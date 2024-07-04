Группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов

00:35 06.07.2024

Группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов

WP: Группа влиятельных спонсоров демократов призвала Байдена сняться с выборов

Дарья Григоренко



Группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов, сообщили СМИ.

Как пишет The Washington Post, в письме говорится, что они с уважением призывают Байдена отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради демократии и будущего страны", – приводит издание выдержку из письма, передает ТАСС.



Отмечается, что письмо подписали 168 человек.



Ранее Джо Байден признал свои неудачи на дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что "облажался".



Накануне Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.