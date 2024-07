У Байдена еще бывают минуты просветления, - П.Бейкер и др.

13:30 05.07.2024 The New York Times

США

04 июля 2024



Байден все чаще допускает оплошности и промахи, что вызывает большую тревогу

NYT: после дебатов с Трампом состояние здоровья Байдена вызывает большую тревогу



После провальных дебатов с Трампом состояние здоровья Байдена вызывает все большую тревогу в США, пишет NYT. Авторы статьи собрали свидетельства людей, встречавшихся с ним в последнее время. Президент плох, но публично его приближенные этого никогда не признают.



Общавшиеся с президентом Байденом в последние месяцы люди говорят, что он все чаще допускает оплошности и промахи, которые становятся все заметнее, а после прошедших в четверг дебатов вызывают большую тревогу.



В те недели и месяцы, что предшествовали катастрофическому в политическом плане выступлению президента Байдена на дебатах в Атланте, действующие и бывшие чиновники и встречавшиеся с ним за закрытыми дверями люди отмечали, что он все чаще путается, впадает в ступор и теряет нить беседы.



Как и у многих сверстников, у 81-летнего Байдена давно уже случаются моменты, когда он коверкает предложения, забывает имена и путает факты, хотя большую часть времени президент активен, проницателен и внимателен. Но те, кто в последнее время общался с Байденом или находился с ним в одном помещении, рассказывают, что президент все чаще допускает оплошности и промахи, которые становятся все заметнее и вызывают большую тревогу.



Эти неловкие моменты непредсказуемы, но они чаще случаются, когда Байдена окружает большое количество людей или когда он устает из-за особенно напряженного графика. За 23 дня, которые предшествовали дебатам с бывшим президентом Дональдом Трампом, Байден дважды пересекал Атлантический океан, чтобы встретиться с зарубежными руководителями, а затем отправился из Италии в Калифорнию на мероприятие по сбору средств с участием звезд. Темп работы был изнурительный, он утомил даже тех президентских помощников, которые намного моложе Байдена.



Байден настолько устал от поездок в Европу, что его команда на два дня сократила подготовку к дебатам, чтобы президент мог отдохнуть в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, прежде чем приступить к репетициям с советниками в Кэмп-Дэвиде. Подготовка длилась шесть дней, но репетиции начинались не раньше 11 часов, и Байдену каждый день давали время на послеобеденный сон. Об этом рассказал осведомленный о ходе подготовки источник.



Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс (Andrew Bates) заявил во вторник, что президент начинал работу намного раньше 11 часов, и прежде делал небольшую зарядку. Во вторник на вечере по сбору средств Байден объяснил свое слабое выступление на дебатах усталостью. "Я был не очень сообразителен, - сказал он. - Пару раз я ездил по миру, сменив не знаю сколько часовых поясов. Я не слушал своих помощников и даже засыпал на сцене".



Такие моменты дезориентации вызвали тревогу как у советников, так и у союзников Байдена. Шестого июня на церемонии в честь годовщины высадки союзных войск во Франции он казался совершенно растерянным. На следующий день на встрече с украинским президентом он неверно назвал предназначение нового транша военной помощи, выделенной Киеву.



Десятого июня на праздновании в честь Дня отмены рабства Байден как будто впал в ступор. На посвященном иммиграции мероприятии 18 июня президент говорил очень тихо и не мог выговорить фамилию министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, заставив понервничать некоторых своих союзников, которые обменивались тревожными взглядами, а позже признались, что были "потрясены". Потом он все же пришел в себя и справился с именем министра.



Безусловно, он не всегда ведет себя так. После неудачного выступления на теледебатах встречавшиеся с ним помощники и прочие люди, включая иностранных руководителей, рассказывали, что президент в хорошей форме, что он внимателен, сосредоточен и последователен во время сложных и важных дискуссий об урегулировании непростых кризисов. В качестве доказательства они приводили в пример случаи обсуждения важнейших вопросов национальной безопасности.



Помощники президента, находившиеся в оперативном штабе в ту ночь, когда Иран нанес удар по Израилю с применением ракет и беспилотников, рассказывали, что Байден вел себя властно и решительно, предупреждая по телефону премьер-министра Биньямина Нетаньяху о необходимости избегать ответной эскалации, которая воспламенит весь Ближний Восток. "Позвольте мне сказать предельно ясно, - заявил тогда Байден. - Если вы начнете масштабное нападение на Иран, вам придется действовать в одиночку".



