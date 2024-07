ЦентрАзия | КАДРЫ | Победителем президентских выборов в Иране стал азербайджанец, лидер реформистов Масуд Пезешкиан

09:04 06.07.2024 Победителем президентских выборов в Иране стал пообещавший замириться с Западом реформист

Масуд Пезешкиан: чего от него ждать стране и миру



Кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране, победив сторонника жесткой линии Саида Джалили, пообещав протянуть руку Западу и облегчить соблюдение закона об обязательном ношении хиджаба в стране после многих лет санкций и протестов, давящих на Исламскую Республику.







Подсчет голосов, предложенный властями в субботу утром, показал, что Пезешкиан стал победителем с 16,3 миллионами голосов против 13,5 миллионов голосов Джалили после пятничного голосования, пишет The Guardian.



Досрочные выборы, которые привели Пезешкиана к власти, были проведены после того, как президент Эбрагим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета на отдаленном северо-западе Ирана вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром-Абдоллахианом и другими официальными лицами. Законодатель оказался единственным кандидатом-реформатором, претендовавшим на высший выборный пост в стране после того, как десяткам других кандидатов было запрещено баллотироваться.



Сторонники ставшего политиком кардиохирурга Пезешкиана вышли на улицы Тегерана и других городов еще до рассвета, чтобы отпраздновать его очевидную победу над Саидом Джалили – бывшим переговорщиком по ядерной программе, близким к верховному лидеру Ирана.



Масуд Пезешкиан в ходе своей предвыборной кампании пообещал не проводить радикальных изменений в шиитской теократии Ирана и долгое время считал верховного лидера аятоллу Али Хаменеи окончательным арбитром во всех государственных вопросах. Но даже скромные цели Пезешкиана будут поставлены под сомнение со стороны иранского правительства, которое по-прежнему в значительной степени придерживается сторонников жесткой линии, отмечает The Guardian.



В первом туре голосования 28 июня явка была самой низкой в ​​истории Исламской Республики со времен революции 1979 года. Иранские официальные лица уже давно указывают на явку как на знак поддержки шиитской теократии страны, которая находится под напряжением после многих лет санкций, сокрушающих экономику Ирана, массовых демонстраций и жестких подавлений любого инакомыслия.



Правительственные чиновники, вплоть до верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, предсказывали более высокий уровень участия в голосовании, когда государственное телевидение транслировало кадры скромных очередей на некоторых избирательных участках, пишет The Guardian.



Тем не менее, онлайн-видео якобы показало, что некоторые опросы пусты, в то время как опрос нескольких десятков участков в столице Тегеране выявил небольшое движение транспорта на фоне усиленного присутствия сил безопасности на улицах.



Право голоса имели более 61 миллион иранцев старше 18 лет, из них около 18 миллионов в возрасте от 18 до 30 лет. Голосование должно было закончиться в 18:00, но было продлено до полуночи, чтобы увеличить число участников.



Покойный президент Ибрагим Раиси, погибший в мае в результате крушения вертолета, считался протеже аятоллы Хаменеи и потенциальным преемником на посту верховного лидера. Хотя Али Хаменеи остается лицом, принимающим окончательные решения по государственным вопросам, какой бы человек ни стал президентом, он может склонить внешнюю политику страны либо к конфронтации, либо к сотрудничеству с Западом, отмечает The Guardian.



Многие винили Раиси за его участие в массовых казнях, проведенных Ираном в 1988 году, и за его роль в жестких репрессиях против инакомыслия, которые последовали за протестами по поводу смерти Махсы Амини в 2022 году, молодой женщины, задержанной полицией за якобы неправильное ношение обязательного хиджаба.



В апреле Иран нанес первый в истории прямой удар по Израилю, в то время как группировки ополченцев, которые Тегеран поддерживает в регионе – такие как ливанская "Хезболла" и йеменские повстанцы-хуситы – участвуют в боевых действиях и активизируют свои атаки.



Иран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному, и поддерживает достаточно большие запасы, чтобы создать несколько ядерных боеголовок, если он захочет это сделать, пишет The Guardian.



Предвыборная кампания также неоднократно затрагивала тему того, что произойдет, если Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах в США. Трамп вывел Америку из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Иран провел непрямые переговоры с администрацией Джо Байдена, хотя явного движения назад к ограничению ядерной программы Тегерана в обмен на отмену экономических санкций не произошло.



Масуд Пезешкиан выступает за диалог с противниками Ирана, особенно по поводу его ядерной программы, и рассматривает его как средство решения внутренних проблем страны, напоминает CNN. "Главный вопрос – это перспектива: хотим ли мы решить наши проблемы с миром или нет? Я считаю, что мы должны выйти из тупика, чтобы решить проблемы страны", - сказал он на недавних президентских дебатах.



