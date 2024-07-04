Новое здание правительства Таджикистана готово: показываем и рассказываем, какое оно внутри

14:27 05.07.2024 Милана Ена, Asia-Plus



Главный инженер проекта рассказал все подробности (и даже с ценами) эксклюзивно "Азия-Плюс".







О проекте "Азия-Плюс" рассказали председатель китайской корпорации IPPR, он же главный инженер и архитектор, Чжан Тонг И, а также строители компании ООО "Цзянсу Цзянду", которые тоже принимали участие в масштабном строительстве.



Для начала напомним, что первый камень в строительство был заложен 15 июня 2019 года, а уже в августе закипели работы.



Комплекс на территории проспектов Рудаки и И. Сомони занимает площадь в 10,27 га. Это 15-этажное здание правительства и два 13-этажных здания подведомственных правительству управлений. В 2020 году на него со стороны Китая было выделено 1,5 млрд юаней (порядка $220 млн) на безвозмездной основе.



Кто был главным архитектором и какие особенности архитектуры здания правительства делают его уникальным?



Как мы уже отметили – главным инженером стал Чжан Тонг И.



Здание строилось с учетом всех национальных и культурных особенностей страны, а сам дизайн также утверждал и президент Республики Эмомали Рахмон.



Важно отметить, что глава государства дал строителям особое поручение - сохранить по максимуму все многолетние деревья. И теперь, благодаря специальной постройке, во внутреннем дворе правительства продолжают расти те самые деревья.



Корпорация IPPR работала над более 300 государственными проектами в более чем 100 странах. Среди стран СНГ она также работала в Кыргызстане, Узбекистане, России и Беларуси. Компания всегда делает ставку на качество и новейшие китайские технологии, которые используются при строительстве.



По словам главного инженера, особенным здание правительства делает, конечно, его дизайн – как самого фасада, так и его внутренней части, который, кстати, "Азия-Плюс" смогла увидеть первой.



По словам Чжан Тонг И, в дизайне учтены как европейские, так и национальные таджикские стили.



Какие основные этапы строительства были самыми сложными?



Самым тяжелым этапом, безусловно, был 2020 год, когда началась пандемия, тогда работа буквально встала. Сложность заключалась в том, что все границы были закрыты и в республику стало практически невозможно поставить необходимые строительные материалы и оборудование. Позже, благодаря Таможенным службам Таджикистана и Китая, проблему удалось решить.



Тогда же был организован чартерный рейс для строителей из Китая, благодаря которым стало возможным продолжить возведение здания.



К слову, на стройке работали все это время более 1000 человек.



Здание строилось в несколько этапов и на каждом из них привлекалось разное количество рабочих – как китайских строителей, так и таджикских.



Над самим проектом совместно с китайскими специалистами работала и таджикская компания ОАО "Шахрофар" Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан.



Были специалисты и из других стран.



Какие новые технологии и материалы были использованы при строительстве?



80 процентов всех материалов были доставлены из самого Китая, остальные 20 – таджикские материалы.



Все материалы доставлялись с самых лучших заводов КНР, а технологии использовались только по самым новейшим методам, которые применяются и в самом Китае.



Только для облицовки фасада здания из Китая привезли 10 000 тонн камня. Таджикские материалы использовались в основном для убранства, например, наше дерево украшает залы и коридоры здания.



Прослужит и будет стоять 100 лет



По словам архитектора, здание строилось с учетом всех особенностей региона. Поскольку в Таджикистане землетрясения довольно частое явление – главным критерием при строительстве была безопасность.



Китайские специалисты разработали сейсмостойкую приспособленность здания при использовании специальных технологий. В ходе самого строительства были проведены испытания на сейсмостойкость, которые показали устойчивость в 9 баллов.



"Само здание будет стоять долго и прослужит 100 лет точно", - говорят представители строительной компании.



Деревья во внутреннем дворе постарались сохранить



А что же находится внутри?



Приоткрыть двери нового здания правительства и показать всю красоту согласились эксклюзивно для "Азия-Плюс".



"Чем говорить и рассказывать о дизайне и интерьере, лучше увидеть это своими глазами", - пригласил нас строитель компании "Цзянсу Цзанду".



Настоящий дворец в римском стиле…



Главный холл здания полностью выложен из мрамора. В нем высокие потолки, которые украшают восемь хрустальных люстр. Стоимость каждой из них 200 000 юаней (около 293 571 сомони).



Поражают масштабы и помпезность интерьера. В воздухе буквально пахнет роскошью. Огромные колонны будто увеличивают внутреннее пространство.



Вся мебель из кожи и дерева привезена из Китая и выполнена из самых дорогих материалов, в помещениях расстелены дорогие узорчатые ковры, а на панорамных окнах - шикарные бархатные шторы.



Стены в некоторых залах полностью выполнены в технике резьбы по дереву, другие же покрыты будто кашемиром, по словам специалистов, – это специальный китайский материал, раскрашенный вручную.



В здании множество помещений: кабинеты, переговорные и, конечно, конференц-залы, где и будут проходить все заседания правительства. Их так много, что точное количество нам затруднились назвать, но вот по вместимости ответили.



Самый большой из них вместит 800 человек, также есть залы с вместимостью 130 и 150 человек.



… Как отметил "Азия-Плюс" Чжан Тонг И, для китайских компаний, которые занимались реализацией проекта, он имеет большое значение. Поскольку он помог укрепить дружественные отношения между Китаем и Таджикистаном. Также огромную роль играют и взаимовыгодные партнерские отношения.



Он отметил, что в будущем китайские компании хотели бы пригласить для совместной работы таджикских строителей. Источник - Азия-Плюс

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