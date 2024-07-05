Астанинская декларация ШОС – "зеркало" внешней политики Кыргызстана, - Исмаил Даиров

10:53 05.07.2024 5 Июля 2024

Астанинская декларация ШОС – "зеркало" внешней политики Кыргызстана

Автор: Исмаил Даиров



"Подтвердили актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее"



Из Астанинской декларации ШОС



Безусловно, только что завершившийся Совет Глав Государств ШОС в Астане - с участием глав государств 16 стран мира и руководителей крупных международных организаций глобального и регионального уровней - был центральным политическим событием планеты. К этому саммиту было приковано внимание всех ведущих стран мира, а принятые главами государств этой организации решения и итоговая декларация будут под лупой изучаться ведущими аналитическими центрами мира крупных геополитических игроков. Ведь "тектонические процессы глобальной трансформации" продолжаются, они набирают ход и необратимый характер.



В Сети уже появились тексты выступлений глав государств ШОС, с изложением их национальных позиций и информация о принятых решениях саммита, среди которых главной является итоговая Декларация. А также появилось много информации о прошедшем саммите, которая как вал будет накатываться с оценочными суждениями ведущих экспертов, аналитиков и представителей масс-медиа разных стран, отражающими уровень их понимания итогов астанинского саммита ШОС.



Поэтому хотелось бы также отрефлексировать главные итоги прошедшего саммита, что называется по "горячим следам", сквозь призму того анализа, которые уже предпринимался в ряде статей последних лет по геополитической проблематике, которые имеют самое непосредственное отношение к профессиональным вопросам, занимающими автора, пожалуй, с начала 90-х годов, когда Кыргызстан приобрел, а точнее, вновь обрел свою государственную независимость.



Прежде всего, следует подчеркнуть достаточно радикальное изменение и усиление геополитических трендов и процессов, произошедших со времени предыдущего саммита ШОС 2023 года под председательством Индии, что нашло свое отражение как в заявлениях глав государств ШОС и приглашенных гостей, так и в формулировках Астанинской Декларации. Поэтому проведем сравнительный анализ этих двух документов с цитированием ключевых положений и попутными комментариями.



Так, в Астанинской Декларации эти тренды и процессы зафиксированы в следующей редакции:



"Происходят тектонические сдвиги в мировой политике, экономике и других сферах международных отношений. Нарождается более справедливое и многополярное мироустройство, расширяются возможности для развития государств, осуществления взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества. Вместе с тем усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе ШОС.



Государства-члены считают необходимым повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого, политического и экономического международного порядка. В этих целях они принимают Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие" и предлагают мировому сообществу присоединиться к ней."



В то время как в Нью-Делийской Декларации ШОС 2023 г., которая, что немаловажно отметить, проходила в режиме онлайн и без такого расширенного представительства других сторон, эти вопросы были отражены в более общей и обтекаемой форме:



"Сегодня мир переживает беспрецедентные трансформационные перемены и вступает в новую эпоху стремительного технологического развития, что требует повышения эффективности глобальных институтов. Эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности и взаимозависимости, ускорением темпов цифровизации. Вместе с тем все более сложными, разрушительными и опасными становятся угрозы и вызовы, обостряются существующие и возникают новые конфликты…



Государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем регионального и международного развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности. Принимая во внимание мнения государств-членов, они подтверждают актуальность инициатив о продвижении взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также о формировании общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества".



Очевидно, что в этих измененных формулировках отражена эволюция-осмысление дипломатов ведущих стран ШОС на текущие "тектонические процессы глобальной трансформации" за прошедший год.



Весьма интересно отметить, что по сравнению с прошлогодней декларацией в ней появилась следующая формулировка "формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее".



В этой обновленной формулировке можно увидеть все увеличивающийся вклад Индии в деятельность ШОС, которая в последние годы продвигает эту концепцию-идею - "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее" - на различных международных форумах и саммитах.



