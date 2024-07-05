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Индуса в кресле премьера Британии сменит иудей Стармер. Лейбористы берут большинство в парламенте
08:39 05.07.2024

Выборы в Британии: синагога рулит, с Трампом все на мази, ждать изменений по Украине не стоит
Сергей Рыжов. 05.07.2024

Стали известны итоги состоявшихся вчера выборов в Великобритании- первых парламентских выборов в королевстве с тех пор, как страна официально покинула ЕС в 2020 году.

Как сообщает "Би-би-си", при явке 57% (самой низкой чем на любых выборах с 1950 года, следует из данных, собранных Библиотекой Палаты общин) победу празднуют лейбористы, до этого целых 14 лет находившиеся в оппозиции.

Стали известны итоги состоявшихся вчера выборов в Великобритании- первых парламентских выборов в королевстве с...

Лейбористская партия получает примерно 410 из 650 мест в Палате общин, а ее 61-летний лидер Кир Стармер уже без пяти минут хозяин особняка на Даунинг-стрит 10, в котором размещаются резиденции британских премьеров.

Правящая же Консервативная партия, как и ожидали прогнозисты, заканчивает свой цикл пребывания у власти разгромным поражением, получая предварительно лишь 131 место - это худший результат партии со времен Второй Мировой и свидетельство глубокого идеологического и административного кризиса в партии, который не сумел преодолеть даже последний премьер-консерватор Риши Сунак.

Незадолго до выборов Риши Сунак скромно ждет в уголке своей очереди в студии британского ТВ, пока ведущие утреннего шоу This Morning берут интервью у "самой татуированной мамочки Британии" Бекки Холт.

Бронза у либеральных демократов – 61 мандат. Замыкают лидерскую пятерку Шотландская национальная партия, ратующая за отделение от Соединенного королевства – у них десять мандатов, и партия правопопулиста Фараджа под названием "Реформы" – 13 мест. Сам Фарадж с восьмой попытки впервые избран в Палату общин по округу Клактон-он-Си на востоке Англии.

В Палате общин всего 650 мест. Для простого большинства нужно 326. Как только депутаты допьют шампанское в пабах на местах, они поедут в Лондон присягать на верность королю. По этой причине в парламенте всегда меньше 650 депутатов - члены националистической партии "Шинн Фейн" из Северной Ирландии выигрывая выборы, остаются дома.

Магия чисел: консерваторы побеждали четыре раза подряд, а лейбористы в последний раз выигрывали выборы в далеком 2005 году, когда премьером был их лидер Тони Блэр. Худшими с 1935 года для них стали выборы 2019 года во главе с Джереми Корбином – тогда они добыли всего 202 места.

Впрочем, сам исключенный из партии бывший лидер лейбористов, исповедующий более радикально левые взгляды, чем нынешнее руководство, сумел избраться в своем округе на севере Лондона, но теперь уже как независимый кандидат.

Интересный факт про вероятного будущего британского премьера. Британского аристократа индийского происхождения Риши Сунака сменит этнический англичанин – прихожанин синагоги Кир Стармер. Иудаизм исповедуют жена Стармера Виктория – дочь выходца из семьи польских евреев, которые переехали в Британию еще до Второй мировой, и оба их сына.

Забавно, но знаменитый консерватор Бенджамин Дизраэли, бывший главой британского кабинета 150 лет назад – в 1874 году, в отличие от Стармера, наоборот, был этническим евреем, но при этом крещеным зхристианином.

Как сообщает британское издание TIME, Стармер – бывший юрист. До политической карьеры был барристером – в британской судебной системе это категория адвокатов имеющих право выступать в высших судах. Юридическая практика у него была преимущественно в сфере уголовного права и защите прав человека.

В качестве лидера лейбористов выдвинул пять приоритетных тем: экономический рост, здравоохранение, чистая энергетика, борьба с преступностью, образование.

В 2014 году Стармер получил титул "рыцаря-командора" Ордена Бани (Order of the Bath) - второй по статусу британский рыцарский орден, основанный Георгом I еще в 1725 году.

Наблюдатели прогнозируют хорошие отношения Стармера и его команды с ключевыми акторами в команде Байдена, которых Стармер знает лично не первый год.
Кандидаты на пост главы британского МИД и обороны из теневого кабинета лейбористов Дэвид Лэмми и Джон Хили, последний раз встречались с главой Госдепа Блинкеном в феврале этого года . на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Именно они будут представлять Британию на своем первом крупном международном мероприятии – саммите НАТО в Вашингтоне.

TIME считает, что все трое – Стармер, Ламми и Хили – будут архитекторами нового витка британо-американского сближения в духе "special partnership", а Politico прочит им роль "команды спасателей западного мира от тройки главных противников – Китая, России и Ирана".
Будущий Foreign Secretary кабинета лейбористов Ламми является давним другом Барака Обамы и с января активно встречается с экс-сотрудниками администрации Трампа (Помпео, О’Брайн) и представителями нынешнего ближайшего окружения Трампа, включая старшего советника его избирательной компании Криса Ласивиту.

Исходя из этого можно предположить, что пересменка в Белом доме не станет для новых властей в Лондоне ни неожиданностью, ни трагедией.

Специально для российской аудитории: ожидать от смены власти в Британии какогото крутого разворота во внешней политике по отношению к России и к украинским делам тоже не стоит. Несмотря на коренные различия по внутренней повестке, и консерваторы и лейбористы едины в плане продолжения поддержки Киева и непризнания итогов СВО "на земле".

Так что в практическом плане речь может идти лишь о каких-то новых оттенках в тактике Лондона в этом вопросе, не более того.

Как считает российский политолог-международник Федор Лукьянов, "некие изменения во внешнеполитической линии если и будут, то не потому что как-то отличается отношение, например, к конфликту на Украине, а по причине огромного вала внутренних проблем, с которым придется иметь дело новому кабинету. Силы не безграничны, а внутренний приоритет выше международного. Вторая причина возможной коррекции – изменения в Вашингтоне по итогам выборов в ноябре. Британский курс сильно связан с позицией США".

Источник - politnavigator.net
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