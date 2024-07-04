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Макрон куда-то пропал..., - "Politico"
10:44 05.07.2024

Politico
США
04 июля 2024

Где Макрон? Французский президент исчез в разгар избирательного кризиса
Politico: партия Макрона заставила его исчезнуть с глаз публики

После провала на парламентских выборах Эммануэль Макрон избегает публичности, пишет Politico. Он, по словам источников издания, "явно недооценил, насколько отвратительна обществу его личность". Теперь некогда звездный президент затаился - и обдумывает новую стратегию поведения в изменившемся для него мире.

ПАРИЖ - Когда Эммануэля Макрона последний раз видели на людях, на нем были солнцезащитные очки (а-ля "лучший ковбой всея Дикого Запада"), темная летная куртка и черная бейсболка.

Этот образ передвигающейся инкогнито рок-звезды привлек внимание пользователей соцсетей и новостных телеканалов, когда Макрон голосовал в воскресенье в прибрежном курортном местечке Ле-Туке.

И действительно - Макрон, несмотря даже на такое неприкрытое пижонство, в последнее время старается держаться в тени. Если не считать плановые международные мероприятия, его не видно на публике вот уже почти две недели.

В прошлое воскресенье Макрон не появился на телевидении, чтобы утешить своих ошеломленных сторонников после сокрушительного поражения в первом туре парламентских выборов. Вместо этого Елисейский дворец опубликовал краткое заявление президента с призывом к сплочению.

Центристский альянс Макрона, и без того побитый и потрепанный на июньских выборах в Европарламент, впервые вынужден вести отчаянное сражение без своего лидера.

Реальность такова, что союзники президента не хотят его видеть в предвыборной кампании. Портрет Макрона даже убрали с агитационных плакатов и из брошюр.

"Ему сказали прекратить избирательную кампанию. Нельзя сказать, что он реально услышал это предупреждение. Скорее, Макрона заставили его услышать", - заявил один руководитель из партии "Возрождение", попросивший не называть его имя, так как речь идет о весьма деликатном вопросе.

"Президент недооценил, насколько отвратительна обществу его личность", - добавил этот партийный чиновник.

В последние недели несколько тяжеловесов из партии Макрона призывают его держаться подальше от предвыборной кампании. Один его ключевой союзник назвал эту меру необходимой "демакронизацией". А один министр, выступая на общественном телевидении, даже заявил, что имидж Макрона "поизносился".

Для словоохотливого и дерзкого 46-летнего президента, который вечно находится в центре внимания, выдвигает новые идеи и нарушает устоявшееся положение вещей, новая реальность весьма некомфортна.

Елисейский бункер

Но в отличие от отправленного в ссылку Наполеона, Макрон вернулся за рабочий стол и сейчас готовится к новой баталии: к управлению страной после ожидаемого в воскресенье сокрушительного поражения. Возможно, французскому президенту придется войти в "правительство сосуществования" с партией Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая может возглавить самую крупную парламентскую группу.

В последние дни Макрон деятельно укрепляет свое влияние. Он назначил нескольких высокопоставленных руководителей у себя в стране и настаивает на том, чтобы его союзники заняли ключевые посты в Брюсселе. В ответ на это Ле Пен обвиняет Макрона в попытках организовать "административный переворот".

В среду официальный представитель правительства объявил о новых назначениях в полиции и силах безопасности после еженедельного заседания кабинета. Десятки высокопоставленных военных также получили новые должности в сухопутных войсках, ВМС и ВВС.

Ожидались новые назначения, но, столкнувшись с растущим возмущением по поводу этих административных перестановок, президент сделал шаг назад, не осуществив полностью свой план. Один чиновник, знакомый с ходом переговоров в Елисейской дворце, иронично назвал это "небольшим отступлением".

Обосновавшись в Елисейской дворце, президент разрабатывает сценарии на ближайшее будущее. Их несколько: убедительная победа крайне правых, парламент, где ни одна партия не имеет большинства, а "Национальное объединение" является самой большой фракцией, и коалиция без крайне правых.

Некоторые союзники Макрона говорят о возможности создания непрочной коалиции, подобной тем, которые сумели сформировать партии Испании и Германии.

"Может, это шанс пересмотреть систему нашего управления", - заявил на радио французский премьер-министр Габриэль Атталь. Он отметил, что после выборов может появиться "плюралистическое Национальное собрание", в котором некоторые политические фракции "справа, слева и из центра смогут работать вместе, реализуя один проект за другим".

Но появление такого альянса зависит от результатов воскресного голосования. А еще это возможно лишь в том случае, если Макрон согласится работать с крайне левыми - или если социалисты, зеленые и коммунисты согласятся порвать отношения со своим партнером по коалиции партией " Непокоренная Франция". Шансов на первый и второй вариант очень мало.

По-прежнему в игре

Но как долго Макрон будет сторониться камер? Похоже, недолго.

Когда в воскресенье вечером станут известны масштабы победы "Национального объединения", президенту придется заняться назначением нового премьер-министра. Если в парламенте не будет явного большинства, на это могут уйти недели.

"Он снова возьмет на себя инициативу как гарант французских институтов власти", - сказал вышеупомянутый партийный чиновник. Если крайне правые победят и получат крупное большинство, Макрон будет вынужден выдвинуть на должность премьер-министра лидера "Национального объединения" Жордана Барделлу. Если нет, президент может вступить в продолжительные переговоры о создании коалиции со своими сегодняшними соперниками с левого и правого фланга.

Однако трудно понять, как можно наладить отношения с либеральными союзниками Макрона и улучшить его репутацию среди широкой общественности. Рейтинги его популярности в последние недели просто обрушились, о чем свидетельствуют результаты нескольких опросов.

Атталь, являющийся одной из немногих популярных фигур в правительстве, улыбается, стиснув зубы, когда делающие ставки политические игроки говорят, что им не нравится его босс. Французская политика в кризисном состоянии, Макрона называют "безумцем", "агентом хаоса" и обвиняют в том, что это он автор "фиаско".

И никакая харизма, никакие крутые летные куртки и очки из голливудских блокбастеров не изменят положение дел в ближайшей перспективе.

Свой материал для статьи предоставили Полина де Сен-Реми (Pauline de Saint-Remy) и Лаура Кайяли (Laura Kayali).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720165440


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