Запретят ли в Казахстане пропаганду половых девиаций? - Владислав Юрицын

00:22 06.07.2024

ЛГБТ – это в первую очередь идеология

04.07.2024 Владислав ЮРИЦЫН



Петиция против ЛГБТ-пропаганды в открытой и скрытой форме, запущенная Казахстанским союзом родителей, собрала положенные 50 тысяч подписей. Теперь Министерство культуры и информации организовало рабочую группу, которая (по официальной информации) включает представителей всех заинтересованных сторон. Узловая проблема поднятого вопроса в том, что его невозможно рассмотреть компромиссно – здесь либо запрет, либо отказ в требуемой мере.



В ведомстве Аиды Балаевой утверждают, что в рамках рассмотрения петиции будет изучаться и учитываться международный опыт. В данной связи рекомендуем опыт Грузии. Страна эта для нас не чужая – вместе вышли из шинели СССР. Так вот, грузинские парламентарии в первом чтении одобрили пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ.



Основной законопроект называется "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", что очень правильно, поскольку пропаганда ЛГБТ-ценностей ведет к деградации института брака, создает в обществе демографические проблемы, подрывает роль родителей в воспитании детей. То есть грузинские законодатели подошли к проблеме комплексно, как и полагается при здоровом системном подходе.



Поправки предусматривают также запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами. Вводится запрет на хирургические операции по смене пола, за что предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 4 лет.



За пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях физические лица будут штрафоваться примерно на $530 (если пересчитать лари по курсу). Юридические лица на $1,4 тыс. Вещателям будет запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены, либо рекламу подобного содержания. За распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, физлица подлежат штрафу в $280, юрлица – $885.



Распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола либо гомосексуальных отношениях предусматривает штраф около $355 для физических и более $1 тыс. для юридических лиц. Также будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ. Согласно поправкам в уголовный кодекс, нарушения, предусматривающие денежный штраф, также грозят лишением свободы сроком до двух лет.



Последние данные статистики из США свидетельствуют, что так называемые "демократические штаты", то есть находящиеся под управлением представителей "ослов" (символ демократической партии) резко сдали в плане рождаемости по отношению к "республиканским штатам". При этом наблюдатели отмечают неожиданное падение рождаемости среди афроамериканского населения, которое по данному параметру теперь уступает белым американцам со Среднего Запада США.



Наблюдаемый феномен имеет достаточно простое объяснение. Большинство афроамериканцев – это электорат демократической партии. Голосуя за "ослов" они вольно или невольно пропитываются и их идеологической повесткой: ЛГБТ-ценности, чайлдфри (сознательный отказ от рождения и воспитания детей), легализация и употребление наркотиков. Теперь разницу со "слонами" (символ республиканской партии) можно измерить через демографические показатели.



В феврале текущего года на территории Казахстана был заблокирован сайт для ЛГБТ-подростков Selftanu за "размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка". Закрытию вредоносного ресурса предшествовала затяжная информационная кампания, локомотивом которой также выступил Казахстанский союз родителей (организация объединяет 135 тыс. человек).



Государственные органы поначалу в свойственной им манере "отморозились" и никак не реагировали на общественную активность. Однако в какой-то момент произошел переход количественных изменений в качественные и власти вынуждены были принять меры.



"В петиции запрет на пропаганду однополых отношений. По исламу это запрещено, у казахов испокон веков такое неприемлемо. Я даже не могу привести примера, чтобы в каком-то веке наши предки боролись против этого, потому что однополых отношений не было", – подчеркивает общественный деятель Багила Балтабаева.



Органы государственного управления, без сомнения, продолжат искать третью сторону баррикады, чтобы остались довольны и общественность страны, и западные эмиссары с агентами влияния ЛГБТ-повестки, но третьей стороны у этой баррикады нет.



Казахстану в какой-то мере повезло. В программах парламентских партий нет пунктов о поддержке ЛГБТ-пропаганды. Не сложился медицинско-бюрократический кластер, который занимается "распилом" бюджетных ассигнований на операции по смене пола и последующей гормональной терапии. Вряд ли существует сегмент отечественной промышленности, направленный на обслуживание потребностей "радужного" сообщества. В общем, Астане главное правильно разобраться в идеологических координатах и осознать государственные интересы.