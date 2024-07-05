Кто сводит счеты с арестованным генералом командармом Поповым?

09:06 06.07.2024 АРЕСТ ГЕНЕРАЛА "СПАРТАКА" МОЖЕТ ВСКРЫТЬ НАСТОЯЩИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ. ЗАЩИТА ИВАНА ПОПОВА ПОШЛА В АТАКУ



Дело бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана "Спартака" Попова становится все более сложным. К прежним обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере ему добавили обвинение в служебном подлоге. Поводом послужило возбужденное на Украине дело. Защита генерала "Спартака" пошла в атаку и просит следователей возбудить дело о госизмене против неустановленных лиц. Не исключено, что мы скоро узнаем настоящих предателей России.



Громкое дело генерала Ивана "Спартака" Попова все больше напоминает плохой криминальный детектив. Сначала вся страна удивлялась тому, что бывшего командующего 58-й армией вообще взяли под стражу, а затем поражалась, как всякий раз его оставляли за решеткой, даже несмотря на то, что следователи просили о переводе под домашний арест.



Напомним, бывший командующий 58-й армией Иван Попов был арестован по решению военного суда 21 мая. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве на сумму, по данным следствия, свыше 130 млн рублей.



По версии следствия, Попов подозревается в незаконной продаже металла, предоставленного в качестве гуманитарной помощи для строительства инженерных сооружений на линии обороны в зоне проведения спецоперации.



Тем не менее участники СВО и коллеги генерала высоко оценили его профессионализм, отмечая также заботу о потребностях бойцов. Источник Царьграда, непосредственно знакомый с положением дел в армейской среде, высказался следующим образом:



Попов - это тот, кто спас Запорожье от прорыва. Соратник "Сурового" (генерала Суровикина - Ред.) и Теплинского. Ничего он украсть не может и не мог.



Четко и конкретно высказался на эту тему и военный обозреватель Юрий Подоляка:



Это или какое-то недоразумение, или это позор нашей правоохранительной системы.



Похожую оценку дал военкор Александр Сладков:



Служака. Генерал Иван Попов не вор. Он - солдат.



Напомним, Попова брала военная контрразведка, а решение об аресте принимал 35-й Гарнизонный военный суд. Влад Шлепченко, военный обозреватель Царьграда, тогда уже задавался вопросом: "Не является ли это попыткой спрятать реальных врагов Родины за выведенным на эшафот героем?".



Статья номер два



По данным правоохранительных органов, помимо мошенничества в особо крупном размере, Ивану Попову добавили обвинение в служебном подлоге, повлекшим нарушение интересов общества и государства. По статье о мошенничестве генералу грозит до 10 лет свободы, а по статье о подлоге - до 4 лет колонии.



Генерал-майор вину не признает.



Моему подзащитному излишне вменен дополнительный признак (служебный подлог) из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве. Следствие таким образом подстраховалось, считает защита, чтобы хоть что-то осталось в деле,



- отметил адвокат Сергей Буйновский в диалоге с ТАСС.



Сумма ущерба тем временем была снижена с более чем 130 млн рублей до 105 млн рублей. Сам же генерал объявляется виновным в нанесении ущерба более чем на 1 млн рублей. Сначала дело направят самому фигуранту, потом - в прокуратуру, а после - в военный суд.



Доказательств причастности Попова следствие так и не представило нам, все обвинение строится на предположениях,



- сообщила защита.



Защита пошла в бой



Официальные представители генерала Ивана Попова обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить дело о госизмене против неустановленных лиц. По предварительным данным, Украине слиты секретные документы. Об этом РИА Новости сообщил адвокат подозреваемого Сергей Буновский.



Стало известно, что на днях Киев неожиданно решил вмешаться в дело Попова и всеми возможными способами попытаться очернить имя генерала "Спартака", которого справедливо считают генералом, изменившим ход специальной военной операции.



В частности, украинские следователи не только заочно привлекли к уголовной ответственности экс-командующего 58-й армией за "ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц", но еще и додумались объявить его в международный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на того же адвоката Сергея Буйновского.



При этом защита генерала на эту то ли глупость, то ли дерзость отреагировала мгновенно - в Следственный комитет была направлена просьба привлечь к уголовной ответственности сотрудников СБУ и Харьковской областной прокуратуры за незаконное привлечение к уголовной ответственности Ивана Попова.



Ранее украинский режим внес генерала Попова в список террористического ресурса "Миротворец" в раздел "на уничтожение".



Госизмена?



Влад Шлепченко, военный обозреватель Царьграда, комментируя свежую информацию по делу генерала Попова и просьбы его защиты возбудить уголовное дело, ответил емко и однозначно: "Давно пора".



Мы все давно этого ждем - когда будут возбуждаться уголовные дела не по хищениям, не по целевой растрате и так далее, а именно по госизмене. Потому что преступления, совершаемые в рамках освоения гособоронзаказа, - это преступления против безопасности страны, - подчеркнул Шлепченко. - Это преступления против собственной армии, собственного народа. Что касается самого дела Попова, то надо отметить, что оно с самого начала было очень странным. Человеку, которому вменяют хищения буквально тысяч тонн металла, а это огромные деньги, - у него имущество очень легко объясняется его зарплатой.



На этот момент обращал внимание ранее и блогер Юрий Подоляка. Об этом же на суде, когда рассматривалось дело о мере пресечения, говорил и сам генерал "Спартак":



У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще.



Влад Шлепченко напомнил, что следствие уже дважды просило военный суд отпустить Ивана Попова из СИЗО, перевести его или под домашний арест, или под подписку о невыезде. И оба раза были отказы.



Это беспрецедентная ситуация, когда суд отказывает следственным органам в смягчении меры пресечения. Такого, ну, просто не бывает. А в этом случае бывает. И это говорит о том, что в задержании, аресте и уголовном деле в отношении Попова заинтересованы очень влиятельные фигуры. И больше всего это похоже на месть,



- полагает эксперт.



Что будет, если ходатайство адвоката генерала о возбуждении дела по статье о госизмене удовлетворят? В этом случае арест генерала "Спартака" может вскрыть настоящих предателей России.



Для той стороны, которая инспирировала дело против Попова, очень серьезно будут повышаться ставки, - уверен военный обозреватель Царьграда. - Потому что одно дело - какие-то перетягивания канатов, а другое дело - когда это все доходит до таких формулировок, как госизмена. Но, на самом деле, это показывает, что чистку, которую начал новый министр обороны Белоусов, нужно продолжать, углублять, развивать. Стране, людям, народу и тем, кто рисковал своей жизнью, за нашу страну, это пойдет только на пользу. Источник - Царьград

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