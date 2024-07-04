 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
06:33 05.07.2024

Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

Максим Попов

Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.
"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом "облажался".

Источник - Взгляд
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