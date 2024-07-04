Предмет раздора: что такое никаб и можно ли его носить в России

12:10 05.07.2024 В Дагестане временно запретили этот головной убор из-за угрозы безопасности



София Токарева



3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов в республике. В этот же день Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) посчитал, что ношение в России никаба наносит вред мусульманам, поскольку религиозный предмет одежды часто становится предметом раздора в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Разрешено ли сейчас в России носить никаб и почему его решили запретить - в материале "Известий".



Что такое никаб и зачем его носят



Никаб - традиционный женский головной убор, закрывающий практически все лицо за исключением глаз. В переводе с арабского слово "никаб" означает "маска". Головной убор появился на территории Аравийского полуострова в доисламские времена и первоначально использовался бедуинами для защиты от солнца и песка.



С распространением ислама никаб перекочевал в мусульманскую культуру. Однако традиция полного закрытия лица не относится к обязательным предписаниям ислама. По законам шариата, обязательным для женщины является только ношение хиджаба.



Никаб состоит из налобной повязки, завязывающейся на лбу, и двух пришитых к ней прямоугольных платков. Традиционный головной убор изготавливается из плотной ткани черного цвета. Иногда никаб дополняют легкой прозрачной тканью, которая образует вуаль и закрывает глаза.



Чем никаб отличается от хиджаба



Никаб является разновидностью более широкого понятия хиджаб - закрытой женской одежды, соответствующей религиозным предписаниям. В мусульманстве считается, что хиджаб является барьером, отделяющим смертных от Бога, грешников от праведников, верующих от неверующих. В современном мире хиджаб воспринимается в качестве защиты или занавеса, скрывающего женщин от посторонних мужчин.



В отличие от никаба, хиджаб представляет собой головной платок, который покрывает волосы, шею и плечи женщины, но при этом оставляет открытым лицо. Все хиджабы предназначены для ношения на улице - в местах с незнакомыми людьми. По законам шариата дома женщина может ходить с открытой головой, шеей, руками и открытыми ногами.



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Можно ли в России носить никаб



На сегодняшний день в России нет официального запрета на ношение никабов или хиджабов. Из-за обострения террористических угроз временные ограничения на ношение на улице никаба сейчас действуют только на территории Республики Дагестан.



Однако еще с мая 2024 года в России активно обсуждается вопрос о полном запрете ношения данного головного убора на территории всей страны. Идею о запрете никаба в РФ 20 мая высказал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, которого поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев.



В свою очередь, российское Духовное управление мусульман (ДУМ) заявило, что реализация данной инициативы возможна только в случае доказанной связи между ношением никаба и экстремизмом. Об этом зампред управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил "РИА Новости".



"Если официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма и как итог запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то ДУМ РФ, безусловно, примет решение поддержать предложение главы СПЧ Валерия Фадеева", - сказал Аляутдинов.



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Почему в Дагестане запретили носить никаб



23 июня в Дагестане произошло несколько терактов. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале совершили нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. На следующий день троих боевиков удалось ликвидировать. В результате теракта погибли 22 человека.



После этих событий, 25 июня, глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов из соображений безопасности. Вопрос был поднят на сессии народного собрания республики. 29 июня запрет поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что теракт в Дагестане и захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону были совершены исламистами.



1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил о том, что в ближайшее время муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике. Однако отдел фетв (богословско-правовых заключений) при муфтияте Дагестана не нашел достаточных оснований для введения всеобщего запрета ношения никаба.



3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношения никабов. По словам заместителя муфтия республики Абдуллы Салимова, данное решение будет действовать до полного устранения выявленных угроз для населения и нового богословского заключения.



Позднее в тот же день Координационный центр мусульман Северного Кавказа постановил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо традиционных головных уборов причиняет практический вред мусульманам. Причем речь идет только о запрете никаба. Ограничение на ношения хиджаба распространяться не будут.



"Важно понимать, что исламская религия предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение так называемого хиджаба, где лицо остается открытым. Речи о запрете хиджаба не идет и не может идти", - указано в постановлении центра.



В пресс-службе КЦМСК также отметили, что никаб никогда не считался традиционной одеждой для народов Северного Кавказа. Религиозной значимостью для мусульман обладает только хиджаб. Источник - Известия

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