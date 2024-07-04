В Киргизии раскрыт очередной антиправительственный заговор

15:35 05.07.2024

Спецслужбы Киргизии пресекли попытку захвата власти

Tекст: Александра Юдина



Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии пресекли деятельность группы лиц, планировавших насильственный захват власти в стране, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным спецслужб, группа лиц, в которую входили в том числе высокопоставленные экс-чиновники и депутаты парламента, планировала дестабилизировать ситуацию в стране после объявления результатов предстоящих парламентских выборов, передает ТАСС.



"Для достижения своих целей члены группы вербовали сторонников, в том числе среди недовольных граждан, и разрабатывали планы по организации массовых беспорядков, которые могли привести к гибели людей", – следует из сообщения ГКНБ.



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