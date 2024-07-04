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Казахстан вновь начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков
00:44 06.07.2024

Таможня Казахстана вновь начала задерживать фуры российских автомобильных грузоперевозчиков, которые везут в страну товары из ЕС. Минфин Казахстана счел, что такие перевозки должны облагаться налогами

Таможенные органы Казахстана с 1 июля начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков, везущих в страну грузы с европейскими товарами на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом говорится в обращении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс от 5 июля (копия есть у РБК). Его подлинность подтвердили в АСМАП.

"Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений. При этом полуприцепы задерживаются даже в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров", говорится в письме.

Такие действия препятствуют эффективному применению механизма перецепки/перегрузки, который действует в России с сфере автомобильных международных грузоперевозок с октября 2022 года, сказано в документе. Тогда правительство ввело ответный запрет на въезд на территорию России европейских грузоперевозчиков, одновременно разрешив перецепку/перегрузку товаров с их фур на автомобили российских и белорусских компаний на пограничных терминалах. Далее уже российские и белорусские компании везут грузы транзитом по России и после этого - в Казахстан. Аналогичный механизм перецепки на границе стран ЕС и Белоруссии (по решению властей Белоруссии) заработал уже с апреля 2022 года.

Ограничения Казахстана препятствуют обратной загрузке полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами ЕАЭС, и принятых от перевозчиков-резидентов указанных стран после перецепки, поясняется на сайте АСМАП.

"Сейчас мы пытаемся собрать информацию о количестве задержанных машин. Всего было задержано более 20 российских автопоездов, но сведения о номерах ТС, маршруте перевозки у нас в настоящее время имеются по шести", - сообщил РБК заместитель гендиректора ассоциации Евгений Антипов. Он уточнил, что задерживают не только сами полуприцепы, но и тягачи.

Как поясняет АСМАП в обращении в Минтранс, Минфин Казахстана предупреждал о новых ограничениях еще в июне. "Казахстанская сторона считает, что при перецепке временно ввезенных на территорию ЕАЭС иностранных полуприцепов нарушаются положения Таможенного кодекса, которые не допускают передачу временно ввезенных транспортных средств иным лицам, за исключением отдельных случаев. Одним из таких случаев, под который попадает перевозка с перецепкой, является завершение перевозки путем вывоза транспортного средства с таможенной территории ЕАЭС", пишет АСМАП. Обратная же загрузка полуприцепов для вывоза товаров из Казахстана уже не допускается, как не допускается и повторный ввоз таких полуприцепов с товарами вновь на территорию Казахстана.

В АСМАП же считают, что обратный вывоз полуприцепа как раз завершает процедуру его временного ввоза, а повторный ввоз следует рассматривать как новую транспортную операцию, не имеющую отношения к предыдущей перевозке. Ассоциация также подчеркивает, что между властями двух стран была договоренность о моратории до начала 2025 года на запрет перевозки европейских грузов в рамках механизма перецепки, а теперь договоренность нарушается.

В пояснениях Казахстана для российских перевозчиков, размещенных на сайте АСМАП, говорится, что временно ввезенные транспортные средства международной перевозки сами по себе сохраняют статус иностранных товаров и должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз. Исключением является лишь вывоз таких автомобилей "в целях завершения операции перевозки путем вывоза с таможенной территории ЕАЭС". Если же перевозчик сам зарегистрирован в государстве - члене ЕАЭС и хочет, следуя в обратном направлении, вновь перевезти какой-то груз, то он должен заплатить ввозные таможенные пошлины, налоги и другие платежи в соответствии со ст. 279 ТК ЕАЭС. Либо такие транспортные средства должны быть собственностью самих перевозчиков, следует из логики пояснений.

РБК направил запрос в Минтранс, а также пресс-службу президента Республики Казахстан.

Осенью 2022 года автомобильные перевозчики уже сталкивались с проблемами в Казахстане из-за механизма перецепки. Тогда было задержано не менее восьми российских фур с товарами из Европы. Астана требовала у водителей разрешительные документы на грузы, выданные не российскому перевозчику, а той компании, которая везла товары по территории Евросоюза до Белоруссии или России. Российский Минтранс, в свою очередь, указывал, что у водителей из России есть казахстанские разрешения, и призывал коллег в Астане отменить новые нормы и отпустить фуры.

Анастасия Львова
При участии
Виктория Елетина

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720215840


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