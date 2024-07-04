 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полковник Андерсен: "Красное море стало позором для ВМС США"
14:29 05.07.2024

Военно-морская мощь НАТО не может одолеть хуситов

Константин Ольшанский

Военная операция "Страж процветания", которую шумно затеяли военно-морские силы США, Великобритании и стран Евросоюза, наткнулась на неприступную оборону хуситов. Провал натовской кампании в Йемене пополнил длинный список неудачных военных кампаний Запада: проигрыш в Корейской войне в 1953 году, во Вьетнаме в 1975 году, провал американской интервенции в Сомали в 1993 году (знаменитое падение "Черного ястреба" в Могадишо) и американской оккупации Афганистана в 2021 году.

Бесславно закончилась американская оккупация Ирака и Сирии. Хотя войска США еще окончательно не выведены из обеих стран, они уже стали братской могилой почти для 5 тысяч янки. И это только официально подтвержденные потери. Огромное количество американских наемников в Сирии не входят в число потерь, признанных Пентагоном.

Опозорившись в Ираке, Афганистане и Сирии, американцы полезли в Йемен. Однако уже сейчас все независимые эксперты свидетельствуют: кампания "Страж процветания" с самого начала была обречена на провал из-за плохой подготовки, слабой разведки и недооценки соперника. То есть по тем же самым причинам, что ранее провалились американские операции в других странах Ближнего Востока.

Полковник морской пехоты в отставке Гэри Андерсен, который был специальным советником замминистра обороны США, в статье для The Defense Post сравнивает йеменскую операцию США и войну во Вьетнаме. Йеменские хуситы, как и ранее вьетконговцы, используют схожую тактику: укрывают пусковые установки ракет (а теперь еще и беспилотников).

Во время войны во Вьетнаме янки действовали по-дуболомному просто: флот высаживал дивизии морской пехоты, вооруженные танками и понтонными мостами. Они быстро пересекали джунгли, изрезанные реками, и уничтожали артиллерию и РСЗО Северного Вьетнама. Полковник Андерсен, правда, забывает одну деталь: американские пехотинцы, естественно, не считались с потерями среди мирного населения, убивая на пути все, что движется.

- Сегодня нашему [американскому] военно-морскому флоту было бы трудно высадить даже одну экспедиционную бригаду морской пехоты. У Корпуса морской пехоты больше нет танков или штурмовых средств наведения мостов, чтобы планировать и поддерживать военные операции намного дальше узкого плацдарма, - сокрушается американский полковник.

Полковник Андерсен вытирает ноги о командование Пентагона и лично Джо Байдена, начавшего военную авантюру в Красном море. В своей статье он пишет: единственная возможность остановить удары хуситов - это идти на поклон к Ирану, униженно прося его прекратить атаки.

- Это уже второй раз за последние четыре года, когда нам приходится надеяться, что наши враги вытащат нас из ситуации, которую мы сами создали по собственной неумелости, - пишет Андерсен.

Крайне невысокого мнения об американской военной машине и гражданские эксперты, в частности, Кит Джонсон и Джек Детч. В статье для авторитетного издания Foreign Pоlicy они пишут: позор американского флота в Красном море убедил американского налогоплательщика, что он зря платит за содержание огромной и бесполезной армады.

- Пора задавать крайне болезненные вопросы о мастерстве наших ВМС, которые призваны нести бремя ответственности в любом будущем противостоянии с таким крупным соперником, как Китай, - саркастически пишут Детч и Джонсон

Ведь если вся мощь американского флота не сумела сломить волю йеменских повстанцев, то что уж говорить про Китай или Россию. При этом публичные сообщения Центрального командования США - сплошной треп о том, как "доблестные" янки отбивают атаки беспилотников, ракет и морских дронов. Хуситы уже безнаказанно атаковали американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower и теперь грозят потопить USS Theodore Roosevelt, как только он войдет в воды Красного моря. И в эти угрозы легко поверить.

- Хуситы доказали, что являются грозной силой. Они обладают большим арсеналом, и действительно способны доставить головную боль западной коалиции, - говорит Себастьян Брунс, военно-морской эксперт из Кильского университета в Германии. - У хуситов поистине поразительный уровень разнообразия в их арсеналах ракет и особенно баллистических противокорабельных ракет.

Несмотря на присутствие американских военных кораблей, судоходство в Красном море может практически прекратиться.

Янки не сумели защитить не только гражданские суда, но и самих себя: хуситы уже сбили как минимум четыре разведывательных MQ-9 Reaper в акватории Красного моря и над побережьем. Каждый дрон стоит $30 миллионов. То есть бесславная кампания "Страж процветания" уже влетела американскому налогоплательщику в копеечку.

При этом хуситы абсолютно не боятся американцев: транзит по Суэцкому каналу сократился как минимум вдвое, а тоннаж - еще больше, пишет Foreign Pоlicy. Хуситы оказались более мобильными и лучше снабжаются Ираном, чем первоначально считала американская разведка. И это делает случайные победы ВМС США (такие как уничтожение радара хуситов на прошлой неделе) просто смехотворными по своей ничтожности. Давид снова завалил звездно-полосатого Голиафа.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720178940


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