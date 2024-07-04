Данияр Ашимбаев: Как это было… предыстория появления ШОС, ЕАЭС

11:48 05.07.2024

Данияр Ашимбаев. КАК ЭТО БЫЛО… ПРЕДЫСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ШОС, ЕАЭС



04 июля, 2024



Нашествие глав государств и правительств на Астанинский саммит ШОС вызвало в памяти обстоятельства появления и этой международной организации, и ЕАЭС.



В конце 1995 г. на выборах в Госдуму победила КПРФ. Второе место заняла ЛДПР. И это в преддверии президентских выборов.



15 марта Госдума денонсировала Беловежские соглашения о создании СНГ. Ельцин хотел пойти на роспуск Думы, но было очевидно, что при его низкой популярности это могло иметь весьма плохие последствия.



К тому времени у Москвы испортились отношения с Западом. Администрация Клинтона, перечеркнув наработки, достигнутые Ельциным и Бушем-старшим, усиленно шла на конфронтацию - ситуация в Югославии и Чечне, расширение НАТО.



Олигархат в виде "семибанкирщины", получившей от государства крупные активы в ходе "залоговых аукционов", был готов профинансировать кампанию БН, но кроме денег был нужен перехват инициативы.



29 марта Россия подписывает договор об углубленной интеграции в экономической и гуманитарной областях с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном, в рамках которого был создан наднациональный орган - Интеграционный комитет, который возглавил первый вице-премьер Казахстана Нигматжан Исингарин. В основе этого соглашения лежал проект Евразийского союза, озвученный Нурсултаном Назарбаевым весной 1994 г. и актуализированный под российские выборы. Затем из этого соглашения выросло ЕврАзЭС (2001), а потом - нынешнее ЕАЭС (2015).



2 апреля Ельцин и Лукашенко подписывают договор о создании сообщества Беларуси и России (затем - Союз Беларуси и России, потом - Союзное государство).



26 апреля Ельцин, Назарбаев, Аскар Акаев, Эмомали Рахмонов и Цзян Цзэминь ("Шанхайская пятерка") подписывают соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы. Целью документа была демилитаризация района бывшей советско-китайской границы. Китай, становящийся сверхдержавой, искал рычаги влияния на Центральную Азию. И очень важно было первым делом провести сократить вооруженные силы в регионе - напомню, что после того, как Мао разругался с Хрущевым, СССР и КНР находились в состоянии "холодной войны" с несколькими локальными военными столкновениями. Несколько военных округов СССР, в том числе наш САВО, были насыщены войсками и техникой, включая ядерное оружие, в достаточной степени сокрушить НОАК. Поэтому вопрос появления "шанхайской пятерки" назрел и перезрел. А Москве нужно было показать электорату (и "западным партнерам") новый вектор - в виде развивающегося коммунистического Китая.



Борис Ельцин на встрече с журналистами в те дни сранивал коммунистов - "российские вроде фанатиков, а здесь прагматики". Потом добавил: "Пара Россия и Китай - нет такой пары в мире! И поэтому кое-кому это надо учесть".



Долгое время "пятерка" (или, как писали некоторые СМИ "шанхайские барсы") была политически аморфной структурой. Китай после подписания Шанхайского соглашения начал экспансию в казахстанскую нефть, где активно закрепляется по сей день ("Актобемунайгаз", "ПетроКазахстан", "Мангистаумунайгаз").



Летом 2001 г. в состав "пятерки" вошел Узбекистан, а заодно была учреждена Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).