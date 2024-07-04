Белый дом обсуждает возвращение контроля за Афганистаном, - И.Субботин

08:55 05.07.2024

4.07.2024



Вашингтон готов наладить с Кабулом обмен разведданными о джихадистах

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



После вывода войск США из Афганистана американцы столкнулись с дефицитом развединформации в регионе.

Администрация президента США Джозефа Байдена обсуждает идею сближения с движением "Талибан" (ДТ) (признано в России террористическим и запрещено) для того, чтобы противостоять растущей в Афганистане джихадистской угрозе. Чиновники полагают, что конкурирующая с ДТ группировка "Вилаят Хорасан" (ВХ) (признана в России террористической и запрещена) нуждается в серьезном надзоре, однако после вывода иностранных войск в 2021 году Вашингтон потерял разведывательные возможности на афганской арене.



О том, что администрация Байдена готова пойти на сотрудничество с талибами, проинформировали источники канала NBC News. По их словам, Белый дом не против наладить с фактической властью в Кабуле обмен разведывательными данными.



"Идут внутренние дебаты о том, стоит ли пытаться больше работать с талибами", – заявил один из собеседников NBC News. По этим сведениям, некоторые официальные лица в США даже выступают за восстановление посольства в Кабуле, чтобы обеспечить более тесное взаимодействие в сфере безопасности. Члены Конгресса поддерживают план в общих чертах, но делают акцент на том, что Вашингтону придется потребовать серьезных уступок от ДТ взамен, включая защиту прав афганских женщин.



Основная проблема для Вашингтона заключается в том, что он потерял возможность наблюдать за афганской ареной после стремительного вывода иностранного контингента в 2021 году. После этого американская сторона практиковала беспилотные удары по высшему звену "Аль-Каиды" (группировка признана в России террористической и запрещена) и запуск разведывательных дронов в афганской юрисдикции. Однако специалисты утверждают, что такие операции требуют более точной и своевременной разведывательной информации, которую сложно получить без присутствия американских военнослужащих на месте. "У нас очень, очень ограниченная возможность видеть, что там происходит", – сетует американский источник NBC News.



Официально известно, что Пентагон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сохранили некоторые загоризонтные возможности по сбору разведданных по Афганистану. К примеру, в июньском отчете президента США, подготовленном для Конгресса и посвященном применению военных полномочий за рубежом, говорится: "Военнослужащие США остаются на позициях за пределами Афганистана для отражения угроз территории и интересам США, которые могут возникнуть изнутри Афганистана". Это не раз приводило к предположениям, что один из американских разведывательных центров находится на территории стран Центральной Азии, однако руководство постсоветских республик отвергало подобные доводы.



Рекомендация сохранять прагматичные отношения с фактическими властями Кабула содержалась в недавнем докладе Института мира США (USIP). "Ситуация после вывода войск США в Афганистане обеспечила террористическим организациям ряд новых возможностей для перегруппировки, планирования заговоров и сотрудничества друг с другом, – отмечали авторы исследования. – Соединенным Штатам нужен более надежный военный и разведывательный подход для смягчения растущих угроз в сфере терроризма". Эксперты USIP, в частности, советовали Белому дому: "Продолжайте оказывать публичное давление на "Талибан", сохраняя при этом каналы связи для обмена контртеррористической информацией".



Опасения США по поводу угрозы ВХ усилились после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", утверждает NBC News. Карта активности этой группировки, разработанная Вашингтонским институтом ближневосточной политики (WINEP), показывает: "хорасанский проект" за последний год пытался атаковать девять стран, несмотря на то что привык позиционировать себя исключительно как афганская группировка. "Более того, боевики из Таджикистана стали ключевыми узлами в террористической сети ВХ, – подчеркивают исследователи WINEP. – Только за последний год они были вовлечены в шесть из 21 зарегистрированного заговора или произошедшей атаки".



В свою очередь, голландский Международный центр по борьбе с терроризмом (ICCT) фиксировал в этом году: усиление позиций ВХ произошло в том числе из-за деградации ситуации в Афганистане, которая, по мнению ICCT, теперь напоминает обстановку до терактов 11 сентября 2001 года.



"Американские беспилотники, базирующиеся на территории одного из восточных соседей Афганистана, осуществляют постоянное патрулирование афганского воздушного пространства, – напомнил "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – В условиях, когда факты свидетельствуют о положительном характере взаимодействия Вашингтона с ДТ, продолжение этих операций вызывает вопросы. Россия и Китай в этом году на самом высоком уровне высказались против военного присутствия США в регионе. Поэтому намерения Вашингтона отслеживать деятельность ВХ на территории Афганистана региональными игроками воспринимаются исключительно как предлог присутствовать в регионе".



Руководству ДТ придется учитывать это обстоятельство, говорит эксперт. "Все это явно повышает ставки талибов, – отмечает Нессар. – Однако трудно прогнозировать на данном этапе влияние этого шага на разные центры влияния талибов. Это может как привести к усилению разногласий между ними, так и улучшить позицию отдельных групп, которым удастся получить от американцев уступки".