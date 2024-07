Конец Риши Сунака: выборы в Великобритании закончились катастрофой для правящей партии, - А.Яшлавский

09:28 05.07.2024 Власть в Соединенном Королевстве берут лейбористы



Лидер торжествующей оппозиции Кир Стармер приветствует "луч надежды", когда Британия приходит в себя после обвальной победы Лейбористской партии на парламентских выборах. Глава лейбористов обещает "эпоху национального обновления", в течение которой его правительство обещает "начать восстанавливать нашу страну".



Лейбористы одержали убедительную победу на выборах в Великобритании, положив сокрушительный конец 14-летнему правлению консерваторов.



Как пишет The Guardian, ожидается, что лидер лейбористов станет премьер-министром уже в пятницу после того, как Риши Сунак уйдет с этого поста, а избиратели предоставят Стармеру огромный мандат на осуществление перемен в Великобритании.



Выступая в Королевском фестивальном зале в Лондоне, Кир Стармер сказал, что люди, узнав о победе лейбористов и поражении тори, "почувствуют облегчение от того, что груз был снят, бремя наконец-то снято".



Партия Сунака находится на пути к тому, чтобы добиться худших результатов на всеобщих выборах: рекордное число членов кабинета министров потеряют свои места, а такие громкие имена, как Джейкоб Рис-Могг, Пенни Мордаунт и Грант Шаппс, будут отстранены от должности, пишет The Guardian.



Лейбористы намерены получить прогнозируемые 408 мест, обеспечив себе большинство в 160 мест против 136 у консерваторов.



В своей победной речи Стармер заявил на митинге, что перемены "начинаются сейчас".



"Честно говоря, я чувствую себя хорошо", - сказал он. "Четыре с половиной года работы, смена партии. Вот для чего это нужно. Лейбористская партия изменилась, она готова служить нашей стране, готова вернуть Британию на службу трудящимся.



Стармер пообещал "эпоху национального обновления", в которую лейбористы "начнут перестраивать нашу страну", но он также признал, что перемены будут нелегкими.



Лидер лейбористов сказал, что "луч надежды... вновь засиял в стране, у которой спустя 14 лет появилась возможность вернуть себе будущее".



Признавая победу лейбористов, Сунак сказал, что власть "перейдет из рук в руки мирным и упорядоченным образом, при доброй воле всех сторон. Это то, что должно вселить в нас уверенность в стабильности и будущем нашей страны".



В своей речи во время подсчета голосов на выборах премьер-министр сказал, что это была "трудная ночь" для его партии и было о чем поразмыслить.



Сунак сохранил свое место в Ричмонде, Северный Йоркшир, набрав более 12 000 голосов, и заявил, что с нетерпением ожидает продолжения служения своим избирателям в "предстоящие недели, месяцы и годы".



"Британский народ вынес отрезвляющий вердикт сегодня вечером, нам есть чему поучиться... И я беру на себя ответственность за эту потерю, - добавил он. – За многих хороших, трудолюбивых кандидатов от консервативной партии, которые проиграли сегодня вечером, несмотря на их неустанные усилия, их достижения на местах и их преданность своим сообществам. Мне жаль".



Результаты, по-видимому, подтвердили, что лозунг лейбористов "время перемен" задел избирателей за живое после многих лет хаоса и раскола при тори, включая голосование по Brexit и его последствия, борьбу с пандемией Covid и скандал с "Партигейт".



На последних всеобщих выборах в 2019 году консерваторы получили большинство в 80 мест, получив 365 мандатов против 203 у лейбористов. Шотландская национальная партия (SNP) получила 48 мест, а либерал-демократы - всего 11, напоминает The Guardian.



На выборах в парламент Великобритании победили лейбористы



Активизация реформ, которая привела к расколу в рядах правых, может стать серьезной проблемой для нового правительства Стармера, которому придется разработать стратегию борьбы с ростом ультраправых, что является тенденцией, отраженной во всей Европе.



Победа лейбористов, тем не менее, будет рассматриваться как луч надежды для "прогрессивных" партий по всему миру на фоне ожесточенных предвыборных баталий против правых популистов в таких странах, как Франция и США, подчеркивает The Guardian.



Первые результаты показали, что лейбористы отвоевали обширные территории на севере Англии и в Мидленде, которые иногда называют "красной стеной", захваченные тори в 2019 году, а также предприняли серьезные шаги против SNP в Шотландии.



Победа Стармера знаменует собой огромный поворот в развитии партии, спустя четыре с половиной года после того, как он занял пост лидера, и менее чем через пять лет после того, как Джереми Корбин привел партию к катастрофическому поражению, худшему результату с 1930-х годов.



Казалось, что это не дотягивает до исторической победы Тони Блэра в 1997 году, когда лейбористы получили 418 мест и большинство из 179. Стармер, как и Блэр, вел кампанию, обещавшую перемены после более чем десятилетнего правления тори.



Результаты экзит-полла показали, что консерваторы потерпели катастрофическое поражение, потеряв десятки мест, которые они впервые получили в 2019 году при Борисе Джонсоне. Уильям Хейг, бывший лидер Тори, назвал это "катастрофическим результатом" для партии.



Джиллиан Киган, министр образования от партии Тори, и Алекс Чок, министр юстиции, стали первыми членами кабинета Сунака, которые потеряли свои места, уступив их либерал-демократам. За ними последовали министр обороны Шеппс и лидер Палаты общин Мордонт, которые оба были потенциальными кандидатами на пост главы государства.



Мишель Донелан, министр по науке, также проиграла либерал-демократам в Чиппенхеме, в то время как другие известные бывшие депутаты-тори, за которых проголосовали, были исключены из списка: Джонатан Галлис в Стоук-он-Трент-Норт, Рис-Могг в Сомерсет-Норт-Ист и Тереза Коффи в Саффолк-Коустал.



"Сегодня вечером мне совершенно ясно не столько то, что лейбористы выиграли эти выборы, сколько то, что консерваторы их проиграли", - сказал Шаппс. "От двери к двери избиратели были встревожены нашей неспособностью сгладить наши разногласия наедине, а затем объединиться публично".



Сунак сохранил свое кресло в парламенте, как и Кеми Баденох, министр по делам бизнеса, Оливер Дауден, заместитель премьер-министра, Виктория Аткинс, министр здравоохранения, и Клэр Коутиньо, министр энергетики. Джеймс Клеверли, министр внутренних дел, также, вероятно, сохранит свое парламентское кресло.



Избиратели, похоже, наказали партию за годы скандалов при Джонсоне, финансовый кризис, вызванный Лиз Трасс, и невыполнение Сунаком своих обещаний изменить страну к лучшему, пишет The Guardian.



У лейбористов осталось менее двух недель до того, как они представят свой первый пакет законодательных актов в речи короля, включая законодательство, направленное на укрепление прав трудящихся и создание Great British Energy, компании по производству энергии, которая является основой "зеленых" планов лейбористов.



Сразу же после этого в Лондоне состоится заседание Европейского политического сообщества – это первый шанс Стармера официально лоббировать улучшение торговых отношений и начать работу над новым соглашением в отношении просителей убежища через Ла-Манш.



Возглавив жестко контролируемую кампанию, в которой практически не было спонтанного взаимодействия с общественностью или новых политических идей, Стармер вынужден более подробно рассказать о том, как он намерен приступить к решению проблем, начиная от кризиса с британскими тюрьмами и заканчивая рекордными списками ожидания Национальной службы здравоохранения.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