Нетаньяху упорно сопротивлялся и твердил о необходимости ответного удара для предотвращения будущих нападений. "Поступите так, и я выйду из игры", - решительно заявил Байден. Его помощники отметили, что в конечном итоге Нетаньяху сдержано отреагировал на события.



В основу этой статьи положены интервью с действующими и бывшими сотрудниками Белого дома, с политическими советниками и чиновниками из администрации, с зарубежными дипломатами, с американскими союзниками и финансовыми спонсорами, которые встречались с Байденом в последние несколько недель - иногда накоротке, а иногда более длительное время. В большинстве случаев они просили не называть их имена из-за деликатности обсуждаемого вопроса.



Чиновники из Белого дома говорят, что президент в отличной форме и что его выступление на дебатах, хотя и вызвало разочарование, было единичным случаем отклонения от нормы. Врач Белого дома Кевин О'Коннор (Kevin C. O’Connor) еще в феврале говорил о том, что несмотря на незначительные недомогания типа остановки дыхания во сне и периферической нейропатии ступней, президент "годен для исполнения служебных обязанностей". По его словам, проверки не выявили никаких признаков, указывающих на болезнь Паркинсона. Белый дом в этом году отказался организовать интервью с участием доктора О'Коннора и не ответил на подробные вопросы о здоровье президента, который направила редакция New York Times.



Во вторник пресс-секретарь Бейтс заявил, что доктор О'Коннор не нашел оснований для нового обследования Байдена на предмет болезни Паркинсона. По словам чиновника, никаких признаков этого недуга у президента нет, и никаких лекарств от этой болезни типа Леводопы он не принимает.



Помощники Байдена, к которым наши репортеры обратились во время подготовки статьи, попросили нескольких старших советников рассказать о своих встречах и общении с президентом.



"Он пытлив. Он сосредоточен. Он помнит. Он сообразителен", - заявила советник президента по внутренней политике Нира Танден (Neera Tanden). По ее словам, на брифингах президент задает трудные вопросы о том, какое отношение обсуждаемая проблема имеет к обычному человеку. "И если ты своевременно не подумала об этом, тебе придется снова прийти к нему", - отметила Танден.



Советник президента по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндолл (Elizabeth Sherwood-Randall) рассказала, как она 17 июня проводила в оперативном штабе брифинг для Байдена по вопросу терроризма. Тогда он усвоил огромный объем информации и задавал вдумчивые и проницательные вопросы. Она признала, что выступление Байдена на дебатах было совершенно другим. "Оно не отражает то, что я вижу, встречаясь с ним каждый день", - заявила Шервуд-Рэндолл.



Однако Байден сегодня уже совсем не тот человек, который вступал в должность три с половиной года назад – это подтверждается многочисленными видеокадрами, интервью и личным опытом множества людей. Белый дом регулярно вносит правки в стенограммы выступлений, во время которых президент часто путает названия мест, имена людей и даты. Администрация делала это и после дебатов, потому что Байден перепутал Францию с Италией, рассказывая о ветеранах войны на мероприятии по сбору средств в Ист-Хэмптоне.



Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты заставили некоторых людей из окружения президента с тревогой заговорить о том, что в последнее время состояние политика ухудшилось. Некоторые советники, а также действующие и бывшие члены администрации, общающиеся с Байденом регулярно, но не слишком часто, говорят, что выступление на дебатах поразило их, - президент был в очень плохой форме.



"Нет никакой необходимости присутствовать на встречах с Джо Байденом в Овальном кабинете, чтобы понять, как он ослабел за последние два года. Разница заметна визуально, - сказал историк президента Дуглас Бринкли (Douglas Brinkley), который не встречался с президентом в течение года. - Президент может сновать по стране, сколько захочет. Но Белый дом показывает Байдена только таким, каким он хочет его видеть".



После избрания президентом 78-летний Трамп тоже допускал промахи и оплошности. Он часто путает имена и детали, а также делает бессвязные заявления. График работы у него не такой напряженный, как у Байдена, но он не занимается физическими упражнениями. Во время состоявшего недавно судебного заседания по делу о выплате денег за молчание он неоднократно засыпал. Штаб Трампа опубликовал заключение о состоянии его здоровья, в котором всего три абзаца. Избиратели выражают обеспокоенность и по поводу возраста Трампа, но не так часто, как по поводу возраста Байдена.



