Запад взахлеб хвалит российских министров. Что здесь не так?, - В.Катасонов

12:01 05.07.2024 Профессор Катасонов: Запад, жонглируя цифрами, сделал российских министров героями труда. Для чего?

Россия продолжает получать статистические "подарки" в виде рейтингов, хотя по факту картина не такая радужная



Валентин Катасонов



За последний месяц с небольшим Всемирный банк дважды поднял настроение нашим соотечественникам. Особенно, наверное, нашим чиновникам, отвечающим за экономику и социальные вопросы.



В самом конце мая Всемирный банк сообщил, что он пересмотрел макроэкономическую статистику по странам и скорректировал свой рейтинг стран по показателю валового внутреннего продукта (ВВП).



В результате Россия по итогам 2023 года оказалась четвертной экономикой мира, обойдя по показателю реального (т.е. рассчитанного по паритету покупательной способности валют) ВВП Японию и Германию. Мало того, задним числом Россия по итогам 2021 года была переведена с шестого на четвертое место. Т.е. мы уже три года подряд опережали Японию и Германию. Видимо, такие перестановки были проведены с учетом корректировок покупательной способности национальных валют (того же рубля) к доллару США.



Эта новость от Всемирного банка подоспела вовремя. Через несколько дней начался Петербургский международный экономический форум. И каждый второй, выступавший на форуме, с гордостью говорил о России как четвертой экономике мира. А российские чиновники, видимо, полагали, что и они внесли свой вклад в такой экономический рывок страны.



Между тем, эксперты достаточно сдержанно отнеслись к этой новости, понимая, что небольшие корректировки методик расчетов могут привести к сенсационным результатам в виде перемещения в рейтинге стран.



Кстати, президент РФ Владимир Путин, хотя и отметил в своем выступлении на ПМЭФ-2024 новость от Всемирного банка, призвал не обольщаться. Разрыв в показателях реального ВВП России, Японии и Германии минимальный. Я бы сказал - "в пределах статистической погрешности".



Путин призвал акцентировать внимание на темпах экономического развития страны, чтобы не опуститься на более низкие строчки рейтинга. Если мы и поднялись в рейтинге, то не по причине каких-то сверхвысоких темпов экономического развития (в прошлом году они были у нас впервые немного выше среднемировых), а по причине того, что экономики Японии и Германии фактически находились в состоянии стагнации.



А Китай, Индия и особенно Индонезия демонстрировали действительно высокие темпы экономического роста. При таких темпах уже в ближайшие годы нас на крутом повороте может обойти Индонезия.



Примечательно, что и на сегодняшний день другая международная финансовая организация - Международный валютный фонд - свой рейтинг стран по показателю реального ВВП оставила без изменения. Россия по итогам прошлого года, согласно МВФ, как была, так и остается на шестом месте - после Китая (32,93 трлн долл.) США (27,36 трлн. долл.), Индии (13,34 трлн долл.), Японии (6,51 трлн долл.) и Германии (5,54 трлн долл.). У России реальный ВВП был оценен в 5,18 трлн долл.



Наблюдение чисто психологического характера: раньше российские чиновники чаще ссылались на статистику МВФ, теперь им больше по сердцу цифры от Всемирного банка. В общем описанную новость от Всемирного банка я бы охарактеризовал словами "Много шума из ничего" (название пьесы английского писателя Уильяма Шекспира).



Но вот 1 июля пришла еще одна новость от Всемирного банка. И тоже, судя по всему, для нас приятная. Ежегодный рейтинг подушевого национального дохода Всемирного банка показал, что Россия поднялась из категории "выше среднего" в категорию "высокий". Всего в рейтинге четыре группы стран (ниже находятся страны из группы "ниже среднего" и "низкого")



На 1 июля прошлого года мы в рейтинге Всемирного банка по душевому валовому национальному доходу (ВНД) в очередной раз оказались во второй группе с показателем 12.830 долларов. Перед нами был Китай с показателем 12.850 долл. А за нами - Палау (12.790 долл.). Средний показатель по миру составил 12.804 долл. Разграничительная линия между группами "высокий" и "выше среднего" была год назад определена на уровне 13.845 долл. Россия чуть-чуть не дотягивала до верхней группы.



Для сведения: первое место в рейтинге занимало маленькое государство Монако с показателем 173.688 долл. У США он равнялся 76.370 долл. Последним в списке (под номером 208) числилось государство Бурунди - 240 долларов.



В этом году разграничительная линия между высшей и второй группами стран была установлена в размере 14.005 долларов на душу населения. У России показатель оказался равным 14.250 долларов, и она впервые оказалась в "высшей лиге". На этот уровень также перебрались Болгария и микроскопическое государство Палау.



Единственным регионом, где уровень доходов даже в номинальном выражении снизился, стали территории на Западном берегу реки Иордан и сектор Газа. Во Всемирном банке отметили, что масштабы конфликта ХАМАС с Израилем, который длится с октября 2023 года, "оказались достаточными, чтобы привести к падению номинального ВВП на 9,2%".



Банк измеряет валовой национальный доход (ВНД) стран-членов на основе метода, разработанного еще в 1989 году, и обновляет свои классификации каждое 1 июля на основе ВНД на душу населения за предыдущий календарный год. Доход измеряется в эквиваленте долларов США.



