"Мир по-американски" - как ненадолго отложенная война, - Ю.Борисов

09:49 05.07.2024 5.07.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Любым способом украсть у России ее победу – такова главная цель Запада на данном этапе его украинской войны



Чем хуже идут дела у киевского режима и его англосаксонских хозяев на земле, тем больше всевозможных "мирных планов" и соответствующих "миротворцев" возникает в виртуальном пространстве, где тот же Запад контролирует "почти что только не все". И на всю катушку пользуется этим.



Западные медиа буквально брызжут спекуляциями на тему прекращения огня на Украине, от которых за версту разит старой идеей "победить Россию на поле боя", но сделать это особо извращенным способом.



По версии Госдепартамента США, мир по-американски на Украине должен быть построен на основе прямых западных угроз России, которой будет предписано остановить свое наступлении под страхом передачи Киеву все более смертоносных и дальнобойных вооружений.



Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен во время слушаний в комитете палаты представителей по международным отношениям. Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, "если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии".



Таким образом, официальная позиция действующей администрации США в отношении РФ сводится к банальному шантажу и к угрозам дальнейшей эскалации войны в случае неповиновения Москвы американскими приказам.



Не правда ли, роскошный антураж для так называемых "мирных усилий" Запада по Украине?!



Однако им и этого мало! Ведущие глобальные медиа уже расчехлены и стреляют по той цели точно такими же "миротворческими" снарядами от имени… Дональда Трампа! Делается это с явной целью показать, что у Москвы выбора нет при любом исходе американских выборов. Подается это блюдо под тем же густым "миротворческим" соусом. Дескать, Америка готова ради этого прижать даже Киев!



Однако если вчитаться в этот набор слов, перед нами все то же неизбывное антироссийское интриганство. К примеру, два ключевых советника Дональда Трампа якобы представили ему план военных действий в случае победы миллиардера на президентских выборах. Если верить Reuters, ссылающемуся на одного из советника Трампа по нацбезопасности генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, оный план включает заявление Киеву о том, что он получит больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время Вашингтон предупредит Москву, что "любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США".



В соответствии с планом, составленным Келлогом и Фредом Флейтцем (оба занимали посты начальников штабов в Совете национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах), "будет достигнуто прекращение огня на основе преобладающих линий фронта во время мирных переговоров". По словам Келлога, будет крайне важно как можно скорее усадить Россию и Украину за стол переговоров, если Трамп победит на выборах.



Украина не должна формально уступать территорию России в соответствии с их планом, говорит Флейтц. Тем не менее, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе. Прочный мир на Украине потребует дополнительных гарантий безопасности для Украины, подытожили Келлог и Флейтц, добавивший, что "вооружение Украины до зубов", вероятно, будет "ключевым элементом" этого самого "прочного мира" по Трампу.



В качестве рабочей версии можно принять это сочинение за чистую монету. Даже несмотря на то, что его автор, журналист Рейтер Грэм Слэттери, специалист по Латинской Америке, возможно, даже способный уверенно показать на карте Украину.



В таком случае нам придется констатировать, что в США от перемены мест слагаемых действительно ничего не меняется и заокеанский хрен ничуть не слаще тамошней редьки. То есть это одно и то же в том смысле, что "мирные планы" Байдена и Трампа схожи до степени полного тождества и оба полностью основаны на силовых угрозах в адрес России. "Увеличение дальности ударов по России", по версии команды Байдена, и "вооружение Украины до зубов", якобы по версии штаба Трампа, не отличаются друг от друга как две капли воды.



Остается, правда, отнюдь не нулевая вероятность того, что "мирный план Трампа по Украине" полностью высосан из пальца глобалистской пропагандой Запада с единственной целью – подкрепление позиций администрации Байдена для максимального усиления давления на Москву. Косвенным намеком на такой вариант является следующая фраза из того же материала Reuter:



"Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что только заявления, сделанные Трампом или уполномоченными членами его предвыборного штаба, должны считаться официальными".



Тем не менее никаких официальных опровержений существования вышеуказанного антироссийского сценария из штаба Трампа не последовало, что является недвусмысленным указанием на то, о чем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в своем новогоднем интервью, когда охарактеризовал эти мнимые альтернативы в стиле "обе хуже":



"Выйти на формулу мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях мы сможем только после того, как Вашингтон признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному. Между тем правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят в категориях собственного превосходства и исключительности. Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии. Нам, по большому счету, все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США".



Таким образом, у нас есть все основания констатировать следующее:



Американская стратегия по Украине базируется на двухпартийном консенсусе, что, кстати, подтверждается и недавним совместным решением конгресса о выделении Киеву 60 миллиардов долларов военной помощи;



"Мир по-американски" для России сводится к двум практически равнозначным вариантам:



– принуждение России силой к остановке спецоперации и к отказу от достижения ее жизненно важных для нас целей, и прежде всего, гарантированной безопасности РФ;



– прекращение огня на текущей линии боевого соприкосновения без каких-либо обязательств Запада перед Россией на дальнейшую перспективу;



В любом случае базовыми принципами в позиции США останутся безусловное сохранение марионеточного киевского режима, полный отказ от согласования каких-либо фундаментальных мирных договоренностей с РФ на основе нынешнего статус-кво, накопление военных сил Украины и Запада для возобновления боевых действий в течение ближайших двух-трех лет.



С прежней стратегической целью – "победить Россию на поле боя". сначала на территории т. н. "Украины", а затем и непосредственно на "старой" российской территории с целью ее максимального ослабления и последующей, как они "культурно" выражаются, "декомпозиции".



Таким образом, в случае реализации данного американского плана Россия разменяет свою нынешнюю практически гарантированную (ввиду полного истощения военных ресурсов Запада на данном этапе) Победу на кратковременную передышку в основном в пользу Запада, находящемуся в настоящий момент в значительно худшем положении, с перспективой возобновления войны в любой момент по выбору Запада после завершения масштабного довооружения Украины и НАТО и с переходом боевых действий на значительно более высокий уровень эскалации с практически неизбежным применением ядерного оружия.



Иначе говоря, нынешний уродливый западный мир, на который Россию всеми правдами и неправдами побуждают согласиться, фактически означает для нас не только отказ от заключения мира на российских условиях, но и гарантию возобновления войны в намного худшем для нас формате, больше всего напоминающем июнь 1941 года. А те западные "миротворцы", которые к этому призывают, по степени своей "доброй воли" в отношении России практически ничем не отличаются от Адольфа Гитлера. Источник - fondsk.ru

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