Байден показал слабые результаты на дебатах, Трамп воспользовался этим и назвал свое выступление "самым великолепным" за всю историю президентских кампаний, хотя он сам часто путался и не подтверждал свои заявления фактами.



На основании проведенных в последнее время интервью о состоянии Байдена можно составить следующую картину. Байден - это президент, работающий в состоянии стресса, что вряд ли можно назвать чем-то необычным. Он пытается манипулировать нервничающими зарубежными партнерами, воздействовать на упорствующего союзника, чья непрекращающаяся война против ХАМАС также угрожает его переизбранию, а также разрешить семейный кризис с участием его собственного сына, которому предъявлены уголовные обвинения, чреватые реальным тюремным сроком.



Это неполная картина. Байден стареет, и Белый дом ограничивает его встречи с репортерами. Он часто останавливается на пару минут, чтобы ответить на вопросы прессы, но по состоянию на воскресенье он дал меньше интервью, чем любой другой президент в современную эпоху, и провел меньше пресс-конференций, чем любой глава государства со времен Рональда Рейгана. Таковы данные статистики, собранной Мартой Кумар (Martha Kumar), которая долгие годы анализирует общение президента со средствами массовой информации.



В тех случаях, когда Байден решает экспромтом поговорить с репортерами, у него не всегда хорошо получается. В феврале он с раздражением отреагировал на доклад специального прокурора об обращении с секретными документами. В этом докладе специальный прокурор Роберт Хер (Robert Hur) назвал президента " благонамеренным пожилым человеком со слабой памятью". Байден разозлился и попытался защитить себя и свою память перед репортерами, но при этом назвал египетского президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. В понедельник республиканцы из палаты представителей подали в суд на администрацию в попытке получить аудиозаписи бесед Байдена с Хером.



Однако, с точки зрения историков, те 23 дня до встречи с Трампом перед телекамерами в Атланте могут оказаться самыми важными тремя неделями за весь оставшийся президентский срок: Байден встретился с оппонентом, которого он не только ненавидит, но и считает самой серьезной угрозой для американской демократии. Были ли те непоследовательные рассуждения, которые в прямом эфире показали 50 миллионам телезрителей, просто неудачным моментом, результатом изнурительного месяца? Или это было нечто большее? Изменилось бы что-то, если бы Байден не колесил так часто по миру, в том числе, не летал из Италии в Лос-Анджелес и не менял девять часовых поясов?



Во время визитов в Европу Байден на важных совещаниях порой демонстрировал бодрость и проницательность, в том числе, на непростом заседании, посвященном переводу доходов от российских активов в помощь Украине. Однако иногда он следил за происходящим непонимающим взором и находился в явном замешательстве, о чем рассказали встречавшиеся с ним люди. Иногда Байден был явно на высоте положения, а в другие моменты казался немного растерянным.



В Нормандии он встретился с бывшими солдатами, которых привезла во Францию ветеранская организация. Один присутствовавший там американец рассказал, что Байден порой выглядел сбитым с толку. Во время церемонии, когда играли вечернюю зарю, президент отвернулся от американского флага вместо того, чтобы встать к нему лицом. Может быть, он не хотел отворачиваться от ветеранов. Тогда его примеру последовала Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга.



Был один неловкий момент, когда Макрон помог президенту спуститься по пандусу, а потом вернулся, чтобы пожать руки ветеранам. Байден тоже должен был остаться для рукопожатий, хотя помощники сказали, что он пошел возлагать венок.



На следующий день во время встречи с Владимиром Зеленским Байден говорил так тихо, что его почти не было слышно. Он сказал, что первый транш помощи предназначен для восстановления электрической сети Украины, хотя это не так.



Но когда настало время для выступления в день годовщины, президент говорил ясно, четко и решительно, постепенно набирая темп и закончив свою речь бодро и энергично. Это стало напоминанием о том, что очень часто, например, во время обращения к конгрессу в начале года, он способен показать себя с наилучшей стороны. Когда Байден набирает темп, в дело вступает адреналин.



Во время визита во Францию вопрос возраста поднимался неоднократно, особенно когда президент чествовал американских ветеранов, которые скоро отпразднуют столетний юбилей.



