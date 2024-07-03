ШОС случилось, - репортаж из Астаны А.Колесникова

01:30 05.07.2024

ШОС случилась

В Астане стало одним больше



4 июля президент России Владимир Путин в Астане вместе с коллегами приняли Белоруссию в лице ее президента Александра Лукашенко в стройные ряды членов ШОС. А специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников намерен понять, чем это чревато.



Рано утром в Астане произошло историческое событие: Белоруссию приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Теперь их уже с утра было десять. Теперь то есть совсем уже не так страшно.



Между тем, когда съезжались, чего-то не хватало, конечно. Хотя все формальности были вроде соблюдены. Вот зашел президент Киргизии Садыр Жапаров. Он оказался единственным, кто здоровался с двумя солдатами из роты почетного караула, стоявшими у входной двери, причем с каждым персонально. На их лицах было такое потрясение, что я боялся, они выронят из рук свои винтовки.



По-хозяйски шел президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Тяжелая поступь, взгляд исподлобья. Такому заранее не хотелось перечить. Хотелось просто пропустить его.



Смешанные чувства вызывал и. о. президента Ирана Мохаммад Мохбер. Был он без галстука, небрит и вообще слегка словно помят (может быть, это и в самом деле было так), и шел по ковровой дорожке навстречу президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву словно бы с единственным выражением на лице: когда же все это закончится, когда уже можно вернуться к себе домой и привычно затвориться от всех, потому что все затворились от тебя?



А еще странно было слышать, как диктор представлял всех входящих. Перед фамилией каждого он добавлял отчетливое, мне казалось, "сын". "Сын президента Белоруссии" (я ждал, например, что в дверь войдет Николай Лукашенко или даже Виктор). Можно было представить себе, что это саммит детей. Между тем на казахском то, что слышалось, означало, как мне сказали, "господин".



При этом с "сын Александр Лукашенко" была связана некоторая интрига. Обычно новых членов такие организации принимают по окончании саммита, а полноправное участие в мероприятиях они принимают уже на следующих саммитах.



Не то Александр Лукашенко. Ради того, чтобы он высказался уже на этом заседании ШОС, его приняли в первую очередь, еще до начала работы. Правда, услышать его не удалось: выступления лидеров стран ШОС неожиданно закрыли от прессы, трансляция прекратилась. Но теперь бесполезно бороться с неизбежным. Ведь у белорусского президента есть культовый Telegram-канал "Пул Первого".



Президент Белоруссии первым, по информации "Ъ", и выступил.



- Это прекрасный подарок белорусскому народу! - констатировал Александр Лукашенко, имея в виду прием его страны в семью ШОС.- В ХХI веке необходимо устраивать подлинную и неделимую безопасность! Это должны взять на себя страны глобального большинства, так как самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно!



Все такие лидеры теперь по очевидным причинам в ШОС.