И теперь становится весьма интересным как эти концепции – китайская о "сообществе единой судьбы человечества" и индийская "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее" - будут взаимодействовать между собой на концептуальном и прикладном геополитическом и геоэкономическом плоскостях и измерениях.



К ним еще следует добавить и российскую инициативу-концепцию о "создании Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений", которая также нашла закрепление в тексте Астанинской Декларации.



Вообще, получается "гремучая смесь" …



Весьма интересны и перспективны положения Астанинской Декларации о роли Центральной Азии в ШОС:



"Государства-члены подтверждают, что Центральная Азия является ядром ШОС.



Они поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение мира, безопасности и стабильности в своих странах и в регионе в целом, приветствуют проведение на регулярной основе Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и выступают за активную роль ШОС в дальнейшем укреплении стабильности и социально-экономическом развитии этого региона.



Государства-члены также подчеркивают, что стратегические цели развития ШОС и стран Центральной Азии взаимно дополняют друг друга".



В прошлогодней декларации ШОС, принятой под председательством Индии, это положение также носило более общий характер и приводилось в следующей редакции



"Государства-члены считают Центральную Азию ядром ШОС и поддерживают усилия стран региона, направленные на обеспечение процветания и мира, устойчивого развития и формирование пространства добрососедства, доверия и дружбы".



Однако, какие противоречия содержатся в этом "ядре", думается, как самим странам этого "ядра", так и ведущим членам ШОС – России, Китаю и Индии - хорошо известно…, и каждый из них пытается использовать эти противоречия в продвижении своих интересов в нашем регионе.



Эти положения Астанинской Декларации еще раз подтверждают мысли автора о необходимости кардинального пересмотра и переосмысления внешней политики Кыргызстана, как, впрочем, и других стран региона, а также ведущих стран ШОС, изложенные в ряде авторских статей по данной теме в последние годы.



Вообще-то, забавно было читать и анализировать положения Астанинской Декларации о том, как страны этого "ядра" пытаются внести свой вклад в деятельность ШОС, не разрешая при этом своих внутренних противоречий и не предпринимая реальных шагов по формированию действительного "ядра" …



В тексте Декларации можно найти упоминания о различных мероприятиях и инициативах стран региона в рамках ШОС, которые выполнялись ими за прошедший год.



Так, государства-члены ШОС "отметили", "высоко оценили" и "приветствовали" по различным направлениям деятельности ШОС усилия Казахстана, как председательствующей страны, упомянув ее 10 раз, Узбекистана тоже 10 раз, Таджикистана – 5 и Кыргызстана – 3 раза.



В рамках настоящей статьи не будет рассматриваться содержательная сторона этих мер и инициатив, но эта статистика зримо показывает активность стран региона и их вовлеченность в деятельность ШОС и ее же можно рассматривать как показатель эффективности, приоритетности и результативности внешней политики стран Центральной Азии в рамках весьма широкого спектра направлений деятельности этой организации.



В самом конце, традиционно, приводились формулировки по вопросам экологии и изменения климата, представлявшие профессиональный интерес для автора этих строк.



"Государства-члены отмечают важность укрепления сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, смягчения негативных последствий изменения климата и адаптации к нему, в том числе путем передачи технологий и мобилизации ресурсов для обеспечения потребностей развивающихся стран.



В этой связи они приветствовали подписание Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также продолжение работы в рамках договоренностей, зафиксированных в Заявлении Совета глав государств-членов ШОС по реагированию на изменение климата (г.Самарканд, 16 сентября 2022 года).



Они приветствуют принятие разработанных Совместных подходов по решению экологических проблем, Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма, Плана совместных действий по реализации Программы "Зеленого пояса" ШОС на 2024-2026 годы и приняли решение создать Специальную рабочую группу государств-членов ШОС по вопросам изменения климата.



Государства-члены, отмечая негативные последствия песчаных и пылевых бурь для устойчивого развития в его экономических, социальных и экологических аспектах, подчеркнули необходимость разработки совместных планов действий на региональном и субрегиональном уровнях.



