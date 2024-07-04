Москва предложила саммиту ШОС план мира в Украине, - В.Скосырев

10:00 05.07.2024 По мнению президента РФ, завершение конфликта через посредников маловероятно

Владимир Скосырев



Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин традиционно заявили о важности стратегического сотрудничества Китая, Казахстана и России.

Президент РФ Владимир Путин высказался в Астане об урегулировании в Украине. Как видно из его слов, все зависит от желания Киева и его западных покровителей положить конец боям и начать переговоры. Следовательно, ответственность за кровопролитие ложится на США и их союзников. Но ключевые партнеры Москвы, такие как КНР или Турция, не могут поддержать эту инициативу, поскольку такой шаг обнулил бы их шансы выступить посредниками. Впрочем, Анкара, не признавшая присоединения Крыма к России, в принципе, как считают в РФ, не может сыграть такую роль.



Выступая в ходе закончившейся конференции в Астане, Путин выразил благодарность ее участникам за то, что они стремятся способствовать завершению конфликта в Украине и прилагают к этому усилия. Но этот умный дипломатический ход вряд ли погасил скептические настроения многих участников саммита по поводу плана Москвы. Ведь дьявол кроется в деталях. Как ранее указывал глава Кремля, необходимо принять в расчет обеспокоенность не только Украины, но и другой стороны. Поэтому для обсуждения перемирия Киев, как передал ТАСС, должен вывести войска из Донбасса и Новороссии, отказаться от вступления в НАТО. Необходимо также закрепить за Украиной внеблоковый безъядерный статус.



Закономерен вопрос: приблизил саммит в Казахстане мир в Украине или нет? Разобраться в этом попыталась гонконгская South China Morning Post. Она пишет, что председатель КНР Си Цзиньпин пообщался с Путиным менее чем через два месяца после их встречи в Пекине. Там лидеры пообещали углубить стратегическое партнерство двух держав, включая военное сотрудничество. Причем Си сказал тогда, что нужно "пестовать" уникальные по своему характеру отношения КНР с РФ.



Но Путин посетил также Вьетнам и Северную Корею, причем с последней был подписан договор о взаимной военной помощи. А Китай, как утверждает газета, расширил свое присутствие в Центральной Азии, которая традиционно считалась сферой влияния России.



Так, в прошлом году Китай обошел Россию по объему торговли с Казахстаном. Он составил 41 млрд долл. А в Астане Си в беседе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пообещал оберегать общие интересы двух стран, помогать Казахстану играть роль державы среднего масштаба на мировой арене. Токаев ответил, что Астана считает Пекин непоколебимым стратегическим партнером.



127-6-2480.jpg

Участники встречи продемонстрировали

единодушие, подписав Астанинскую

декларацию. Фото с сайта www.kremlin.ruПо мнению казахстанского эксперта Тимура Умарова, Си постарается извлечь максимальную отдачу от посещения Казахстана и Таджикистана. Ведь от этих стран зависит безопасность самого Китая. Граница Казахстана с Синьцзян -Уйгурским автономным районом КНР протянулась более чем на 1700 км. А Синьцзян – не самый спокойный регион Китая. Там часть уйгуров была возмущена массовым переселением китайцев. Вспыхнули протесты, которые только в середине прошлого десятилетия были подавлены полностью.

Китай помогал и Астане, и Душанбе укреплять пограничные войска, чтобы предотвращать нападения террористов из нестабильного Афганистана. В то же время косвенным ответом Пекина на военное сотрудничество РФ и КНДР стало решение финансировать строительство железной дороги, идущей из Китая через Казахстан, Азербайджан и Турцию в обход России. Этот путь позволит намного удешевить транспортировку китайских товаров в Европу.



Но почему Пекин настороженно отреагировал на пакт РФ–КНДР? Как можно заключить из высказываний китайских экспертов, в КНР не уверены в рациональности действий лидера КНДР Ким Чен Ына. Пекин опасается, как бы не вспыхнула война близ его границ. Тем более что у Китая еще со времени холодной войны сохраняется договоренность с КНДР о взаимной военной помощи.



Как бы то ни было, саммит в Казахстане закончился. Теперь по принципу ротации председательствовать в ШОС будет Китай.



Подписана итоговая декларация. Помимо нее подписан пакет документов, среди которых договоры о совместной борьбе с терроризмом, об антинаркотической стратегии и соглашения о сотрудничестве в области энергетики, охраны окружающей среды, экологического туризма. При этом региональная антитеррористическая структура ШОС, созданная в 2002 году, будет преобразована в универсальный центр. По словам Путина, он займется реагированием на весь спектр угроз безопасности.



После Си и Путина самым знаменитым участником дискуссий в Астане, пожалуй, стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сказал "НГ" журналист Борис Пиляцкин, который находится в Турции, Анкара не раз предлагала себя на роль модератора в переговорах по урегулированию в Украине. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Эрдоган не может выступать в качестве посредника. По мнению Пиляцкина, дело в том, что Турция не признала присоединения Крыма к России.



По итогам саммита ШОС Путин ответил на вопросы журналистов, большинство из которых касались возможности завершения украинского кризиса. По его словам, Украина для прекращения огня должна согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для России. Завершение конфликта только с помощью посредников маловероятно, считает президент РФ. Ведь посредник должен обладать полномочиями, чтобы подписывать документы. Но посредничество Россия приветствует. При этом серьезно относится к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа о готовности остановить конфликт в Украине. "Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", – заявил Путин, хотя с конкретными предложениями Трампа не знаком.



* * *



За событиями на саммите ШОС следили авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.



"ШОС создаст Антинаркотический центр в Душанбе. Инициативу его учреждения выдвинул президент Таджикистана, отметивший, что его страна имеет самую длинную в Центральной Азии границу с Афганистаном, и контрабанда наркотиков оттуда выросла в последние годы", - обращает внимание "Мейстер".

"Региональную антитеррористическую структуру ШОС преобразуют в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности", - отмечают авторы канала "Мышь в овощном".



"Итоговая декларация саммита ШОС в Астане объявила 2025-й Годом устойчивого развития. Изначально Шанхайская организация сотрудничества создавалась как некое региональное объединение в целях борьбы с экстремизмом и терроризмом, а сегодня совокупный ВВП ее стран-участниц составляет почти 25% от общемирового, увеличившись в 13 раз с момента создании организации", - констатируют авторы канала "Мюсли вслух". Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720162800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Как создавался ШОС

- Про ШОС и ШОС+

- Маулен Ашимбаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги

- Вопросы развития кормопроизводства обсудили в Правительстве

- Канат Бозумбаев провел совещание по разработке пакета срочных мер развития западных регионов страны

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

- Рабочий график главы государства

