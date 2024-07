New York Times: Какой из Стармера британский премьер?..

14:33 05.07.2024 The New York Times

США

04 июля 2024



Британия голосует, в воздухе витает дух перемен, но это не добавляет оптимизма

NYT: в случае победы лейбористов Стармер не сможет наладить диалог с Трампом



После многолетнего правления консерваторов в Британии Лейбористская партия возьмет над ними верх, пишет NYT. Однако в наследство от оппонентов она получит лишь "руины и пепел" - а уставшие от невзгод избиратели будут требовать решительных перемен.



В четверг британские избиратели отправляются голосовать в подавленном настроении. Многие из них недовольны правительством консерваторов и сомневаются, что в случае смены власти победитель сумеет распутать клубок проблем, которые препятствуют развитию страны.



По мнению аналитиков, сомнения электората обоснованы. Даже если Лейбористская партия получит солидное большинство в парламенте, на что указывают данные социологических опросов, она столкнется с множеством вызовов. Это и вялая экономика, и кризис национальной службы здравоохранения, и многое другое. А между тем, у лейбористов в запасе очень мало инструментов для того, чтобы исправить положение.



По словам профессора политологии Манчестерского университета Роберта Форда (Robert Ford), лидер лейбористов Кир Стармер (Keir Starmer) получит в наследство "руины и пепел". А избиратели, которые менее пяти лет назад подавляющим большинством привели к власти консерваторов, вряд ли согласятся долго ждать лучших времен.



"Сигнал предельно ясен: или ты осуществляешь перемены, или тебе конец, - сказал Форд. - Люди не станут терпеть".



Эти выборы могут стать переломным моментом для политики страны. Скорее всего, избиратели отрекутся от Консервативной партии, 14 лет пребывавшей у власти, и отдадут эту власть Лейбористской партии, которая пять лет тому назад сама потерпела от консерваторов самое серьезное с 1935 года поражение на выборах.



Столь головокружительные кульбиты политической фортуны указывают на беспорядок и хаос, поглотивший Британию после того, как она в 2016 году решила выйти из Евросоюза. Брексит внес раскол в ряды консерваторов, сделав эту партию еще более непредсказуемой и радикальной в период, когда ей пришлось бороться с пандемией и преодолевать кризис, вызванный повышением стоимости жизни.



Лейбористы сегодня оказались на пороге власти, но им придется пойти на непростые компромиссы. И необходимость сделать это - прямое следствие многолетнего правления консерваторов. Великобритания сегодня - это истощенная, опустошенная страна, отчаянно нуждающаяся в переменах.



Восстановление экономики



Центральный предвыборный довод лейбористов заключается в том, что они могут дать мощный толчок развитию экономики и получить достаточно доходов от налогов, чтобы не допустить серьезного сокращения расходов на государственные услуги, увеличения налогов и заимствований. Но средств для достижения этих целей у них мало, особенно после того, как их амбициозный многомиллиардный план по превращению Британии в "зеленую экономику" в этом году стал жертвой слабого финансового положения правительства.



Есть другой вариант: ослабить ограничения на торговлю с Евросоюзом, которые мешают британским экспортерам со времен Брексита. Однако Стармер исключает возвращение на огромный единый экономический рынок ЕС, так как европейцы в этом случае смогут свободно жить и работать в Британии или в ее Таможенном союзе. А это повлечет за собой принятие некоторых правил блока по тарифам и пошлинам.



Аналитики говорят, что правительство лейбористов сможет заключать некоторые ограниченные сделки, такие как новый торговый пакт по животным и растениям, который поможет британским экспортерам продовольствия. Но подобные соглашения станут лишь незначительным стимулом к развитию экономики.



Таким образом, многое будет зависеть от того, насколько лейбористам удастся воплотить в жизнь другую важную цель. Они намерены реформировать британскую систему градостроительного планирования, чтобы возвести больше домов и ускорить реализацию проектов гражданского строительства. Ожидается, что лейбористы пересмотрят вопрос о том, какие районы страны являются недоступными для застройщиков, и восстановят плановые показатели по строительству жилья в городах.



Экономисты говорят, что изменение правил планирования может породить строительный бум. Но это расстроит избирателей, которые хотят защитить зеленые зоны.



Нагрузка на бюджет также осложнит попытки лейбористов навести порядок в национальной службе здравоохранения. Там правительству не удалось сократить очереди, которые порой растягивается на месяцы. Лейбористы обещают запланировать 40 000 дополнительных посещений врачей в неделю, утверждая, что добьются этого, убедив медиков работать сверхурочно.



