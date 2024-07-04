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Барыш Эргин: Доллару - конец. Страны БРИКС сделали три важных хода
10:49 05.07.2024

Sabah
Турция
04 июля 2024

Три крупных хода против доллара
Sabah: страны БРИКС сделали три важных хода, которые подорвут позиции доллара

Страны БРИКС сделали три важных хода, направленных против доллара, пишет Sabah. Речь идет о создании единой валюты на основе золота, новой платежной системы и обеспечении широкого распространения цифровой валюты. По мнению автора статьи, эти меры позволят БРИКС перейти к новой финансовой системе.

Санкции в отношении стран БРИКС, прежде всего России, во многом ускорили войну против доллара, о которой говорится уже много лет. В октябре этого года будут раскрыты подробности о единой валюте БРИКС, также претворяются в жизнь проекты платежных систем и цифровых валют.

Со времен Бреттон-Вудской конференции, после которой доллар стал господствовать в мировой экономике, прошло более 80 лет. Из них последние десять лет в воздухе витают сценарии о крахе американской валюты. Однако на этот раз дело вышло на более серьезный уровень. Эмбарго и санкции, введенные прежде всего против России и Китая, ускорили формирование противостоящего фланга или альянса сил. Страны БРИКС, образованного Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой, реализуют трехэтапный ход. Так, будет создана единая валюта на основе золота, разработана единая платежная система с внедрением новых технологий, широкое распространение получат цифровые валюты центральных банков.

Подробности – в октябре

Первый из шагов – создание единой валюты – позволит объединению перейти к новой финансовой системе, детали которой будут объявлены на саммите БРИКС в России, в Казани, в октябре 2024 года. По мере расширения блока за счет присоединения еще пяти стран, включая Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), увеличился размер экономики объединения. Экономические масштабы БРИКС достигли 29,5 триллиона долларов, что означает примерно 30% мирового валового внутреннего продукта.

Покупают золото

Увеличение масштабов блока и его намерение выпускать единую валюту на основе золота приковали взоры к золотым резервам стран-членов. Участники БРИКС обладают высоким уровнем суммарного золотого запаса, составляющего 6,3 тысячи тонн, и эта цифра постоянно увеличивается за счет новых покупок. Объединение, стремящееся вернуться к золотому стандарту и сохранить многополярный мир для всей торговой и транзакционной деятельности, является крупнейшим в мире покупателем золота с 2022 года. Помимо этого, население в 3,5 миллиарда человек предполагает серьезную демографическую базу.

Что касается платежных сервисов, в настоящее время идет работа над двумя проектами. Один из них является традиционным, а другой – основан на блокчейне. Советник Кремля Юрий Ушаков заявил, что предполагается использовать новую платежную систему на основе блокчейна под названием BRICS Pay. "Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн. А главное – была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики", – отметил Ушаков.

Министерство финансов России на днях также сообщило, что ведется работа над платформой, которая позволит осуществлять денежные переводы между странами БРИКС и ослабить последствия западных ограничений.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал, что Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платежной платформы под названием BRICS Bridge. По словам Чебескова, это позволит проводить транзакции между странами БРИКС напрямую и снизит влияние западных санкций.

260 миллионов пользователей

Страной мира, чей центральный банк демонстрирует самый быстрый прогресс в сфере внедрения цифровой валюты, является Китай, стремящийся сделать цифровой юань широко распространенным и используемым на всей своей территории. Только в 25 городах Китая с населением более 1,4 миллиарда человек валюта e-CNY достигла 260 миллионов кошельков. Китай пытается расширить проект трансграничной цифровой валюты центрального банка (CBDC) под названием Mbridge, охватывающий Гонконг, Таиланд, ОАЭ, а также 25 стран-наблюдателей. Россия также активизировала свои шаги в этом направлении. Российское правительство запустило пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года, при этом первые операции были проведены российским банком "ВТБ", а в настоящее время цифровая валюта принимается через 30 торговых точек в 11 городах РФ.

Россия с дружественными странами увеличила долю нацвалют до 75%

Утверждается, что Россия, увеличившая долю использования национальных валют во взаимных расчетах с дружественными странами до 75%, предлагает не столько новую общую валюту БРИКС, сколько структуру аналогично SWIFT для проведения транзакций с национальными валютами в цифровой форме, работающей на базе технологии блокчейн. Целью является создание структуры, которая будет интегрирована с цифровыми версиями валют, таких как рубль, юань, рупия.

Автор: Барыш Эргин (Barış Ergin)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720165740


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