Хотя президент и обладает некоторыми полномочиями в Иране, высшая власть принадлежит Верховному лидеру Исламской Республики, за которым остается последнее слово по всем государственным вопросам.



Присоединение двух странк БРИКС испугало США



Пезешкиан, министр здравоохранения при президенте-реформаторе Мохаммаде Хатами, является квалифицированным кардиохирургом и депутатом. Он получил известность благодаря своей позиции против подавления продемократических протестов в 2009 году и насилия, совершенного пресловутой полицией нравов в 2022 году после смерти Махсы Амини. Амини скончалась под стражей в полиции нравов после задержания за несоблюдение строгого дресс-кода для женщин Исламской Республики.



Во время протестов 2022 года Пезешкиан сказал в интервью иранскому телеканалу IRINN: "Это наша вина. Мы хотим реализовать религиозную веру посредством применения силы. Это невозможно с научной точки зрения".



"Я несу часть вины, выдающиеся религиозные ученые и мечети несут часть вины, и (иранская) телерадиокомпания несет часть вины", - сказал он. "Каждый должен выйти вперед и понести ответственность, а не ловить эту девушку, избивать ее и в конечном итоге возвращать ее тело ее семье".



Он представил себя кандидатом от всех иранцев. "Среди моих сторонников есть как левые, так и правые, даже те, кто не молится", - заявил он на недавних президентских дебатах.



Потеряв жену и одного из детей в автокатастрофе в 1994 году, он посвятил большую часть своего времени политике. Пезешкиан баллотировался в президенты на выборах 2013 и 2021 годов, но не смог добиться успеха.



Как напоминает Си-эн-эн, 69-летний мужчина происходит родом из этнически смешанной семьи: его отец азербайджанец, а мать курдка. Персидский не является его родным языком. Это улучшило его имидж среди иранских меньшинств, но сделало его уязвимым для ксенофобских нападок со стороны некоторых оппонентов.



Эксперты говорят, что более умеренное лицо президента могло бы способствовать диалогу между Ираном и западными государствами. Внутри страны Пезешкиан также может внести некоторые социальные изменения, на что он обращал особое внимание в ходе своей избирательной кампании, хотя эксперты предупреждают, что такие шаги далеко не гарантированы.



Пезешкиан вступает в должность президента в то время, когда его страна втянута в эскалацию напряженности в отношениях с Израилем и его западными союзниками, вызванную войной в Газе и продвижением иранской ядерной программы.



Однако, подчеркивает Си-эн-эн, риторика между Ираном и Израилем обострилась на прошлой неделе, когда миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль "приступит к полномасштабной военной агрессии" против Ливана, "последует уничтожающая война".



"Все варианты, включая полное участие всех фронтов сопротивления, находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении на платформе X.



Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил, что "режим, который угрожает разрушением, заслуживает уничтожения".



Эксперты считают, что Пезешкиан не изменит нынешнюю траекторию действий в отношении Израиля. Политик также хвалил генерала Касема Сулеймани, вызывающего споры руководителя сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, который был убит в результате американского удара в 2020 году.



"Я считаю его источником национальной гордости и занозой в глазах наших врагов", - сказал он во время недавних президентских дебатов.



Но хотя западные государства не ожидают, что эти выборы изменят их отношения с Ираном, Пезешкиан, безусловно, является их предпочтительным кандидатом, поскольку его оппонент только усилил бы существующую напряженность, говорят эксперты.



Бывший министр иностранных дел Джавад Зариф, ключевой союзник Пезешкиана и реформист, руководивший сравнительно теплым периодом международных отношений почти десять лет назад, обсуждался как потенциальный кандидат, который вновь займет свой старый пост при новом президенте.



Зариф был главным дипломатом Ирана, когда Исламская Республика заключила соглашение с США и мировыми державами об ограничении ядерной деятельности Тегерана в обмен на смягчение санкций (сделка, которая с тех пор практически сорвалась). Хотя он популярен среди иранской молодежи, он также подвергался критике со стороны сторонников жесткой линии внутри страны за слишком дружелюбное отношение к Западу.



Однако накануне выборов верховный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи осудил тех, кто стремится улучшить отношения с Западом. А Пезешкиан публично заявил, что он будет подчиняться Хаменеи в вопросах внешней политики, поэтому назначение Зарифа далеко не гарантировано.



Андрей ЯШЛАВСКИЙ См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720245840





