Восточный НАТО уже существует и действует, - А.Кошкин

01:32 06.07.2024 5.07.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Восточный НАТО уже существует и действует

Неплохо было бы проучить натовских и японских "асов", вознамерившихся поглядеть через прицел авиационных пушек на наши Курилы и Сахалин



Японское информационное агентство "Киодо цусин" сообщило о том, что премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь отправится в США для участия в саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Предусмотрено также посещение Германии. Сенсации это известие не произвело, ибо японский премьер, расширяя в последние годы сотрудничество и, что важно, прямое взаимодействие с Североатлантическим военным альянсом, почти как его член регулярно посещает такие саммиты и, видимо, не ограничивается на заседаниях ролью статиста. Напомним, что при штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии. Не снят с повестки дня и вопрос об учреждении представительства НАТО в Токио.



Посещение Германии и беседы с канцлером Олафом Шольцем также имеют военную направленность – подлежат обсуждению вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономической безопасности и обороны. Казалось бы, о каком сотрудничестве и взаимодействии вооруженных сил двух стран, находящихся в разных концах планеты, может идти речь. Ан нет, как и в годы Второй мировой войны, эти страны, быстро восстанавливающие свои военно-промышленные комплексы и военное величие, намерены вновь вместе противостоять своим геополитическим противникам, ставя целью опять-таки, как почти столетие назад, сокрушить их мощь, принудив к "стратегическому поражению" с последующим превращением в покорных вассалов. Только теперь вместо заключенного в 1940 году Тройственного пакта наиболее агрессивных держав мира создается глобальный альянс "коллективного Запада", призванный для начала окружить и блокировать неугодные этому Западу свободолюбивые народы и государства. Поменялся и состав альянса – теперь его возглавляет главный претендент на мировое господство – глубоко империалистическое по своей сути государство – Соединенные Штаты Америки. Однако, понимая, что с задачей удержания мира в оковах американского гегемонизма дяде Сэму в одиночку не справиться, вашингтонские толстосумы и политиканы загоняют в свою агрессивную кампанию всех "братьев по классу", также не желающих упускать бразды правления закабаленным миром.



Что касается бывших ближайших союзников по разбойному покорению мира Японии и Германии, то их военное взаимодействие, по сути, в рамках НАТО началось ранее. В ноябре 2021 года Япония и Германия провели в Тихом океане к югу от Токио совместные военно-морские маневры. С германской стороны в двухдневных учениях принимал участие военный фрегат "Бавария", от Японии – эсминец "Самидарэ". Отмечалось, что боевой корабль "Бавария" отправился в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией для демонстрации своего присутствия и укрепления военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей. Тогда правительство Германии объявило, что "активизирует свою политику безопасности в Азии" и, прежде всего, будет более тесно координировать действия с Японией.



О том, что совместные маневры с членом НАТО Германией были не просто "демонстрацией флага", а одной из первых попыток, как сейчас модно говорить, "боевого слаживания", свидетельствовал командующий ВМФ Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, заявив, что планирует отправлять корабли в "Индо-Тихоокеанский регион" и впредь. При этом он говорил о планах расширения сотрудничества с Японией, Австралией и другими странами. По словам Шенбаха, немецкие корабли могут направляться в регион, "в зависимости от ситуации в Южно-Китайском море" и решений, принятых политиками. Допускалась также возможность размещения немецких кораблей в "Индо-Тихоокеанском регионе на полтора-два года" для участия в военных учениях с союзниками.



Комментируя тогда возобновление военного единения бывшего гитлеровского рейха и милитаристской Страны восходящего солнца, привел мой разговор пятигодичной давности с известным японским политологом. Речь зашла о дальнейшем вовлечении Японии в военную стратегию США, причем не только азиатско-тихоокеанскую, но и глобальную. В ответ на несколько провокационный вопрос: "Когда Япония вступит в НАТО?" мой собеседник, криво улыбнувшись, заметил: "А когда вы, Кошкин-сан, перестанете выискивать поводы, чтобы укусить нашу страну? О чем вы говорите? Посмотрите, где НАТО и где Япония. У НАТО цель сдерживать СССР, теперь Россию. Сотрудничество между нами может быть только символическим, на уровне тостов за единство и сплоченность в защите свободного мира".



Интересно, что сейчас сказал бы этот японский политолог, видя, как стремительно Япония вовлекается в НАТО, становясь фактически членом этого альянса, хотя пока и без формального оформления членства. Да в этом и нет особой необходимости. Ибо Япония вскоре после образования НАТО вступила в 1951 году в военный союз с США, предусматривающий размещение на японской земле многочисленных американских баз морской пехоты, ВВС и военно-морского флота и, как и в странах НАТО, полное подчинение Вашингтону и Пентагону. Так что Страна восходящего солнца и без формального вступления в НАТО теснейшим образом через союз с США вовлечена в ныне глобальные военно-стратегические планы Североатлантического альянса. И за это открыто ратуют кабинет премьера Кисиды и правящая Либерально-демократическая партия со своим пристяжным - партией Комэйто.