"Возраст - это просто цифра", - сказал Байдену столетний Хилберт Маргол (Hilbert Margol), участвовавший во Второй мировой войне.



"Вы правы", - согласился с ним Байден.



Билл Касасса (Bill Casassa), 98-летний сторонник Трампа, которого тоже чествовали на церемонии в Нормандии, заявил, что, по его мнению, Байден немощен и слаб. "Он показался мне таким же, каким выглядит на телевидении - дряхлым и плохо соображающим", - сказал Касасса.



Однако другой ветеран по имени Марвин Гилмор (Marvin E. Gilmore) заявил, что у него появилось чувство уважения к энергии президента. "Он приветствовал меня очень открыто, очень тепло и очень-очень предупредительно, - сказал Гилмор, собирающийся голосовать за Байдена. - Я не увидел в нем ничего, указывающего на его старость. А мне самому 99 лет, через три месяца исполнится сто".



Пробыв несколько дней во Франции, Байден ненадолго прилетел домой, чтобы разобраться с обвинением, предъявленным его сыну. Он побывал на концерте в честь Дня отмены рабства. Во время представления многие заметили, как скованно он себя ведет. Один сидевший рядом с президентом человек рассказал, что Байден почти на всем протяжении концерта находился в каком-то оцепенении и замешательстве. Этот же человек заявил, что у Байдена случился "резкий упадок сил" и на совещании, которое состоялось всего несколькими неделями ранее, он был совершенно другим.



Пробыв дома всего пару дней, Байден снова отправился в Европу, на сей раз в Италию на встречу лидеров "Большой семерки". Во время заседаний он вел себя точно так же, о чем сообщили присутствовавшие там высокопоставленные чиновники.



Один из них сказал, что Байден во время заседаний "казался сосредоточенным" и был хорошо подготовлен. Он четко изложил американскую точку зрения. Он был на высоте и во время пресс-конференции с Зеленским. Но в какой-то момент Байден отошел в сторону от группы руководителей, чтобы поговорить с парашютистами, и к нему подошла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, аккуратно направившая его обратно. Ставшую популярной видеозапись этого момента отредактировали таким образом, чтобы создать впечатление, будто Байден просто отошел. На самом деле он приветствовал парашютиста. Но видеозапись создает впечатление, что ему понадобилась помощь хозяйки встречи.



Один присутствовавший там высокопоставленный чиновник из Европы рассказал, что физическое состояние Байдена заметно ухудшилось по сравнению с прошлой осенью и что европейцы были шокированы увиденным. Порой казалось, что президент "не в себе", да и завести с ним разговор во время ходьбы очень трудно.



Мелони и прочие лидеры крайне чувствительно отреагировали на физическое состояние Байдена, тайком обсуждая его между собой. Они старались не ставить его в неловкое положение и сбавляли темп, когда шли рядом с американским президентом. По словам европейского чиновника, лидеры встревожились, видя, что Байден не готов к фотографированию, и буквально прикрыли его собой, чтобы он смог собраться с силами.



Два сотрудника администрации, ездившие с Байденом в Италию, рассказали, что лидеров довольно часто водят на мероприятия. По их словам, отель, в котором проходил саммит G7, это настоящий лабиринт из запутанных коридоров, по которым ходят 25 мировых лидеров и их телохранители. Вместе с тем, эти сотрудники подчеркнули, что на всех заседаниях Байден четко излагал свои мысли и был сосредоточен.



Когда одного готовившего этот визит американского чиновника спросили, может ли он представить себе Байдена в одной комнате с президентом России Владимиром Путиным, тот немного помолчал, а затем сказал: "Я просто не знаю". Бывший высокопоставленный руководитель из Европы ответил на этот вопрос отказом.



Некоторые сотрудники Белого дома категорически отвергают предположения о том, что президент не в состоянии справиться с несговорчивыми и волевыми зарубежными коллегами, и рассказывают о том, как вел себя президент в ту апрельскую ночь, когда Иран нанес удар по Израилю. Байден и высокопоставленные руководители из органов национальной безопасности несколько часов сидели в оперативном штабе в ожидании нападения, которое началось около полуночи. Байдена информировали в режиме реального времени, когда направленные им в регион силы начали сбивать иранские ракеты и беспилотники. В это время он беседовал с руководителями.



