Китай завершил строительство своей крупнейшей базы хранения СПГ в Яньчэне

07:51 05.07.2024

Китай завершил строительство своей крупнейшей базы хранения СПГ

Нанкин, 1 июля /Синьхуа/ -- Дочерняя компания Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации /CNOOC/ завершила строительство крупнейшей в Китае базы хранения сжиженного природного газа /СПГ/. Этот шаг направлен на обеспечение энергетической безопасности и поддержку "зеленого" роста в Экономическом поясе реки Янцзы.



По данным компании, на базе в городе Яньчэн провинции Цзянсу на востоке Китая имеется группа газовых резервуаров общей вместимостью 2,5 млн кубометров для хранения СПГ.



База состоит из четырех резервуаров вместимостью по 220 тыс. кубометров и шести более крупных резервуаров вместимостью по 270 тыс. кубометров каждый.



Ли Фэн, вице-президент CNOOC Gas and Power Group, сказал, что база подключена к основным газопроводам страны и обеспечивает поставки в провинции, включая Цзянсу, Хэнань, Аньхой и Шаньдун.



После ввода в эксплуатацию база будет способна перерабатывать до шести млн тонн СПГ в год, что эквивалентно 8,5 млрд кубометров природного газа.



Этого объема достаточно, чтобы обеспечить потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды населения провинции Цзянсу, где постоянно проживает около 85 млн человек, примерно на 28 месяцев.



(Редактор:Чу Мэнци,Deng Jie)