Считается, что "восточный НАТО" направляет свои военные усилия главным образом против набирающей экономическую и оборонную мощь Китайской Народной Республики и готовой в обстановке непрекращающихся угроз отстаивать с оружием в руках свою свободу и независимость Корейской Народно-Демократической Республики. Однако, вопреки утверждениям прояпонски настроенных специалистов по Стране восходящего солнца об отсутствии для нашей страны угрозы со стороны Токио, на дальневосточном фланге НАТО идет отработка совместных военных действий и против ближайшего соседа Японии – России.



Объявлено, что в Японию направляются военные самолеты стран НАТО – Германии, Франции и Испании – для проведения с японскими ВВС совместных учений под названием "Тихоокеанское небо". В действительности же натовские и японские "асы" будут отрабатывать с 19 по 25 июля нанесение по противнику ударов не в небе над Тихом океаном, а в небе, граничащим с воздушным пространством нашей страны. А именно над северным японским островом Хоккайдо в непосредственной близости от российских Курильских островов и Сахалина.



В японских СМИ отмечается, что ранее в этих местах испанские военные летчики не пилотировали. А вот для французов и немцев совместное освоение тихоокеанского театра будет уже вторым. Телекорпорация NHK цитирует министра обороны Японии Минору Кихару, заявившего, что прибытие ВВС стран НАТО в Японию "призвано продемонстрировать их волю и возможности в Индо-Тихоокеанском регионе".



Что бы там ни говорили Байден с сателлитами об "обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона", это прямая угроза обретающего черты глобального альянса НАТО восточным районам нашей страны. Другими словами, второе издание ситуации 1941 -1942 годов, когда Германия и Япония "брали в клещи" Советский Союз для совместного его разгрома. В Москве это хорошо понимают и расценили готовящуюся провокацию именно как "угрозу", пообещав принять адекватные контрмеры по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации. В направленном Москвой японской стороне решительном протесте "указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами – членами НAТО". Хотелось бы верить, что у Вооруженных сил России достаточно эффективных средств для того, чтобы охладить пыл и образумить перевозбудившихся политиканов Токио, Вашингтона и Брюсселя, решившись проверить Россию "на прочность" на Дальнем Востоке.



Кстати, на это надеются и в Китае. Китайское издание Baijiahao предпослало статье на данную тему заголовок: "Путин удивил Китай реакцией на учения японской армии у Курил". Комментируя решительный протест Москвы, китайские обозреватели считают, что столь быстрый ответ с российской стороны стал необычным, поскольку обычно РФ не протестует, когда другие страны проводят учения рядом с государственными границами страны. Вместе с тем отмечается, что "Москва в таких ситуациях напоминает о наличии у нее стратегического вооружения и начинает свои учения". Высказывается мнение о том, что Япония вряд ли решится на более серьезные шаги, ограничившись отработкой действий в рамках запланированных маневров.



"Япония, какой бы сильной она ни хотела казаться, не является серьезным соперником для РФ. Все прекрасно понимают, что у нее нет ни смелости, ни сил для силового решения "курильского вопроса". Единственное, что себе может позволить Токио – позвать союзников и вместе с ними издалека посмотреть на российское побережье, так как ближе их никто не подпустит. На этом фоне выразить протест Японии – вполне логичный и уместный поступок. Однако это не означает, что Кремль ограничится одним лишь этим и не захочет вскоре проучить Японию в своем классическом стиле", – заключает Baijiahao.



О том, что США и их клевреты всерьез создают восточный фланг НАТО с тем, чтобы "взять в клещи" КНР, КНДР и Россию, предупреждают союзники нашей страны по совместной обороне – северокорейские товарищи. В распространенной агентством ЦТАК статье, в частности, отмечается, что США пытаются отрицать характер сколоченного Байденом военного блока Вашингтона, Токио и Сеула как "азиатской версии НАТО". В действительности же, как утверждает МИД КНДР, США, Япония и Южная Корея уже создали "азиатскую НАТО". Во внешнеполитическом ведомстве КНДР уверены, что сколоченный по образу НАТО и устава этого альянса блок может в любое время вступить в военный конфликт по приказу Вашингтона. При этом отмечено, что опасность регулярных маневров трех государств Freedom Edge в том, что они являются проявлением систематизации и организации трехстороннего военного блока.



В заключение укажем, что применительно к нашей стране "восточный НАТО" создан и с целью через сознательное нагнетание напряженности на Дальнем Востоке затруднить Москве использование расположенных в восточных районах России вооруженных сил для проведения специальной военной операции на территории бывшей УССР. В значительной степени именно на достижение этой цели и направлена в высшей степени провокационная затея угрожать самолетами НАТО нашим Курилам и Сахалину. Кстати, раньше японцы себе этого не позволяли…



P.S. Североатлантический альянс намерен на саммите НАТО в Вашингтоне подписать первый документ о расширении сотрудничества с Австралией, Японией, Республикой Корея и Новой Зеландией. По данным издания Nikkei Asia, НАТО хочет укрепить связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в ответ на якобы растущие угрозы безопасности со стороны РФ и КНР. Хотя четверка стран уже взаимодействует с НАТО, подписание первого совместного документа о расширении сотрудничества призвано уточнить характер их взаимодействия с альянсом. Источник - fondsk.ru

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