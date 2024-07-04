Токаев наделил КНБ новыми функциями

15:09 05.07.2024

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 июля 2024 года, которым внес изменения в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями:



разработка и утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности;

разработка и утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) после-вузовского образования по образовательным программам высшего образования по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования.

Еще два дополнения относятся к служебному пользованию.



Указ вводится в действие с 4 июля 2024 года.