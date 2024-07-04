Карл III оперативно рукоположил Кира Стармера в 80-го премьер-министра Велико,британии

15:12 05.07.2024

- Лидер победивших на парламентских выборах лейбористов Кир Стармер в пятницу стал премьером Великобритании, сообщили в Букингемском дворце.



"Король Карл III сегодня принял сэра Кира Стармера и попросил его сформировать новый кабинет министров. Сэр Кир Стармер согласился выполнить поручение короля", - говорится в заявлении Букингемского дворца.



Ранее в пятницу сообщалось, что предшественник Стармера на посту премьера Риши Сунак ушел в отставку после поражения его Консервативной партии на выборах.