Государства-члены приветствовали итоги 3-й Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" в 2018-2028 годах (г.Душанбе, 10-13 июня 2024 года).



Государства-члены договорились объявить в ШОС 2025 год – Годом устойчивого развития"



В Нью-Делийской Декларации прошлого года этот блок вопросов приводится в следующей редакции.



"Государства-члены, отмечая значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и предотвращения негативных последствий изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, договорились объявить 2024 год Годом экологии ШОС."



Этот блок положений представляет наибольший интерес для нашей страны, и он идет в резонансе с предложениями, которые рассматривались в ряде авторских статей последних лет и на основе которых был выдвинут проект-концепция "Небесные горы и новый мир", который может внести достойный вклад в выше упоминаемые китайский, индийский и российский концепции-идеи.



Однако, к сожалению, он еще не получил должного внимания со стороны соответствующих должностных лиц, ответственных за вопросы внешней политики Кыргызстана.



Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что анализ положений Астанинской Декларации приводит к выводу, что как Центральная Азия является "ядром" для ШОС, так и ШОС является ядром для БРИКС, где уже обозначились ведущие центры – Китай, Россия и Индия, которые ведут весьма интенсивную и далеко нацеленную работу по формированию нового мира, новой картины будущего, новой архитектуры мира – на геополитическом, экономическом, финансовом, инфраструктурном, логистическом, энергетическом, культурном и других треках-направлениях



Об этом свидетельствует анализ Астанинской Декларации и выступлений глав государств этой организации на только что завершившемся саммите, в которых видно, что и между ними имеются свои противоречия и свое видение будущего, но которые они решают путем переговоров и понимания, что в борьбе с колониальным прошлым и настоящим им нужно объединяться для того, чтобы построить постколониальный мир будущего.



В китайской, российской или индийской концепциях-идея, о которых говорилось выше, и которые уже разбирались в соответствующих концептуальных авторских статьях, или же в их синтезе и интеграции, покажет дальнейшее развитие геополитических процессов в рамках ШОС, БРИКС и мира в целом.



Также хотелось бы подчеркнуть, что эта работа имеет системный и последовательный характер и будет продолжена на предстоящих крупных встречах во втором полугодии – Саммите Будущего в Нью-Йорке, Саммите БРИКС в Казани и Саммите по климату в Баку. Однако в Астанинской декларации уже видны тренды и контуры этой работы, на которые нашим дипломатам и высокопоставленным чиновникам, ответственным за вопросы внешней политики, нужно ориентироваться и перестраивать на свою работу в соответствии с ними



В условиях все ускоряющихся турбулентных геополитических процессов становится очевидным, что время дежурного, пустого и формального дипломатического фразерства, которыми изобиловали речи наших дипломатов в недавнем прошлом и которые опять были продемонстрированы на прошедшем саммите ШОС, как и на предшествовавших ему встречах с Генеральным секретарем ООН А.Гутерришом, прошло.



Нашему внешнеполитическому ведомству нужно в корне или концептуально менять свои подходы к вопросам внешней политики, иначе мы действительно окажемся на "неправильной" стороне истории. Нужно видеть и понимать радикально изменившийся и продолжающий меняться геополитический ландшафт и в контексте этих изменений формировать и продвигать свои национальные интересы, а не выступать статистами на многочисленных переговорных площадках и платформах.



И если Центральная Азия по признанию членов ШОС является ядром этой организации, даже при наличии внутренних противоречий между странами региона, то Кыргызстан имеет все шансы и предпосылки стать "ядром" внутри самого региона со всеми вытекающими отсюда последствиями, о чем и писалось в многочисленных авторских статьях последних лет, с конкретными и системными предложениями по этому вопросу.



В них уже приводились аргументы почему это возможно, и анализ Астанинской Декларации еще раз убеждает в правильности и обоснованности этих аргументов…



Исмаил Даиров



05.07.2024 Источник - АКИпресс

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