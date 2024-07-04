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|Задержан за вымогательство взяток ректор Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта Азизбаев
11:05 05.07.2024
Задержан ректор Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта Азизбаев Саитдин Сейитбекович, сообщили 5 июля в пресс-службе ГКНБ.
По версии следствия, он требовал 100 тыс. сомов за продление договора аренды помещения, которое находится в здании Физкультурного.
Вместе с Азизбаевым 4 июля были задержаны преподаватели вуза М.Ч.А. и Б.К.Т., которые выступили посредниками. Всех водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Ведется следствие.
Подробнее: svodka.akipress.org/news:2127767?f=cp