.

Как прошли праймериз?

Предварительное голосование в обеих главных партиях США завершилось в начале июня.

На праймериз выбирают не кандидата в президенты, а делегатов летних конвенций - представителей штатов и округов, поддерживающих того или иного претендента.

Их количество в партиях разное, но пропорционально численности населения штата или округа.

Байден получил 3894 делегата (нужно 1975), Трамп - 2260 (требуется 1215). Так что оба проходят с большим запасом.

Зачем съезды, если и так все понятно?

Конвенция призвана подтвердить, что партия согласна с народным волеизъявлением. То есть делегаты в принципе обязаны проголосовать так, как им велели.

В правилах у демократов прописано: "Делегаты, избранные на национальный съезд и присягнувшие кандидату в президенты, должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал". У республиканцев примерно так же.

Тем не менее представители штатов и округов могут поступить по-своему. Наказание за это не предусмотрено.

То есть фаворит праймериз необязательно станет номинантом от партии?

Пока такого не случалось. И сейчас у Трампа с Байденом достаточно делегатов, чтобы даже сотни "отступников" ничего не изменили.

Республиканская конвенция состоится 15-18 июля, демократическая - 19-22 августа.

Такая последовательность традиционна. Сперва собираются противники действующего президента, а затем уже его партия.

Возможно, Белый дом таким образом дает себе запас времени для оценки оппонентов. Впрочем, это лишь предположение.

Почему важны именно конвенции 2024-го?

Этот вопрос был одним из главных накануне первых дебатов Байден - Трамп.

Обычно публичные словесные дуэли организуют между политиками, уже получившими официальную номинацию. На сей раз поступили иначе.

Возникли спекуляции о том, что демократы хотят скорректировать тактику до августа - в зависимости от результатов выступления Байдена.

И как прошедшие дебаты могут повлиять на конвенции?

В случае с Трампом - наверняка никак. Он выиграл дебаты: по соцопросам, победу ему присудили от 60 до 70 процентов зрителей. Кроме того, у республиканцев нет скамейки запасных. Трамп там - однозначный лидер и смещать его на фоне растущего рейтинга было бы самоубийственно.

У Байдена ситуация сложнее. Его проигрыш признали и социологии, и аналитики, и однопартийцы. Поэтому сейчас соратники президента размышляют, что делать.

Байдена могут снять с гонки?

Без личного согласия - нет. Остальные варианты - чисто теоретические.

Например, делегаты, недовольные выступлением Сонного Джо (как прозвал Байдена Трамп), не голосуют за него на конвенции. Но понадобится почти две тысячи "отказников".

Это крайне маловероятно.

Если такое все же произойдет, к делу подключат так называемых суперделегатов.

А это еще кто?

Речь идет о выборных должностных лицах партии, официально имеющих право голосовать за кого угодно. Их у демократов в данный момент 747.

До 2016-го им разрешалось участвовать в первом голосовании по номинации. Но столько людей, не связанных обязательствами по итогам праймериз, могли внести неразбериху. Поэтому суперделегатам сузили полномочия.

Теперь они вступают в игру, только если номинанта с первого раза не утвердили. В этом случае объявляют "посреднический съезд" с выдвижением всевозможных кандидатов.

И что тогда?

Голосование продолжается, пока один из претендентов не получит большинство.

От суперделегатов в большей мере зависит перераспределение симпатий в партии путем закулисных переговоров и торга. Они способны помочь Байдену.

Проще говоря, если от президента откажутся две тысячи человек, но все "суперы" потом его поддержат (или не все, но как-то смогут уговорить достаточное число "отступников") - Сонный Джо по-прежнему в гонке.

Конечно, и это очень маловероятный сценарий: ставки слишком высоки.

Это вообще стандартная ситуация?

Политологи и СМИ эти беспрецедентные варианты практически не рассматривают и уделяют основное внимание различным слухам о том, кто и как может отговорить Байдена от дальнейшего участия в кампании.

На скамейке запасных у демократов - вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Их рейтинги ненамного лучше байденовских, но требуемых 1975 делегатов в партии они явно смогут найти.

Что после конвенций?

После лета состоится второй раунд дебатов. Если демократы не дадут номинацию кому-то другому, то уже в сентябре можно будет понять, есть ли у Байдена шансы на второй срок.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720129020


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