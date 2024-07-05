Олег Царев: Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

01:38 06.07.2024

Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий "русский" и "россиянин", потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.



Олег Царев

Экс-депутат Верховной Рады Украины

5.07.24



Депутаты Госдумы Кузнецов (СРЗП), Матвеев (КПРФ) и Журавлев (ЛДПР) внесли в Госдуму законодательную инициативу, запрещающую гражданам стран бывшего СССР, не принадлежащим к народам, традиционно проживающим на территории РФ (а также их потомкам), пользоваться программой переселения соотечественников. С большим уважением отношусь к авторам проекта. Согласно приведенной статистике за 2023 год, 50–70% заявлений на переселение по этой госпрограмме поступает от граждан Таджикистана, Армении и Казахстана.



В рамках этой программы положен ряд льгот: приоритет на получение разрешения на временное проживание, беспошлинный ввоз имущества, компенсация трат на дорогу, пособие на обустройство и пособие при отсутствии дохода. Не сомневаюсь, что злоупотребления при использовании программы есть. Однако вполне возможно также, что в основном речь идет о возвращении в Россию тех, кто выехал в национальные республики в советское время.



Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что необходимо искать принципиально другой подход от изложенного в законопроекте, поскольку на переселение могут претендовать дети от смешанных браков. По его мнению, российское гражданство следует давать не "по крови", а тем людям, которые нужны стране. Эту позицию поддержал сенатор Андрей Клишас, обозначив, что комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, который он возглавляет, инициативу не поддержит. Хочу напомнить, что Валерий Фадеев всегда последовательно выступал за ужесточение миграционного законодательства, но взвешенные и продуманные.



После теракта в "Крокусе" наша страна взяла курс на ужесточение миграционной политики. И эта инициатива – одно из звеньев цепи. Но для того, чтобы оно не стало слабым звеном, все решения должны быть очень выверенными.



Пока эта инициатива таковой не кажется. Как минимум по той причине, что у нас нет официального перечня всех народов, исторически проживающих в России. То есть сейчас не получится определить, принадлежит ли желающий стать соотечественником к народам, традиционно проживающим на территории России. И начинать процесс надо с этого – с создания официально признанного перечня народов, исторически проживающих в России. У нас есть перечень малых коренных народов, а перечня просто коренных народов нет. Независимо ни от чего такой перечень должен быть.



Парадоксально, но у меня нет сомнений в том, что авторы закона знают, что такого перечня нет, и поэтому нет перспективы и этого закона. Тема борьбы с миграцией стала популярной. Стало выгодно на ней пиариться. И я всегда за пиар, когда пиарится дело. Но я против пиара без дела.



Я понимаю, почему вопрос создания перечня коренных народов откладывают. Тема может обернуться скандалом. Вот на Украине такой перечень создали и не включили в него русских! Основателей государства. Тем не менее перечень делать надо, и на нем надо сосредоточить усилия.



Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские.



Я раньше писал, что понятие "русский" – это не только и не столько про национальность, сколько про самоидентификацию и поддержку всеобъемлющего понятия "Русский мир". Да, я бы очень хотел, чтобы у всех русских была возможность стать россиянами. И я бы очень не хотел, чтобы такая возможность кем-то ограничивалась. И еще, по моему мнению, нашей стране стоит поддерживать русских вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются.



Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий "русский" и "россиянин", потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.



Некоторые считают, что если не православный, то и не русский. Им напоминаю, что у нас в Конституции закреплена свобода вероисповедания. Некоторые требуют, чтобы переселенцы доказывали национальность по паспортам родителей или бабушек с дедушками. Некоторые считают, что русские – те, кто считает себя русскими и кого другие русские считают русским.



Предложений использовать циркули, линейки и мерить форму черепов не было. И это хорошо.