Лейбористы говорят, что также возьмут на работу 8 500 медиков для лечения пациентов с психическими расстройствами, и удвоят количество компьютерных томографов и аппаратов МРТ в больницах. Деньги на эти цели появятся благодаря тому, что правительство закроет лазейки для людей, имеющий в Британии вид на жительство. В этом случае они будут платить больше налогов.



Но прежде всего лейбористам нужно будет урегулировать давний спор с молодыми врачами по вопросу оплаты труда. Когда правительство отвергло их требование увеличить зарплату на 35%, врачи стали все чаще увольняться. Это вынудило клиники отменять процедуры и увеличивать время ожидания.



Проблемы миграции



Решение проблем миграции - это еще одна непростая задача для Лейбористской партии, не в последнюю очередь из-за нехватки кадров в сфере здравоохранения и во всех отраслях экономики. Охрана британских границ была важной темой на референдуме о выходе из ЕС. Но показатели чистой легальной миграции (количество прибывших людей минус количество убывших) с тех пор выросли примерно в три раза, составив в 2022 году почти 750 000 человек, после чего немного снизились.



Лейбористы выиграют от изменений, осуществленных правительством консерваторов, которое ограничило право студентов привозить в Британию своих родственников и сократило количество беженцев, прибывающих с Украины, из Гонконга и из Афганистана. Теперь ожидается, что показатели чистой миграции снизятся.



Но при этом лейбористам придется напряженно работать, чтобы выполнить свое обещание обучить больше британцев для заполнения открывающихся вакансий, а также уговорить работодателей не искать работников за границей.



Еще труднее будет остановить поток беженцев и просителей убежища, прибывающих на побережье Англии на небольших лодках. Стармер пообещал отменить дорогостоящий закон, в соответствии с которым некоторых беженцев планируется сажать на самолеты, летящие в Руанду, без возможности возвращения. Вместо этого лейбористы постараются закрутить гайки бандам, незаконно переправляющим людей, а также укрепить сотрудничество с властями стран континентальной Европы.



Но Британия уже передала десятки миллионов фунтов стерлингов французам, чтобы те останавливали маленькие лодки с мигрантами. Успех при этом был достигнут лишь частично. Непонятны перспективы такого сотрудничества, поскольку крайне правые антимигрантские партии добиваются поразительных результатов на выборах во Франции.



Сама Британия не успевает рассматривать заявления на предоставление убежища, хотя расходы на размещение людей, ожидающих решения властей, составляют около восьми миллионов фунтов, или 10,2 миллиона долларов ежедневно, так как многие из них живут в отелях. Лейбористы пообещали взять на работу еще тысячу сотрудников для выдворения тех, кому отказано. Но многие мигранты прибыли из стран, у которых нет договоренности с Британией о приеме таких потерпевших неудачу просителей.



Неуверенность в союзнике



Новому британскому руководителю предстоит столкнуться с многочисленными неясностями относительно политической обстановки в США. Наличие больших вопросов к дееспособности президента Байдена в качестве кандидата на предстоящих выборах увеличивает шансы его республиканского оппонента Дональда Трампа на возвращение в Белый дом.



Отвечающий за внешнюю политику лейбористов Дэвид Лэмми (David Lammy) старательно обхаживает людей из окружения Трампа, в частности, сенатора-республиканца из Огайо Дж. Вэнса. Но в США Лэмми знают по его тесным связям с бывшим президентом Бараком Обамой. Это стало его визитной карточкой. Они вместе изучали юриспруденцию в Гарварде, и Лэмми участвовал в первой предвыборной кампании Обамы, всячески поддерживая его.



Связи Стармера с США не настолько прочные. Его политическая карьера не отмечена критическими высказываниями в адрес Трампа, однако очень мало оснований полагать, что этот 61-летний бывший главный прокурор наладит прочные отношения с 78-летним Трампом, который проходит обвиняемым по множеству уголовных дел.



Но в среду Стармер получил поддержку со стороны другого человека - Руперта Мердока, что само по себе невероятно. Его влиятельный лондонский таблоид The Sun впервые с 2005 года поддержал лейбористов на выборах.



"Пришло время нового тренера", - написала редакция газеты на первой странице, вспомнив про европейский футбольный чемпионат, на котором английская сборная сталкивается с трудностями, но остается в игре, пробившись в четвертьфинал.



"Вернув свою партию в центр британской политики впервые с тех пор, как Тони Блэр жил на Даунинг-стрит, 10, сэр Кир завоевал право руководить страной", - говорится в этой статье.



Авторы: Марк Лэндлер (Mark Landler), Стивен Касл (Stephen Castle). Источник - ИноСМИ

