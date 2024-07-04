Кот Ларри с Даунинг-стрит на прощание насрал в ботинки Сунаку

15:41 05.07.2024

Кот Ларри с Даунинг-стрит наложил в ботинок Сунаку

Кот-мышелов Ларри с Даунинг-стрит нагадил в ботинок Сунаку



Александра Юдина



В аккаунте мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) появилась запись о том, что он на прощание нагадил в ботинок британского премьер-министра Риши Сунака.

"Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", – указано в сообщении.



Напомним, Сунак уже признал поражение и поздравил Кира Стармера с победой. Во время объявления результатов выборов в парламент на сцену с Сунаком вышел пранкер, который публично намекнул на то, что считает политика неудачником.