Когда все закончилось, и почти все ракеты и дроны были сбиты, Байден позвонил Нетаньяху и постарался убедить его не идти на эскалацию. "Считайте, что вы победили", - сказал Байден премьер-министру, не заглядывая в заранее подготовленные подсказки и многочисленные записи. В итоге Нетаньяху решил нанести намного менее мощный и соразмерный ответный удар, и это, по сути дела, положило конец военным действиям.



Из Италии Байден полетел прямо в Лос-Анджелес на шикарное мероприятие по сбору средств с участием голливудских знаменитостей и бывшего президента Барака Обамы. Он сделал остановку в Вашингтоне, но только для заправки борта номер один. Помощники назвали эту поездку примером выдающейся стойкости и выносливости президента, которому за восемьдесят. Такой запас жизненных сил сделал бы честь любому, отметили они.



Но во время 40-минутной дискуссии на мероприятии в Лос-Анджелесе, сидя между Джимми Киммелом и Бараком Обамой, Байден выглядел усталым. Он несколько раз запнулся во время выступления, а когда говорили другие, часто смотрел отсутствующим взглядом в зал, немного приоткрыв рот, - как и на дебатах.



Спустя два дня после возвращения в Белый дом Байден пригласил на встречу конгрессменов, бывших руководителей администрации и ведущих экспертов по вопросам иммиграции, чтобы отметить действия, предпринятые при Обаме, - бывший президент решил отказаться от депортации молодых иммигрантов, не имевших необходимых документов.



Два человека, присутствовавшие на мероприятии и хорошо видевшие Байдена, рассказали, что он говорил тихо, иногда начинал невнятно бормотать, а время от времени не мог подобрать нужные слова, хотя и пользовался телесуфлером. Из-за этого у некоторых участников встречи возникли опасения по поводу состояния здоровья президента. Он несколько секунд не мог назвать фамилию своего министра внутренней безопасности Майоркаса, но потом все-таки сделал это, оставив гнетущее впечатление.



"Благодаря всем членам конгресса и министру внутренней безопасности - я, я, я не уверен, что смогу выговорить вашу фамилию, - сказал Байден, который с детства заикается. - Но шутки в сторону, министр Майоркас".



Многие из присутствовавших на этой встречи были в приподнятом настроении, когда Байден объявил новую программу по предоставлению правовой помощи примерно 500 тысячам нелегальных иммигрантов. Однако некоторые участники в разговорах между собой выражали обеспокоенность состоянием президента. "Он чувствовал себя не очень хорошо", - сказал один из присутствовавших на встрече. Другой выразил надежду на то, что это был просто единичный случай и к началу дебатов президент придет в себя.



После дебатов Байден попытался доказать, что трудности с изложением мыслей, с которыми он в тот вечер столкнулся, не указывают на наличие более серьезных проблем со здоровьем. На следующий день он бодро выступил на предвыборном митинге, а также побывал на нескольких мероприятиях по сбору средств, постаравшись успокоить нервничающих доноров.



"Он выступил сильно, он не запинался, не бормотал и ни в коей мере не выглядел растерянным, - сказала бывший председатель отделения Демократической партии в штате Нью-Йорк Джудит Хоуп (Judith Hope), присутствовавшая в субботу на встрече в Ист-Хэмптоне. - Он был все тем же хорошо всем знакомым дядюшкой Джо".



Хоуп объяснила проблемы, с которыми президент столкнулся на дебатах, напряженным графиком. "А вы знаете, где он побывал за последние семь дней? - спросила она, повысив голос. - У него такое напряженное расписание, о котором я даже мечтать не могу. Такой график даже молодого человека полностью изнурит".



Авторы статьи: Питер Бейкер (Peter Baker), Дэвид Сангер (David E. Sanger), Золан Канно-Янгс (Zolan Kanno-Youngs) и Кейти Роджерс (Katie Rogers)



Свой материал для статьи предоставили Майкл Шир (Michael D. Shear), Эрика Грин (Erica L. Green), Матина Стивис-Гриднефф (Matina Stevis-Gridneff), Кэтрин Портер (Catherine Porter), Роджер Коэн (Roger Cohen), Сара Маслин Нир (Sarah Maslin Nir), Стивен Эрлангер (Steven Erlanger) и Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720175400





