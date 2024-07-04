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"Решается судьба битвы за Донбасс". Российская армия освобождает Часов Яр
09:09 06.07.2024

СЕРГЕЙ АДАМОВ
4 июля 2024

Битва за город Часов Яр, продолжающаяся уже три месяца, переходит в новую фазу. Российские войска вытеснили соединения ВСУ, которые держали оборону в городской застройке, и вынудили оставить микрорайон Канал. Он находится на левом берегу канала Северский Донец - Донбасс и разделяет город на две неравные части.

Об отступлении ВСУ сначала сообщали неофициальные источники с обеих сторон конфликта, а уже 3 июля отход подтвердило командование украинской армии.

"Микрорайон Канал […] удерживать было нецелесообразно, это угрожало жизни военнослужащих, позиции наши разрушены, командованием было принято решение отойти на более защищенные и подготовленные позиции", - заявил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин.

Украинские источники также публикуют сделанные беспилотником снимки района. Фото подтверждают, что оборонительные позиции ВСУ фактически уничтожены.

Теперь отступившие соединения противника укрепляются на правом берегу канала и создают новую линию обороны, сообщает с места информированный источник ИА Регнум.

"Когда они говорят о "подготовленных рубежах" - это не просто фигура речи. К отходу они готовились и, по сути, затягивали ситуацию, сколько могли, чтобы максимально укрепиться. Освобождение восточной части города - успех, но впереди еще новые тяжелые бои", - рассказал собеседник агентства.

При планировании обороны командование ВСУ делает ставку на водную преграду - канал Северский Донец - Донбасс. Впрочем, сама по себе водная артерия не является серьезной преградой: ширина канала в черте города - всего несколько метров. В последние годы он постепенно пересыхал, в том числе из-за изношенности водопроводных труб. Сейчас же, после разрушения дамб и прихода жары - температура поднимается до +40, - канал обмелел.

Преградой может стать бетонное русло канала, по сути превратившееся в ров. И если пехота может легко его преодолеть, то для бронетехники это проблема. Мосты еще раньше разрушили российские войска, чтобы затруднить переброску бронетехники ВСУ.

"Сам Часик (Часов Яр. - Прим. ред.) будет взять существенно труднее. Канал, по сути, обычный спальный район, без промзоны, застройка не самая плотная. А в исторической части города есть заводские цеха, более плотно застроены районы. Словом, крепкий орешек, с ним нужно обращаться с умом. Но часы тикают, мы уже идем. И по ту сторону ленточки это осознают", - отмечает источник ИА Регнум.

Скорее всего, штурм Часов Яра, находящегося в 65 километрах от Донецка, продолжится уже в ближайшее время - из-за стратегического расположения города.

Два дальнейших пути

Один из вариантов для продолжения штурма - одновременный охват с севера и юга. Для этого предстоит создать временные мосты через канал в районе Калиновки (севернее города) и Ивановского (южнее). Маневр позволит обойти промзону Часов Яра и отрезать гарнизон города от снабжения. Ранее подобный маневр позволил выбить противника из Авдеевского укрепрайона и прорвать линию обороны ВСУ.

Взятие Часова Яра позволяет решить сразу несколько стратегических задач.

Во-первых, от города открывается прямая дорога на Константиновку и Дружковку. Между двумя населенными пунктами нет серьезных преград, за которые ВСУ могли бы уцепиться. Прорыв к Константиновке позволит перерезать снабжение противника в районе Торецка-Нью-Йорка и вынудит отступить.

Во-вторых, от Часова Яра также открывается прямая дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию, вокруг которой командование ВСУ сейчас создает крупный оборонительный узел. Поэтому командование украинской армии будет до последнего пытаться удержать город.

"Насколько известно, на Часик (Часов Яр. - Прим. ред.) идут подкрепления. Снаряды, которые поставляют США и другие, идут сюда в приоритетном порядке. Мы все видим, все знаем, будем и дальше идти вперед", - заверил собеседник ИА Регнум.

В Часовом Яре, без преувеличения, решается судьба всей кампании в Донбассе. И в этом противостоянии у российских войск есть главный козырь.

Российские самолеты помогают, украинские - горят

Комментируя причины отступления ВСУ из Часова Яра, украинские источники не скрывают: российская армия имеет существенное преимущество. В первую очередь в авиации: активно применяется широкая линейка авиационных боеприпасов, оснащенных модулем планирования и коррекции (УМПК) с массой боевой части до тонны. При этом подобные боеприпасы наносят не только мощные, но и очень точные удары, последовательно выбивая один укрепрайон противника за другим.

Боеприпас с УМПК сбрасывается с большой высоты, поэтому единственный способ борьбы - применять истребительную авиацию против бомбардировщиков. Но парк техники украинских ВВС, и без того небольшой, еще сократился в результате ударов российской армии.

Во вторник, 2 июля, тактическими ракетами "Искандер" была поражена авиабаза украинских ВВС "Миргород". По разным оценкам, уничтожены и повреждены от пяти до семи истребителей Су-27.

Украинские источники назвали последствия атаки катастрофическими. Примечательно, что уже на следующий день командование ВСУ заявило об отходе из Часова Яра. Прямой связи здесь нет, но очевидно, что дальше украинский фронт будет проседать из-за отсутствия поддержки с воздуха, рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

"Сначала мы последовательно выбили ПВО, уничтожили С-300, батарея ЗРК Patriot уехала на ремонт в США. Небо открылось для наших дронов разведки, которые смогли зависнуть над их авиабазами, подгадать момент и скорректировать ракетный удар. А без истребителей Киеву не стоит рассчитывать на успех что в обороне, что в наступлении", - уверен эксперт.

ВСУ традиционно уповают на западные поставки самолетов, но те же F-16, как и Су-27, без прикрытия ПВО крайне уязвимы на аэродромах базирования. При этом в лучшем для Киева случае он сможет получить в первой волне поставок всего 10–20 машин.

В целом потери украинской авиации уже сказываются "на земле" и наверняка станут еще очевиднее во время второго этапа битвы за стратегически важный Часов Яр.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720246140


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