Мы уже отвыкли от целого ряда макроэкономических показателей, которые были в ходу еще в конце прошлого столетия. В Советском Союзе очень популярным был показатель национального дохода.



После развала СССР в Российской Федерации по началу очень активно использовали показатель валового национального продукта (ВНП), а потом перешли на показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Эту аббревиатуру "ВВП" мы сегодня слышим из каждого утюга. А вот "ВНД" от Всемирного банка - что-то не очень понятное. Если максимально просто объяснять, то он близок к показателю "ВНП".



А чем отличается ВВП от ВНП? Если говорить максимально просто, то первый показатель измеряет то, что создается в экономике страны. А второй показатель - то, что в стране остается. Любая страна участвует во внешнеэкономической деятельности. У каких-то стран часть созданного продукта уплывает из страны по каналам внешней торговли.



И если вывоз превышает ввоз, то ВНП оказывается меньше ВВП на величину профицита торгового баланса. Соответственно, сужаются возможности для потребления. В России, например, с ее хроническим гигантским профицитом торгового баланса показатель ВВП (выраженный хоть в рублях, хоть в долларах) оказывается существенно больше значений показателя ВНП (или ВНД). Процентов на 10.



А вот в Ирландии, например, в 2017 году ВВП по отношению в ВНП составил аж 162%. Все куда-то вывозилось.



Совершенно правильно, что душевые доходы во Всемирном банке рассчитывают с помощью показателя ВНД, а не ВВП. А считает Всемирный банк показатели ВНД с помощью так называемого "метода Атласа". Очень мудреный метод.



Для конвертации ВНД страны из ее местной валюты в доллары США используется коэффициент конвертации Atlas. Этот коэффициент включает трехлетнее среднее значение обменных курсов для смягчения влияния временных колебаний обменных курсов.



Кроме того, он корректирует разницу в темпах инфляции между рассматриваемой страной (используя ее дефлятор ВВП) и несколькими развитыми странами (так называемыми "якорными экономиками").



Затем полученный ВНД в долларах США делится на численность населения страны в середине года, чтобы определить ВНД на душу населения. Честно говоря, трудно понять, что получается после такой "кухни" на "выходе": номинальный или реальный ВНД? Видимо, какая-то "смесь" реального и номинального дохода.



Правда, считается он быстро и просто, ведь не надо заниматься трудоемким определением паритета покупательной способности валют (ППС). Но все-таки я подозревал, что ВНД - больше номинальный, чем реальный показатель. Можно при желании повысить страну в рейтинге Всемирного банка путем хорошего разгона инфляции и искусственного надувания ВНД.



Итак, Россию во Всемирном банке вновь "повысили". "На экономическую активность в России в 2023 году оказал влияние значительный рост военной активности, при этом рост также был обусловлен восстановлением торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%)", - говорится на сайте Всемирного банка.



И очень любопытная фраза с того же сайта: "Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%". Итак, все понятно: так называемый рост дохода на душу населения в России является не реальным, а номинальным. Можно разгонять инфляцию и добиваться новых "рекордов".



Из цифр Всемирного банка становится понятно, что ВНД на душу населения в России вырос больше, чем сам ВНД. Чисто математически возможно лишь одно объяснение: происходило снижение численности населения страны. С 1 января 2023 г. по 1 января 2024 года численность населения сократилась на 222 тысячи человек. Можно и дальше повышать рейтинг России по показателю ВНД на душу населения за счет его сокращения. Но это, как всем понятно, дорога в никуда.



Многие относятся к показателю ВНД в расчете на душу населения как индикатору не столько экономическому, сколько социальному. Мол, с его помощью можно оценивать уровень жизни в стране. Нельзя. Особенно в стране с высокой социально-имущественной дифференциацией населения. А Россия именно такая страна. Для нее показатель ВНД на душу населения - "средняя температура по больнице". Недавно Росстат опубликовал данные по структуре ВВП Российской Федерации по видам доходов за прошлый год. Напомню, что в этом формате выделяются три позиции: 1) доходы наемных работников; 2) чистые доходы государства; 3) доходы субъектов хозяйственной деятельности (т.е. прибыль компаний и иных организаций).



В России как капиталистической стране проявляется действие всеобщего закона капиталистического накопления (сформулирован еще Карлом Марксом в "Капитале"), из которого следует, что доля наемных работников в создаваемом общественном продукте должна неизбежно сокращаться. Проиллюстрирую это на данных Росстата.



В 2016 году на заработную плату наемных работников приходилось 48,57% ВВП; доля прибыли хозяйствующих субъектов - 40,38% ВВП (остальное - чистые доходы государства). А вот данные за прошлый год: доля заработной платы уменьшилась до 40,33% ВВП, а на прибыль уже пришлось более половины созданного ВВП - 51,69%.



В описанных мною историях с Всемирным банком мне не понятно только одно: с какой целью этот международный финансовый институт явно приукрашивает истинное экономическое положение России? Может быть, хочет, чтобы мы расслабились и поверили в то, что мы действительно крепчаем? Но если верить Международному валютному фонду, который не заигрывает с Россией, то в ближайшие годы Россия мы, наоборот, должны слабеть. Предлагаю относиться к статистике и прогнозам обеих международных финансовых организаций с повышенной осторожностью. Источник - СвободнаяПресса

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