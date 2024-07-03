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|Российские пранкеры Вован и Лексус (Кузнецов и Столяров) получили госнаграды (ордена "Дружбы") в Кремле
00:43 05.07.2024
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили государственные награды в Кремле.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу писателя Захара Прилепина, мероприятие прошло в Кремле 3 июля.
Сам Прилепин получил орден Мужества.
Вован и Лексус стали известны своими пранками с первыми лицами иностранных государств.
Накануне они разыграли экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и позвонили ей от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. В разговоре она заявила, что согласна работать против избирательной кампании Дональда Трампа.
По словам собеседника Brief, пранкеров наградили не за конкретный проект - "это совокупная награда по результатам деятельности". Речь идет о "по сути легитимизации пранк-журналистики на высшем уровне", добавил собеседник канала.
Вован и Лексус получили широкую известность благодаря скандальным пранкам (аудио- и видеорозыгрышам. - Прим. RTVI) с многочисленными зарубежными политиками. Пранкеры уже неоднократно звонили различным иностранным лидерам и вели с ними разговор от лица других политиков, после чего содержание беседы становилось достоянием общественности.
В частности, в июне Вован и Лексус поговорили с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, выдавая себя за экс-президента Украины Петра Порошенко. Кэмерон в ходе беседы заявил, в частности, что на июльском саммите НАТО Киев не получит приглашения в альянс, поскольку "Америка его не поддержит".