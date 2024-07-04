|В Киргизии раскрыт очередной антиправительственный заговор
15:35 05.07.2024
Спецслужбы Киргизии пресекли попытку захвата власти
Tекст: Александра Юдина
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии пресекли деятельность группы лиц, планировавших насильственный захват власти в стране, сообщили в пресс-центре ГКНБ.
По данным спецслужб, группа лиц, в которую входили в том числе высокопоставленные экс-чиновники и депутаты парламента, планировала дестабилизировать ситуацию в стране после объявления результатов предстоящих парламентских выборов, передает ТАСС.
"Для достижения своих целей члены группы вербовали сторонников, в том числе среди недовольных граждан, и разрабатывали планы по организации массовых беспорядков, которые могли привести к гибели людей", – следует из сообщения ГКНБ.
В мае в Демократической республике Конго предотвратили госпереворот.